Seriemorderens stamsted er altid åbent

Døgndruk i St. Pauli: To værtshuse i Hamborgs berømte forlystelses-kvarter holder aldrig lukket

Ved stripperstangen står en halv-kvabset mand og rokker frem og tilbage. Den ene hånd holder om stangen, den anden er knyttet og pumpes skråt frem.

Venstre fod tramper i gulvet. Øjnene er delvist lukkede, delvist halvåbne. Det er tydeligt, at den måske 35-årige mand befinder sig i en slags trance opnået gennem mange timers druk.

Manden forsøger at holde rytmen til noget techno-pop fra de tidlige 00’ere.

Klokken er vel 8.30, og manden burde for længst være gået hjem. Selvom tidspunktet er fremskredent, har værten bag disken ikke råbt ’sidste omgang’. Og det kommer heller ikke til at ske, for værtshuset Elbschlosskeller, der ligger på Hamburger Berg – en sidegade til Reeperbahn – har døgnåbent.

Berygtet for daglige slagsmål Tilbage i 1970’erne og de tidligere 80’ere var Elbschlosskeller berygtet for slagsmål på næsten dagligt plan. Nu om stunder kan man dog dog besøge stedet uden at frygte skaller og knytnæver. Klientellet består af folk i alle aldre. Elbschlosskeller har en Facebook-gruppe, hvor man ofte poster både korte videoer og billeder, der dokumenterer livets gang på værtshuset.

Bevares, der er ikke mange gæster tilbage. Ved baren hænger en anden mand; måske er han ven til ham ved stripperstangen, for indimellem råber han noget uforståeligt til ham.

Ved et bord sidder en kvinde og halvsover. Også hun er svært beruset.

Hen under aften går det så løs igen, når tørstige sjæle ankommer for at drikke sig fra sans og samling.

Få meter fra Elbschlosskeller ligger et lignende værtshus, Zum Goldenen Handschuh, der også har døgnåbent.

Det var en daværende bokser, som havde haft succes i ringen, der tilbage i 1950’erne åbnede værtshuset.

Over døren hænger der et skilt: Honka Stube. Hvilket er en slags bizar reklame, for det var nemlig her, seriemorderen Fritz Honka samlede flere af sine ofre op.

Begge steder er inventaret nedslidt, og på gulvene ser det ud til, at skidt-kager er groet fast i hjørner og langs gulvpaneler. Til gengæld er øl og sprit billigt.

Nok synes klientellet at være nogenlunde ens begge steder, men ifølge en artikel i lokalavisen Hamburger Morgenpost er Elbschlosskeller lige en tand værre, og det er her, man går hen, hvis man er blevet smidt ud af Zum Goldenen Handschuh. Og det siger ikke så lidt.

En legende, der genfortælles om Elbschlosskeller, går på, hvordan en af distriktets alfonser for år tilbage jævnligt skal have frekventeret beværtningen sent om aftenen.

Her – lyder historien – fandt han så de mest slidte af de kvindelige hjemløse blandt stedets øvrige gæster.

Med disse kvinder havde han så sex mod penge på stedets toilet.

Elbschlosskeller ligger på Hamburger Berg 38, mens Zum Goldenen Handschuh ligger på Hamburger Berg 52.

* * *

Jagtede kvinder på samfundets bund

Fritz Honka dræbte fire kvinder i perioden fra 1971 til 1975. Foto: AP

Fra 1971 og fire år frem dræbte Fritz Honka beviseligt fire kvinder. Alle ofre hørte til på samfundets bund og var alkoholiserede kvinder, der tjente penge som prostituerede enten på del- eller fuld tid.

Fritz Honka var selv en sølle eksistens, der tidligere havde arbejdet på et af byens skibsværfter, men var kommet slemt til skade ved en trafikulykke, der efterlod ham med et skævt og vansiret ansigt.

To af kvinderne fandt han på Der Goldenen Handschuh, hvor han havde drukket talrige whisky/cola.

Ofrene tog han med hjem til bopæl i det nærliggende Altona-kvarter. Her dræbte han dem, fordi de ikke gjorde, som han ønskede i

forbindelse med sex.



Honkas fire ofre: Frieda Roblick, Anna Beuschel, Gertrud Braeuer og Ruth Schult. Foto: AP

, en 42-årig kvinde, dræbte han og parterede. Hendes hoved, arme og ben stillede han derefter op papkasser rundt om i parker ikke langt fra sin bolig.

Offerets torso murede han inde i sin lejlighed. De tre andre ofre var alle i 50’erne. De blev ligeledes parteret og gemt rundt i hans hjem og på hans loft.

I 1976 fik han 15 års fængsel samt en psykiatrisk dom for drabene.

Honka døde på et plejehjem i 1998.