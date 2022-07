Sicilien VS Sardinien

Skønne strande, smuk natur, fantastiske kulturoplevelser og lækker, italiensk mad.

Står du og skal vælge mellem Sardinien og Sicilien, som er to af Italiens absolut mest populære ferieøer, er det ikke nødvendigvis en let beslutning - især hvis du ikke har været der før.

Øerne har nemlig begge meget at byde på, og begge kan bryste sig af at være rig på italiensk charme, gastronomi og kultur.

Samtidig byder begge øer på spektakulær havudsigt i alle retninger, og der er begge steder rig mulighed for at få en dukkert i Middelhavet fra en af de mange smukke strande, som også er at finde på begge øer.

Men selv om de to feriefavoritter udmærker sig på mange af de samme punkter, så er der også væsentlige forskelle, som kan være afgørende for dit valg.

Grundlæggende gælder det, om du er til det ene frem for det andet. Uagtet hvad du vælger, så er du nærmest garanteret en ferie i skønne omgivelser.

Vi sammenligner her de to italienske øer, så du bedre kan træffe et valg.

Tips til Sardinien

Udsigt over Siciliens hovedby, Cagliari. Arkivfoto: Laura Lugaresi/Unsplash

Sardinien er Middelhavets næststørste ø, som ligger syd for det franske Korsika og nordvest for Sicilien.

Sardinien var i mange år kendt for at være et foretrukkent feriemål for hippe italienere, men i dag er det også et yndet turistmål for øvrige europæere - især skandinavere.

Transport: Rejser du til Sardinien kan du med fordel leje en bil. Der er begrænsede med muligheder for at benytte offentlig transport, og skal du nyde alt det, øen har at byde på, er det nemmest at tilgå det fra egen bil.

Mad: Husk at bestille retten ‘Malloreddus alla campidanese’, som er en specialitet på Sardinien, der består af en form for pasta svøbt ind i en pølse ragu.

Malloreddus er en slags pasta, som er typisk for Sardinien, og derfor kaldes det også ‘gnocchetti sardi’ eller 'lille sardinsk gnocchi'.

Arkivfoto: Louis Mornaud/Unsplash

Sublime strande: På Sardinien finder du strande i verdensklasse, som med kridhvide strande og azurblåt badevand sender tankerne hen mod troperne. Her er den mest berømte kyststrækning Costa Smeralda, som ligger på den nordøstlige del af øen.

Besøg eksempelvis den berømte strand Spiaggia Rena Bianca, som ligger i det nordlige Sardinien. Det er især de maleriske strande, der tiltrækker turister, men Sardinien har også masser af andet at byde på. Store dele af øen er nemlig ubebygget, og du kan dermed nyde den uberørte natur.

Skal du til Sardinien, så besøg også Capo Testa, der er kendt for sine strande. Arkivfoto: Massimo Virgilio/Unsplash

Aktiviteter i smuk natur: Sardinien byder på flere vilde vandreruter i storslået natur som bjerglandskaber, hvor du også kan støde på skjulte landsbyer i bjergene. Dertil kan du gå på opdagelse i romerske ruiner og mageløse grotter.

Samtidig er der gode muligheder for at dykke eller dyrke andre former for vandaktiviteter i det krystalklare vand såsom windsurfing.

Madmarked og havnebyer: Hvis turen går til Sardinien, bør du besøge de hyggelige havnebyer som Cagliari og Alghero. Her kan du især se frem til at nyde de velsmagende råvarer som friskfanget fisk- og skaldyr.

San Benedetto-markedet er et overflødighedshorn af gode råvarer. Arkivfoto: Filiz Elaerts/Unsplash

Alternativt kan du selv handle ind på San Benedetto markedet i Cagliari, som er det største på øen, hvor der er lækre råvarer og gode muligheder for shopping.

Tips til Sicilien

Siciliens hovedby, Palermo. Arkivfoto: Michele Bitetto/Unsplash

Sicilien er Middelhavets største ø, som cirka er på størrelse med Jylland. Sicilien er en smuk og frodig vulkanø, der årligt tiltrækker mange turister - både italienske og udenlandske.

Det primære erhverv på øen hører derfor under servicesektoren, herunder turisme, hvor omkring syv ud af ti arbejder i netop denne sektor.

Transport: Der er gode muligheder for at tage med offentlig transport på Sicilien, især hvis man skal til og fra de større byer. Planlægger du at bevæge dig lidt længere væk fra byerne, anbefales det at have egen bil.

Mad: Prøv ‘Pasta alla Norma’, som er en verdensberømt, italiensk ret, der stammer fra Sicilien. Det er en pastaret med aubergine, som er typisk for det sicilianske køkken, især i Catania, hvor retten menes at stamme fra.

Arkivfoto: Getty Images

Naturskøn vulkanø: Sicilien er indehaver af Europas største aktive vulkan, vulkanen Etna, som er et absolut must at se, hvis du rejser hertil. Du finder Etna på øens østlige del, vest for byen Catania.

Arkivfoto: Samir Kharrat/Unsplash

Derudover byder Sicilien også på skøn natur, hvor store dele af naturen er underlagt beskyttelse. Derfor kan du med fordel besøge en af de beskyttede naturreservater på øen som Lo Zingaro, Nebrodi- og Madoniebjergene og Alcantara-floden.

Der er også rig mulighed for at bade ved skønne sandstrande på turen til Sicilien.

Kulturelt knudepunkt: På Siciliens nordkyst finder du hovedbyen Palermo, som blandt andet byder på historiske monumenter fra middelalderen og barokken. Det kan blandt andet anbefales at se katedralen Il Palazzo dei Normanni, som ligger i Palermo.

Arkivfoto: Getty Images

Byen er som mange andre storbyer kaotisk og støjende, men samtidig også charmerende og autentisk.

Desuden er byen Ragusa et besøg værd på turen til Sicilien. Byen er fra 1700-tallet og er på Unescos verdensarvsliste. Vil du kombinere sightseeing med en tur ved stranden, så besøg middelalderbyen Cefalú, som har en kilometerlang strand.

Mafiastemning: Mafiaen er kendt for at spille en stor rolle på Sicilien, det kommer du dog næppe til at bemærke som turist. Sicilianerne har nemlig i årevis kæmpet hårdt for ikke kun at blive associeret med en af verdenshistoriens mest berygtede mafiaer.

Selv om befolkningen har kæmpet mod mafiaens magt, er der stadig den dag i en stor del af de erhvervsdrivende, der betaler beskyttelsespenge til den sicilianske mafia.

Er du fascineret af mafiastemningen, så kan du trygt og sikkert dyrke den i blandt andet Palermo, hvor du finder operahuset Teatro Massimo, som er med i den sidste ’Godfather’-film.

Dertil kan du besøge byen Savoca, hvor du kan opleve kirken og øvrige scener fra ’The Godfather’.



