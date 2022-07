Sådan gøres kør-selv-ferien med stigende brændstofpriser billigst

Både benzin og diesel har taget et historisk prishop på grund af krigen i Ukraine. Ifølge FDM er der dog måder at overkomme de stigende brændstofpriser, hvis man skal på kør-selv-ferie i år

Den første coronafri sommerferie får formentlig en masse danskere til at pakke bilen og rulle sydpå.

Men kør-selv-ferien og tårnhøje benzinpriser er en dårlig kombination, som de fleste nok gerne vil undgå. Ikke desto mindre er det lige nu sådan, virkeligheden ser ud.

Heldigvis er der tre listige måder at spare penge på, fortæller FDM.

Det handler nemlig om, hvor man vælger at tanke, hvordan man fører bilen, og hvor godt man har forberedt bilen på en længere køretur.

Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM, fortæller, at de stigende brændstofpriser rammer mange lande. Det er dog forskelligt, hvordan de forskellige regeringer har valgt at håndtere situationen:

- Regeringer i lande som Tyskland og Sverige har valgt at sænke brændstofafgifterne, så priserne ikke er alt for høje. Så hvis man på sin kør-selv-ferie alligevel skal igennem de lande, vil det være en oplagt idé at planlægge ruten, så man tanker op her, siger han.

Kan gå ud over fremtidige ferier

Ifølge Ilyas Dogru ser det desværre ikke ud til, at brændstofpriserne falder foreløbigt.

Men han tvivler på, at det vil holde danskerne tilbage, når det kommer til kør-selv-ferien i denne sommer. Mange har nemlig ventet længe på at få slukket rejsetørsten, siger han.

Da danskerne heller ikke har kunnet bruge særlig mange penge på en række oplevelser under coronapandemien, så er der også en del, der har en opsparing til oplevelser og rejser, som er klar til at blive brugt.

- Det har nok ikke den store betydning for den kommende sommerferie. Men det kan godt være, at det kommer til at få en betydning for de andre ferier, hvis situationen stadig er uforandret til den tid, siger han.



3 oversete destinationer

Mont St. Michel i Bretagne er en af Frankrigs store attraktioner. Arkivfoto: Carsten Ingemann

Normandiet og Bretagne

Normalt er det byer som Paris og Nice, der ligger højest på listen i Frankrig, men de to nordlige regioner er fantastiske at opholde sig i om sommeren.

Der er oplevelser for hele familien, og det tager ikke nær så lang tid at køre til Normandiet som til den franske riviera.

Nordkap

Du kan også vælge at køre nordpå. Flere er begyndt at besøge Norge i bil og i særdeleshed det nordligste punkt Nordkap for at opleve den storslåede nordiske natur.

Det nordligste Norge kan tage pusten fra enhver. Arkivfoto: Seth Kane/Unsplash

Slovenien

Det er for mange bare et transitland. Men Slovenien er en lille, grøn perle med fantastisk natur og et charmerende byliv.

Slovenien, her er vi i byen Piran, er lige så charmerende og smukt, som resten af Balkan. Arkivfoto: Mikita Karasiou/Unsplash

Landet har 42 km kystlinje, og du kan faktisk nå at spise morgenmad i Slovenien, frokost i Kroatien og aftensmad i Italien på én dag.

Kilde: Tjekbil.dk