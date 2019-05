Rigmandsbyen med den farverige og farlige bagside

Ved første øjekast fungerer alt upåklageligt, når man rammer Panama City. Bygningerne isoleret med hvid maling eller panoramavinduer tårner sig op som i New York, og kendte firmanavne glimter på facaderne.

Der er gode spisesteder, og folk smiler, når du går forbi dem på gaden. Men lynhurtigt finder man ud af, at Panama City har en bagside, som sjældent beskrives, når landet sættes ind i konteksten skattely. For nok er skatten lav – ja, faktisk meget lav med en indkomstskat på cirka 15 procent.

Til gengæld er uligheden ubeskrivelig stor, og faren lurer, hvis man går rundt om et ukendt gadehjørne.

Det er noget af en oplevelse – på godt og ondt – at besøge Panama og dens mange bydele. Foto: Peter Jeppesen

Vi starter i downtown Panama City. Her er gaderne lige, og bilkøerne lange. Mellem det hele tårner skyskraberne sig op, og butikker med Prada, Chanel, Louis Vuitton og andre af de dyre mærker ligger side om side.

Dybest set er her lige så interessant som et butikscenter en lørdag eftermiddag. Men byen har også charme. Den ligger bare væk fra det forretningsmekka, som har gjort byen kendt for at tiltrække selskaber, der ikke vil betale skat.

Koncentreret i den gamle bydel Casco Viejo findes den spanske kolonistil. En bydel, der for år tilbage var ufremkommelig, og hvor politiet ved indgangen sendte turister væk – de kunne ikke garantere for sikkerheden.

Dengang var byen hærget af besættere, hjemløse og andre eksistenser, for hvem loven intet betød.

Casco Viejo byder på hvide bygninger, der restauraret og syner flot i de gamle gader. Foto: Peter Jeppesen

I dag er det helt anderledes. Politiet er til stede, og de gamle, flotte bygninger bliver restaureret en for en. Palmer skyder op på de billedskønne pladser, og med Stillehavet i baggrunden bliver der snakket mere amerikansk-engelsk i gaderne end spansk.

Det er en sand turistmagnet. Gaderne byder på alt fra rom over cigarer til butikker med de berømte panamahatte og farverige magneter. Om aftenen pulser bassen fra de mange rooftopbarer.

Bydelen er på Unescos liste over bevaringsværdige områder, og den spanske kolonistil efterlader da også et billede, som kunne være taget ud af en spillefilm med de hvide mure og den farverige befolkning. Casco Viejo ligger helt ud til vandet, og man kan gå dertil langs strandpromenaden.

Casco Viejo byder på solnedgang over stillehavet. Foto: Peter Jeppesen

Om aftenen kan solnedgangen nydes med udsigten til pelikanerne, der svæver over Stillehavet. Men selvom idyllen hersker her, skal du være opmærksom. Bydelen ligger tæt på nogle af de områder, der er usikre, og i det hele taget er Panama City en by, hvor man ikke skal gå på opdagelse uden at kende området på forhånd.

Bydelen Artesanias de 5 de Mayo - også kaldet Artisan Markedet - bliver anbefalet i flere turistguider, men det er et område, der er usikkert, så tænk dig om, inden du bevæger dig derud. Peter Jeppesen

Ekstra Bladets udsendte tog forbi markedet på Artesanías de 5 de Mayo. Her fornemmede man hurtigt, at den lave skat på 15 procent betyder, at der ikke er noget socialt sikkerhedsnet. Her stikker man ud som turist – heldigvis lod en af de lokale forstå, at sikkerheden ikke er i top i området, og turister opfordres til at holde sig væk.

Den afgørende kanal

Som på et fodboldstadion sidder tilskuerne og kigger til, mens nogle af verdens største skibe passerer ind i Panamakanalen. Foto: Peter Jeppesen

Som en fodboldkamps tribune sidder folk på rækker og kigger, mens de to sluser lader to kæmpe skibe passere ind i den verdenskendte Panamakanal. Området i hver ende af kanalen er dækket fuldstændig af, men begge steder er der oprettet turistområder, hvor du for 150 kroner pr. voksen kan komme ind på tilskuerrækkerne og overvære skibe blive sluset igennem til den verdenskendte kanal.

Der er desuden et museum, café og restaurant. Da der er meget tidevand i området, bør du tjekke, hvornår skibene sejler igennem, da der kan være flere timer midt på dagen, hvor der ikke er nogen skibe.

De massive sluser sørger for at løfte skibene op, så de kan sejle gennem Panamakanalen. Der er ekstrem forskel på tidevandet i området. Foto: Peter Jeppesen

Fra 1904-1914 blev kanalen, der forbinder Stillehavet og Atlanterhavet, anlagt. Kanalen er 82 kilometer lang, og det er et af verdens vigtigste knudepunkter for skibstrafik. Inden den blev udgravet, skulle skibene sejle syd om Sydamerika gennem det farlige område ved Cap Horn, hvor adskillige sømænd mistede livet.

Skal et skib fra New York til San Francisco er der 9500 kilometer gennem Panamakanalen. Skulle skivet have været over Kap Horn, ville ruten hedde 22.500 kilometer. Foto: Peter Jeppesen

Med kanalens oprettelse var der pludselig en smutvej mellem de to verdenshave. Det var dog ikke uden ofringer, at kanalen blev til. I første omgang hjalp USA med at få revet området fra Columbia, og derefter blev der givet økonomisk støtte til kanalen. Men undervejs var der adskillige arbejdsulykker, og det anslås, at omkring 22.000 arbejdere døde under arbejdet med kanalen.

Panamahatten fra 100 kroner til over 20.000

Den amerikanske præsident Theodore Roosevelt besøgte udgravningen til Panamakanalen med en panamahat på hovedet i 1906. Siden blev hatten verdenskendt. Foto: AP

Pudsigt er det med navnet panamahat. Skyggen er aldrig blevet lavet i Panama – tværtimod bliver de flettet i Ecuador, og her er navnet en toquilla-hat.

Hatten blev for alvor verdenskendt, da den amerikanske præsident Theodore Roosevelt besøgte udgravningen til Panamakanalen med en af de nu så berømte stråhatte.

Især i den gamle bydel Casco Viejo er det muligt at anskaffe sig et eksemplar. Her ligger der en del butikker, hvor udvalget er stort, og priserne forskellige. De starter på lidt under 100 kroner, og typisk går priserne i dette område op til 1000 kroner.

Det mest kendte mærke er Montecristi, der deler hattene op i tre kategorier: Fino select, Extra fino og Superfino. Sidstnævnte koster fra 3000 dollars – svarende til 20.000 kroner – og opefter. Kvaliteten måles på, hvor fin vævningen er. Og angivelig skulle Superfino kunne holde vand ude, ligesom den rullet sammen kan gå igennem en vielsesring.