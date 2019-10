Rosévin så langt øjet rækker

Hvis man forestiller sig en idyllisk, fransk bjerglandsby, hvor små, stejle og snørklede veje smalt snor sig mellem middelalder-huse bygget i kampesten. Hvor figentræer i vejsiderne skærmer for olivenlunde, store, åbne marker med – de for denne sydfranske region meget karakteristiske – solsikke-enge, og hvor endeløse vinmarker fylder hele synsfeltet.

Ja, hvis man forestiller sig det, så har man den lille landsby Russan, Sainte-Anastasie.

Russan ligger godt og vel en time fra Montpellier, hvor også den nærmest lufthavn ligger, på grænsen mellem regionerne Languedoc og Provence.

Der er cirka 1500 beboere i den lille by, der har en bager, en hyggelig, lokal restaurant (der åbner, når det lige passer med, at indehaverne er kommet tilbage fra marked) og en lille café – til gengæld er der to kirker.

Alt sammen er placeret ved det torv, der udgør centrum af Russan.

Om sommeren kan der blive hedt – blandt andet var der i sommeren 2019 hedebølge og temperaturer på 45 grader i skyggen gjorde det tæt på ulidelig varmt at befinde sig i området, der ligger en time til halvanden fra Middelhavet.

Temperaturerne er dog mere menneskelige i foråret og efteråret, hvorfor en tur til sydfransk idyl vil være ideelt i april-maj eller september-november.

En tur til vandet

Bliver det for varmt – og det gør det ofte i højsommeren – kan det være nødvendigt med en svalende tur i vandet. Derfor er det en klar fordel at finde et overnatningssted med pool, men der er også andre muligheder for at tage en kølig dukkert.

Der er cirka halvanden times kørsel fra Russan til den fantastiske, hvide sandstrand ved Middelhavets kyst i den mondæne badeby Saintes-Maries-de-la-Mer. Og det er hele turen værd.

Der er meget turistet i badebyen, hvor restauranter ligger placeret på stranden, så de sol- og vand-badende gæster kan spise frokost i skyggen – dog uden at forlade sandet eller hoppe ud af badetøjet.

Der findes også små badelande i nærheden af Russan. Her skal man være opmærksom på, at det er badelande, der netop er lavet for, at man kan få en dukkert – og ikke for at suse rundt ned ad vilde vandrutschebaner.

Der er mindre rutsjebaner og legeområder til børn, men det kan mere betegnes som en udvidet swimmingpool med grønne udenomsarealer, spisepladser, restauranter og isboder.

Til mindre børn: Green Park The Magic Farm, ti minutters kørsel fra Russan. Ud over vandområderne er der en mini-zoo med klappe-geder og -kaniner.

B&B på fransk

Byens kerne i Russan er et lille torv. Her mødes de lokale i sommerhalvåret hver aften for at spille petanque. Torvet summer af liv. Foto: Marie Nørgaard

Den franske udgave af bed and breakfast hedder gîtes (udtales ‘sjit’, red.). De kommer – som alle andre ferieboliger – i mange varianter. I Russan er der godt og vel en håndfuld at vælge imellem.

Vi boede på Gites des Figouriéres (løst oversat: ferieboligen ved figentræet) , hvor der er plads til 20-22 mennesker fordelt i to bygninger og seks værelser – og hvor det ældre, franske værts-ægtepar selv bor i en del af baghuset. Der er eget badeværelse tilknyttet næsten alle værelser, der er to store og velassorterede køkkener, en tv-stue og en gårdsplads.

Det er et utroligt charmerende gîtes, hvor især gården med to terrasser – en morgenmadsplads i morgensolen og et langbord ved en grill under et kæmpe figentræ med kulørte lamper til middagen om aftenen.

Vær opmærksom på, at mange gîtes ikke har aircondition. Til gengæld er de store kampesten, som husene er bygget i, med til at holde temperaturen nede – såfremt man husker at lukke døre og vinduer og slå skodderne for, så den værste sol bliver holdt ude.

Marked i Uzes

Tekstiler med særlige Provence-broderier er et kæmpe hit på markedet i Uzés. Foto: Marie Nørgaard

Uzés er den ‘storby’, der ligger tættest på Russan. Hver lørdag bliver byens indbyggertal på 8000 mangedoblet, når der er marked i Uzés. Markedet, der lammer al trafik i byen, og blokerer samtlige gader og stræder, er berømt i regionen – og det er både besøgt af lokale og turister.

Først og fremmest kan man købe .... stort set alt. Tøj, sko, lædervarer. Mad, smykker og keramik.

Oste, pølser, oliven, mandler og andre franske delikatesser direkte fra producenterne. Alt sammen er at finde på markedet i Uzés, der hver lørdag byder lokale og valfartende turister på lækkerier. Foto: Marie Nørgaard

Dog er der mange, der besøger markedet for at få fingre i tekstiler med ‘Provence-mønster’ (som undertegnede aldrig havde hørt om forinden, red.). Der er duge, dækkeservietter og gardiner med et særligt blomstret mønster i stærke farver.

Der skal dog lyde en anbefaling til at lægge vejen forbi trøffel-butikken, der ligger på torvet midt i Uzés. Trøfler er en sydfransk specialitet, og i trøffel-butikken kan du få trøffel i alle varianter, puttet i alle tænkelige ting.

Priserne på trøffel er lavere i Sydfrankrig end i Danmark, men det væsentligste er, at smagen er fænomenal. Vil du bringe noget med hjem, anbefales trøffel-salt – gerne af Camargue-salt, der også er en lokal, sydfransk salt udvundet ved deltaet ved Rhônes udmunding.

’Der findes rødvin, og der findes hvidvin. Og når man blander det, får man rosé’

På en lille, biodynamisk vingård tager ejerne imod gæster og tilbyder smagsprøver. På Le Bourdic, som denne vingård – opkaldt efter den nærliggende flod – hedder, bliver der tegnet og fortalt på fransk. Foto: Marie Nørgaard

Sådan lyder det fra karakteren Erik fra ‘Rytteriet’. Det er muligvis ikke udrikkeligt at blande sig til en rosé, men Erik har alligevel ikke helt ret.

Det vil man kunne se, dufte og ikke mindst smage i Sydfrankrig. I Languedoc-Roussillon – som i virkeligheden er to regioner, men som ofte nævnes sammen – og Provence er der så mange rosé-vinmarker, at Rhôneflodens vand (Rhône flyder igennem Provence) til sammenligning ligner en dråbe i havet.

Languedoc og Roussillon har flere vinmarker end hele USA til sammen. Og det skyldes først og fremmest, at regionen – især Languedoc – har en meget fattig jord, der ikke kan bruges til meget andet end vindyrkning – det er den så til gengæld formidabel til.

De mange vinmarker betyder naturligvis, at der også er mange vingårde og vinbønder at besøge, hvilket vi klart vil anbefale at gøre.

Vinflasker til genbrug. Både vingårde og private genbruger vinflaskerne, som efter grundig afvaskning bliver ’hængt’ til tørre i særlige stativer. Foto: Marie Nørgaard

Vinproducenterne kommer i alle afskygninger; store som små, økologiske, biodynamiske og konventionelle.

Fælles for dem alle er, at de har åbent for gæster – og smagsprøver – og at prisen for vin er ekstremt lav. De lokale sydfranskmænd kører til deres lokale vingård med store ti-liters dunke, som de får fyldt op til priser på cirka 20 Euro.

‘Hverdags-vinen’ koster typisk mellem et par og fem Euro flasken, og kvaliteten er høj.

