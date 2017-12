Schyyy ... sig det ikke til nogen: Her er New Yorks hemmelige barer

Trænger du til at opleve New York på ny? At opdage de skjulte steder og hippe, dunkle baglokaler? Så tag med på Manhattans hemmelige cocktail-barer

De ses ikke med det blotte øje. Faktisk skal du lede godt og grundigt for at finde frem til nogle af New Yorks bedste og mest hemmelige oaser. Gemte baglokaler, skjulte butikslagre og dystre kældre, der i 20’erne og 30’ernes forbudstider mod alkohol blev styret med Al Capone-metoder, er nemlig i den grad fortsat en udpræget del af New Yorks varemærke, når det gælder cocktails og natteliv.

’Speakeasies’ – smugkroer og skjulte barer – findes i samtlige af betonjunglens kvarterer, hvor der livligt (og lovligt!) langes kvalitetsfyldte cocktails over de tilproppede diske. Heldigvis fremgår de knap så ofte i de utallige udbud af turist-guides og rejse-apps om storbyen, som lider af kronisk søvnløshed.

Om du selv kan finde frem til de hippe, unikke og hemmelige barer, New York både skjuler og åbenbarer, kan du lade komme an på en prøve. Start med at lede bag en banal barbersalon gennem en skjult dør i et galleri eller via en træt telefonboks … Vi har givet dig lidt at gå efter. Husk at medbringe dit id og i øvrigt ikke at sige det til nogen. Ellers er det jo ikke en rigtig speakeasy, vel …

* * *

Den mexicanske deli-kælder

Speakeasies er ikke helliget de våde varer. Det gælder ikke mindst denne ultrapopulære mexicanske deli. Dér på hjørnet midt i SoHo tror de fleste, at La Esquina er hurtige tacos og spicy sauce ud ad salgsvinduet. Men under jorden gemmer sig et langt mere fancy udbud af både inventar, menu og cocktailkort.

Stil efter ståldøren indenfor. Det kræver reservation, tidligt fremmøde eller basalt held at kunne passere den. Kommer du så langt, vil du blive eskorteret ned gennem det beskedne køkken og forbi travle kokke for at nå en stenhule-lignende restaurant, som giver en klassisk newyorker-oplevelse.

La Esquina, 106 Kenmare St., SOHO (ml. Mulberry St. og Lafayette St. )

* * *

Ring på klokken

Foto: Thea Pedersen

Du behøver ikke engang knipse, fløjte, råbe eller vifte efter din tjener i denne lydtætte kælder af en speakeasy-bar. Nyd i stedet de bløde og fine sæder og sofaer foran de små, nips-agtige borde, hvor man risikerer at sidde tæt med naboerne, og tryk så roligt på knappen eller hiv i den sølv-forgyldte-stikkontakt-lignende dims, der stritter ud af væggen. Så kommer en person med skjorte og forklæde fluks for for at betjene dig.

Raines Law Room, 48 W. 17th St.

* * *

Det kinesiske apotek

Gemt i en dyster og forladt gyde og under skiltet 'Chemist' åbenbarer dette skønne 'apotek' sig. Stedet siges at have huset en tidligere opiums-bule, hvor der også serveres medicinske cocktails i alle tænkelige og utænkelige variationer og tilmed spices op med levende musik, hvis du kommer den rigtige dag.

Apotheke, 9 Doyers St., China Town/Lower East Side (ml. Pell St. og Mott St.)

* * *

Telefonboksen i burger-jointen

Foto: Thea Pedersen

Her er småt. Men det kræver også flid at nå indenfor. Skal du være sikret plads, så kan du reservere samme eftermiddag efter kl. 15 via telefonen. Ellers tag chancen, og duk op tidligt på aftenen – med fare for at føle dig overdressed. For vejen til Please Don't Tell går ned ad trapper og ind i en dunkel burger-joint. At den gemmer på en fancy cocktailbar er ikke til at se.

Foto: Thea Pedersen

Men til venstre troner en gammeldags telefonboks med drejeskive-telefon og det hele. Først når du står her, kan du tage røret på det orange lyn for at få kontakt til dørmanden eller baren, som (forhåbentlig) åbner på klem og giver tomlen op eller ned alt efter, om der er plads eller ej. Klassisk sted. Sjovt. Men altid trængsel.

PDT, Please Dont Tell, 113 Saint Marks Pl. East Village (ml. E7th St. og E9th St.)

* * *

Badekarret bag den røde lampe

Det er korrekt og fuldstændig, som navnet lyder. Der findes et fint, guldbelagt badekar midt i denne fancy bar, som du naturligvis ikke kan finde fra gaden. Først skal du finde kaffebaren og så spotte den røde lampe over døren, før du kan smyge dig ind i mørket. Og så efterlad lige din latte i kaffebaren. Der er langt sjovere drikkevarer, der venter.

Bathtub Gin, 132 9th. Ave., Chelsea (ml. W18th St. og W19th St.)

* * *

Gourmet-middag hos Andy Warhol

Foto: Thea Pedersen

Måske er det, fordi kunstneren Andy Warhol engang ejede bygningen, at ikke hvem som helst bliver lukket ind på denne highend-restaurant. For her skal du nemlig henvises af andre, som rent faktisk har været der, for at få adgang. Du skal helt lavpraktisk have udleveret Bohemians telefonnummer, som umiddelbart holdes hemmeligt.

Som om det ikke var nok, bliver du naturligvis tjekket for din reference, når du ringer for at reservere. The Bohemian gemmer sig bag en lang kedelig gang og ditto uindbydende dør, men er indrettet æstetisk japansk, minimalistisk som en lille lejlighed med loungeborde og -stole og giver en forfinet, intim, men også unik oplevelse.

Foto: Thea Pedersen

Og skulle du have brug for en reference – ja, så brugte jeg selv dette magiske telefonnummer, da jeg var forbi: +001-212-2602333. Men det behøver du jo ikke sige til nogen ...

Bohemian Restaurant, 57 Great Jones St., NoHo (ml. Bowery og Lafayette St.)

* * *

Den skjulte dør i galleriet

Ved første øjekast tror man, at man er gået forkert. Sidst jeg besøgte Fig 19, fandt jeg den gemt bagerst i et stort, hvidt, kedeligt rum. Først da jeg fik spurgt dørmanden, opdagede jeg en næsten usynlig dør i væggen. Kontrasten til denne skønne hule med lysekroner og lang bar slår derfor ekstra godt. Det gør drinksene også.

Fig 19, 131 Chrystie St., LES, Lower East Side (ml. Delancey St. og Broome St.)

* * *

Bajer og bourbon hos barberen

Foto: Thea Pedersen

I byens cool og stadig newyorker-rå East Village kvarter ligger en beskeden oldschool og lokal barbersalon. Kun tre kunder kan den huse ad gangen. Men når håret er sat og skægget skåret til hipstermoden, kan både de og nye gæster snige sig ind i baglokalet efter kl. 18.

For bag den tunge skydedør bagerst i den lille salon gemmer sig den populære hemmelige bar 'The Blind Barber'. Den byder på selskabstore båse, men også et hyggeligt stue-indrettet baglokale og en klassisk, lang bar, der ud over diverse cocktails ikke er for fine til at lange bajere af sted til det ofte mindre posh klientel.

Blind Barber, 339 E 10th Street, East Village/Alphabet City, (ml. Avenue A og Avenue B)

* * *

Døren bag den japanske restaurant

Dette er en af de sværeste speakeasies at finde. Men hav tålmodighed, for alkoholen venter for enden bag den dør, som let forveksles med en toilet-indgang i den helt uprætentiøse japanske restaurant Village Yokocho.

Fra gaden skal du op ad den lange trappe og fra det proppede hverdags-spisested spotte døren mod venstre. Finder du dén, vil dårlig akustik og neonlys blive afløst af stilsikker jazz, dæmpet belysning og dugfriske cocktails ... så englene synger.

Angel’s Share, 8 Stuyvesant St., East Village (ml. 3rd Ave. og 9th Street)

* * *

Den kitschede dagligstue

Trods navnet giver Dear Irving ikke én lyst til at sidde og skrive postkort. Nok ikke en gemt speakeasy, men facaden afslører langtfra denne farvestrålende moderne kitsch-udgave af Aladdins hule. Et vibrerende, farverigt sted, der kræver alle sanser åbnet i den livlige atmosfære – men heldigvis bløde sofaer. Og når tørsten kalder, sender du bud efter en eliksir-mikser ved at trykke på stikkontakten.

Dear Irving, 55 Irving Place, Union Square (ml. E17th St. og E18th St.)