Rent pletskud i Provence

Turen går til Sydfrankrig, nærmere bestemt den lille landsby Saint-Laurent-des-Abres, som ligger 20 minutters kørsel fra Avignon. En by som både rummer et pavepalads, teaterfestival, gourmetoplevelser og formiddagsmarkeder; kort sagt lidt af det hele.

Saint-Laurent-des-Abres danner ramme om vores familieferie med syv mennesker – inklusive en lille størrelse på knap halvandet år. Byen er omringet af vin- og lavendelmarkeder og rummer herudover en skole, et posthus, en restaurant og den lokale bager, som sikrer, at franskmændene får både baguette og croissanter.

Rundt om byen kan man forsyne sig med vin fra de omkringliggende marker.

I dette område ligger vinslottene som perler på en snor, og der er rig mulighed for at smage på de lokale druer. Besøg for eksempel det charmerende og romantiske vinslot Château d’Estoublon, og nyd et koldt glas rosévin, eller spis en frokost på slottets restaurant.

Besøg også den lille butik, som indeholder alt fra egnens vine over oliven til te, fransk nougat og andre delikatesser.

De vin-udflugter kunne man sikkert få meget tid til at gå med, men Provence-området har meget mere at byde på.

Carrieres des Lumieres er navnet på det mest spektakulære museum, vi længe har set. Et museum beliggende i en saltstensgrotte 40 km fra Avignon.

Her blandes både kunst og musik og giver de besøgende en totaloplevelse, der efterfølgende er svær at glemme.

Værker af kunstnere som Picasso og Monet udstilles i et lysshow på museets klippevægge, og kunsten fylder rummet op i store dimensioner. Og alt imens strømmer klassisk musik ud af højtalerne.

Det kølige klipperum med både musik og kunstværker så store er overvældende og fuldstændig fantastisk for både børn og voksne, kunst-interesserede som ikke kunstinteresserede. Da vi gik hjem fra dette museum, var vi alle sammen overvældede og opløftede af oplevelsen, vi fik der.

Avignon er en af Sydfrankrigs mange hyggelige byer, som charmerer sine besøgende med sin storslåede arkitektur og sine ældgamle gader. Byen byder på små fortovscaféer, gode shoppingmuligheder, gøglere, teaterfestival og god fransk gastronomi.



Der er liv og glade dage i Avignon, når byens årlige festival afholdes i starten af juli. Foto: Jonas Ryefelt

trækker besøgende til byen i tusindvis. Er man heldig at være i byen på denne tid af året, kan man opleve både musik, dans og teater i alle byens kroge, for forestillingerne foregår både på gaden såvel som på byens scener og teatre. I denne periode emmer byen af musik og dans.

Byens pavepalads er også lidt af et syn. Paladset er på Unescos Verdensarvsliste og er verdens største gotiske palads.

For at få det fulde udbytte af byens mange kulturelle og gastronomiske oplevelser kan en overnatning eller to anbefales. Vi tog en overnatning i det centrale Avignon på hotellet Cloitre Saint-Louis. Det charmerende hotel er fra det 16. århundrede og fungerede tidligere som militærhospital.

Hotellets værelser ligger i alle afkroge af bygningen, og for at komme ind på nogle af værelserne skal man både igennem den gamle kirke, op ad vinkeltrapper og igennem små og hyggelige smalle gange.



Den smukke gårdhave på hotellet i Avignon er perfekt til at hænge ud i på varme sommerdage. Foto: Jonas Ryefelt

der er til aktiv ferie, kan en sejltur på Ardeche-floden varmt anbefales. Floden er perfekt at sejle på for folk i de fleste aldre.

Den indeholder alt fra blikstille vand til lettere strømhvirvler og mindre vandfald. Og så foregår sejlturen – vigtigst af alt – i meget smukke omgivelser.



Man bruger nemt et par timer på Ardeche-floden, men man behøver ikke kaste sig ud i de længste ture, der strækker sig over 30 kilometer. Foto: Jonas Ryefelt

I springvandene i Montpellier bader børn og barnlige sjæle lystigt for at køle ned. Foto: Jonas Ryefelt

Man kan pakke en madpakke og tage med på turen og ’holde ind’ ved en af de mange små strande og få en dukkert, inden man sejler videre. Vandet er klart og køligt, og det er alt, hvad man har brug for på en varm sommerdag i det franske. Bådene kan lejes flere steder langs floden, og med i prisen er der som oftest en introduktion til sejladsen, aflevering, afhentning i bus samt en forfriskning, når turen er overstået.Vi sluttede ferien i Montpellier, hvor varmen var heftig. Men det tager man ikke så tungt på de kanter; ungerne bader i springvand, og butikker og spisesteder holder pause i nogle af de varmeste timer midt på dagen. For så at vågne op til dåd om aftenen.

Spis her

Den gastronomiske udfoldelse er en æressag på disse kanter. Foto: Jonas Ryefelt

Tjenerne kiggede noget forundret, da vi bestilte tre gange côte de boeuf på pladsen foran pavepaladset. Foto: Jonas Ryefelt

Der kunne skrives lange bøger om, hvor man bør indtage et måltid i Sydfrankrig, og bundniveauet er ganske højt. Vi ramte bulls eye et par gange i både Avignon og Montpellier. I førstnævnte by valsede vi rundt i gaderne i en ren hedebølge og kunne pludselig træde to skridt op i en fin gårdhave med herlig skygge.havde de ramt plet med den elegante mad, som havde nogle fine twist i forhold til det klassiske franske køkken.

I Montpellier var Le Petit Jardin sagen. Vi gik på jagt i et kreativt og velafbalanceret menukort og nåede den syvende himmel inden for velsmag.

I øvrigt er de mange menukort på lokalsproget, og medmindre dit skolefransk er blevet støvet af, kan det være nyttigt at se på udvalget med tjeneren ved din side. De er som regel høflige og prøver at guide så godt som muligt.