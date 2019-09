Så drop dog den motorvej

Hver sommer sætter tusindvis af danske familier sig ind i bilen med kursen stik syd mod sol og varme. Tysklands næsten uendelige kilometer dødssyg sort asfalt skal helst tilbagelægges så hurtigt som muligt – og hvor er det synd!

Tyskland er så meget mere end motorvej og uundgåelig ’stau’. Vores naboer mod syd har enormt meget at byde på som ferieland, så hvorfor ikke droppe autostradaen og opleve Tyskland som feriedestination. Det lyder måske ikke så idyllisk som Toscana og St. Tropez – men det er det.

En perlerække af de mest romantiske og bedårende byer ligger på det, som tyskerne har døbt Romantische Strasse, på dansk Den Romantiske Rute. Den cirka 400 kilometer lange rute går fra Würzburg i nord til Füssen i syd.

Følger man ruten, kommer man igennem 29 byer – den ene mere charmerende end den anden. Vi snakker middelalderbyer med eventyrslotte og gigantiske kirker, tilsat frodige vinmarker og bugtende floder som smukt baggrundstæppe. Det bliver ikke mere idyllisk.

Fra den gamle bydel i Wurzbürg kan man nyde floden Main og udsigten til fæstningen Marienberg. Privatfoto

Würzburg, der ligger godt 120 kilometer sydøst for Frankfurt, lægger hårdt ud med at byde på barokpalæet Der Residenz. Det imponerende godt 300 år gamle bygningsværk rummer blandt andet Tysklands største loftsmaleri.

Efter sådan en oplevelse er der heldigvis ikke langt til et glas iskold lokal hvidvin på en af de mange vingårde, der omkredser byen. Et besøg i Würzburgs gamle bydel på bredden af floden Main er helt klart et must, og her kan man med garanti få en anden tysk klassiker, en svalende pilsner.



Man kan sagtens få en pizza i Tyskland, men de har også deres egen nationale udgave. Flammkuchen hedder den meget tyndbundede udgave. Privatfoto

Hvor idyllisk kan det lige blive? Lokal bryg på Weingut Reiss. Privatfoto

Når turen fortsætter sydover, kan 28 byer være noget af mundfuld at skulle igennem. Vi havde sat fire dage af til ruten, så vi kunne tage det i et roligt, børnevenligt tempo. Man kan sagtens bruge flere. Vi var flere gange fristet af at springe en by over for at spare lidt tid, men når vi så alligevel valgte at følge ruten, blev vi aldrig skuffede. Tværtimod.

En by, man under ingen omstændigheder bør misse, er Rothenburg ob der Tauber. Wauw-effekten er stor i staden, der bliver kaldt den bedst bevarede middelalderby i Europa. Det vrimler med turister i byen, men det må man bide i sig.

Rundt om byen er den gamle bymur bevaret. Tag turen op ad de skæve, smalle trin og nyd udsigten fra den to kilometer lange mur. Det er altså virkelig pænt, og man fornemmer klart historiens vingesus.

På en lille afstikker fra Den Romantiske Rute ligger slottet Neuschwanstein – slottet der efter sigende har inspireret Disney til det berømte prinsesseslot fra tegnefilmene. Så har man set bare en enkelt Disney-film, SKAL man se det enestående slot, der troner højt på kanten af Alperne.



Tyskere er enormt søde og hjælpsomme. Selv det bedste selfie-point har de været så søde at pege ud. Pri vatfoto

på turen er Füssen. Her rammer man foden af Alperne, hvilket ikke gør det mindre smukt og idyllisk. Også Füssen byder på både middelalderslot og vand. Hohes Schloss ligger højt over byens tage, og floden Lech forkæler øjet med sit smukke vandfald.

I Füssen kan man vælge at vende vognen og trille tilbage mod Danmark, men vi drejede skarpt til venstre og fortsatte ad Deutsche Alpenstrasse langs Alperne. Her blev Tyskland om muligt endnu smukkere og mere idyllisk.

Billigt at stille sult og tørst Det er meget billigere at gå ud at spise i Tyskland end i Danmark – som i meget billigere. Især på drikkevarerne er der penge at spare. En schnitzel-tosset familie som vores kan snildt spise og drikke for 4-500 kroner. En schnitzel med pommes frites og en stor øl kan de fleste steder fås for omkring 100 kroner.

Se også: Krabi med børn: Tag flugten

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bo for 6,50 kroner om året

Yngstearvingen i centrum af 500 år gamle Fuggerei. Privatfoto

Augsburg er måske den mindst charmerende by på ruten, men det var alligevel her, vi fik en af de oplevelser med hjem, som vi har talt mest om. Vi besøgte verdens ældste boligforening, Fuggerei.

Fuggerei har omkring 500 år på bagen og blev grundlagt af den rige Fugger-familie, der gerne ville gøre noget godt for de fattige i byen.

Derfor satte Jakob Fugger gang i byggeriet, som stadig er beboet – og det endda til samme husleje som dengang. Der er i dag 142 lejligheder i Fuggerei, og det koster 0,88 euro om året at bo der. Det er sådan cirka 6,50 kroner.

Tilbage i 1512 krævede den katolske grundlægger udover huslejen også, at beboerne skulle bede tre gange om dagen. Og så skulle man være hjemme på matriklen inden klokken 22.

Det bliver der vist set stort på i dag. Man skal dog være katolik for at komme i betragtning til en af de eftertragtede og meget billige boliger.



Størrelsen på døren ind til den originale lejlighed er et ret godt bevis på, at der er sket noget med højden på mennesker de seneste 500 år. Privatfoto

60 kvadratmeter store lejligheder er lavet om til museum. Den ene er bevaret, som den oprindeligt så ud, mens den anden viser, hvordan en Fuggerei-bolig kan se ud i dette årtusind.

Anden Verdenskrig gik hårdt ud over Fuggerei, som siden er blevet genopbygget og faktisk udvidet. Krigens barske historie bliver på museet fortalt meget børnevenligt og illustrativt i det underjordiske sikringsrum, Fuggerei-beboerne klemte sig sammen i, da bomberne regnede ned over Augsburg.

Se også: Besøg den falske riviera

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sov godt



Tyskland har virkelig mange overnatningsmuligheder. Om man er til privat zimmer, frei-indkvartering, camping eller hotel, så er der masser at vælge imellem i hele landet.

Vi er til hotel og havde valgt at booke på forhånd, men er man mere til at finde et logi for natten fra dag til dag, skal det også nok lykkes.



Der blev selvfølgelig også lidt godt at drikke til ungerne. Ikke hvidvin, men hjemmelavet æblemost. Privatfoto

omkring 1000 kroner for en overnatning for fire personer på hotel med morgenmad. Det kan selvfølgelig både gøres dyrere og billigere, alt efter hvilken standard man går efter.

Vi kigger normalt efter antal af stjerner på hoteller, men i Tyskland går vi ikke så meget op i det. Der er generelt rent og pænt alle steder. Ordnung muss som bekendt sein!

Se også: Kongebyen Krakow