Så er der salt

Egentlig ligner det nyfalden sne, som den hvide overflade skinner. Men stryger man en finger hen ad jorden og efterfølgende fører den op til tungespidsen, bliver man hurtigt klar over, at det er salt – og der er meget af det. Salar de Uyuni er verdens største saltørken med vanvittige 10.582 kvadratkilometer, og Ekstra Bladets udsendte er taget på en tre dage lang tur rundt i det besynderlige landskab.

Turen dertil går gennem Bolivias hovedstad, La Paz. Herfra går der busser, som typisk tager ti timer, inden du er fremme i byen Uyuni. En returbillet med et af de sikre selskaber koster typisk 500-600 kroner.

Og lad det være sagt med det samme: Du skal forberede dig mentalt, inden du begiver dig afsted. Først og fremmest er det laveste punkt på turen 3600 meter over havoverfladen, og på det højeste sted nærmer man sig 5000 meters højde. Det betyder, at højdesyge meget let kan forekomme, ligesom klimaet kan skifte fra meget varmt til meget koldt.

Dertil kommer, at du skal gøre klar til at tilbringe rigtig mange timer i selskab med fremmede turister. Turene til ørkenen foregår nemlig i firehjulstrækkere, hvor der typisk er plads til syv turister plus chaufføren. Det betyder, at man sidder klemt i bilerne, der skyder med høj fart i det ikke altid lige fremkommelige terræn.

Når det er sagt, kan du godt forberede dig på en af de mest fascinerende naturoplevelser, verden har at byde på.

Ekstra Bladets udsendte prøvede flere af de utallige foto-trick, som guiderne imponerer turister med. Her er det en fod på hovedet af en condor-tricket. Foto: Peter Jeppesen

Fra Uyuni kører man afsted i korteger med flere biler samlet – det er et stort og vildt område, og derfor er det vigtigt at have hjælpen tæt på, hvis der skulle ske noget. Få timer efter start står man midt ude i den specielle ørken, hvor der er hvidt, så langt øjet rækker, ligegyldig hvilken vej du kigger.

For selv om du banker let i overfladen, kommer du ikke igennem saltlaget, der er fem meter dybt. Og imens du med tungen sikrer, at det faktisk er salt, kan du se, hvordan turister tager særlige billeder på sletten. På grund af det enorme hvide underlag, er det nemlig muligt at lave sjove feriebilleder, hvor du eksempelvis kan ligne en, der går på line på dine skos snørebånd eller hopper ud af en vandflaske.

Sammen med turistbillederne vil første pause i saltørkenen typisk suppleres med frokost. Også her bliver den vestlige verden udfordret, når chaufføren på bilens beskidte bagsmæk varmer alpaka-kødet og skærer tomaterne. Men i denne verden er der ikke nogen vej udenom, hvis du ikke vil gå sulten i seng.

Fra frokosten banker bilerne videre mod et mærkværdigt syn. Midt i den hvide ørken ligger nemlig en kaktus-ø, hvor de grønne planter stikker op, som var vi midt i en western. Efter kaktusoplevelsen ventede på denne tur rødvin og solnedgang over den smukke natur, inden selskabet blev indkvarteret på et hotel i udkanten af saltørkenen. Her var der både varmt vand, mad og dobbeltværelser.

Det er et imponerende syn at se flamingoer i mere end 4000 meters højde. Foto: Peter Jeppesen

Dagen efter går turen fra salt- til sandørken. Siden 2014 er der blevet kørt Dakar Rally i Bolivia, og her oplever man, hvordan det føles at køre i sand en hel dag: Der er sand over det hele. Til gengæld byder turen på vulkaner, gejsere og vilde flamingoer i 4000 meters højde.

Men som sagt er det en udfordrende tur, og således knækkede hjulet på denne tur af en af bilerne. Eneste løsning midt i ingenting var en indkvartering på et vandrehjem, der tilsyneladende var ejet af en kvinde, der ikke kunne gå, og en mand, der ikke kunne se. Dermed var der dømt ulækre toiletter og køjerum i selskab med selskabets øvrige deltagere og spaghetti med ketchup til aftensmad.

Det gode er, at man kan grine ad det, når man kommer ud på den anden side. Så hvis du bare sørger for at forberede dig mentalt til den slags udfordringer, skal du ikke snyde dig selv for en tur ud i noget af verdens smukkeste natur.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se dig for

Siden 2014 er der blevet kørt Dakar-rally i Bolivia. Foto: Peter Jeppesen

Bolivia er blandt de fattigste lande i Sydamerika, og der er rigtig mange selskaber, som forsøger at snyde på vægtskålen. Derfor bør du tjekke udbyderne af turene grundigt inden afgang.

Kokain-test

Stort set alle chauffører spiser kokablade, mens de kører. Omend det ikke er optimalt, er det nok en af de ting, man må finde sig i. Men der er adskillige eksempler på, at chaufførerne også tager kokain. Flere selskaber er begyndt at teste deres ansatte for kokain, og det er tilrådeligt at vælge et af disse selskaber.

Betal ikke for lidt

Der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet i dette marked. Hvis du betaler for lidt for turen, risikerer du at få en chauffør, der skal køre rigtig mange kilometer uden pauser. Det går ud over din sikkerhed, så derfor bør du sørge for at undgå de billigste udbydere.

Samtidig risikerer du med de billige ture, at guiderne ikke taler engelsk, og at der bliver fyldt for mange ind i bilerne. Betal hellere lidt mere, og kræv så samtidig, at bilen ikke fyldes op.

Guiden

Guiderne er alt fra tidligere betjente til lokale, der har været på engelskkursus. Det er langtfra alle, der taler forståeligt engelsk, ligesom der er stor forskel på kvaliteten af den viden, som guiderne har. Tjek derfor andre rejsendes anmeldelser af de forskellige selskaber, inden du booker.

Hotel

Kvaliteten på hotellerne i saltørkenen er meget svingende – fra aldeles uhumsk til ganske fine forhold. Hvis du ikke gider klamme toiletter og fælles sovesale, skal du kigge en ekstra gang på overnatningsmulighederne.

Busturen fra La Paz

Busselskabet Tudo Turismo udbyder busture fra La Paz til Uyuni. Turen er lidt dyrere end de lokale busser. Til gengæld er de også mere sikre, og så kan du ligge (halvt) ned, mens du kører om natten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Huskelisten

Foto: Peter Jeppesen

Hvis du ikke tidligere har været oppe i højderne, bør du sørge for at starte med et par dage i eksempelvis La Paz for at se, hvordan din krop reagerer på højderne. Hovedstaden ligger i cirka 3500 meters højde. Hvis du har svært ved at klare det, skal du ikke booke en tur til Salar de Uyuni.

Men vælger du at tage afsted, kan du med fordel pakke følgende:

Toiletpapir

Med højden og køkkenhygiejnen er der en risiko for, at du får dårlig mave, og det er langtfra luksushoteller, der udbydes midt i verdens største saltørken. Derfor bør du tage godt med toiletpapir med.

Vand

Når du kommer op i disse højder, hjælper det at drikke vand. Rådet er at sørge for hele tiden at tage små slurke, så du holder væskebalancen oppe. Mens du fordøjer langsommere i højderne, forbruger du mere væske. Tag gerne minimum to-tre liter med pr. dag. Man kan købe ti-liters-dunke i de lokale butikker.

Varmt tøj

Når solen er væk, bliver der koldt i bjergene. Derfor bør du sørge for at tage godt med varmt tøj med.

Sommertøj

Selv om luften kan være kold, er solen varm, og det bliver bilerne også. Derfor kan det være praktisk at have en let beklædning på, mens man kører.

Piller mod diarré

Hvis der er noget, som du ikke ønsker, så er det at få alvorlig diarré, mens du er afsted. Og skulle det ske, vil du meget gerne have, at det stopper i en fart, så husk at tage piller med.

Snack: Der er ingen supermarkeder i Salar de Uyuni. Til gengæld skal du sidde sammen med fremmede mennesker i mange timer. Derfor kan det være en god idé at have lidt snacks med, hvis sulten presser sig på.