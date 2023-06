Skide godt, Mallorca!

Du kender med sikkerhed historien. Egon Olsen har en plan - en rigtig god en af slagsen, må vi forstå - og sammen med sine kumpaner, Benny og Kjeld, består den som oftest af at prøve at åbne et Franz Jäger-pengeskab, blive millionærer og så ellers flyve ned til sus og dus i resten af deres dage på Mallorca.

For den baleariske ø i Middelhavet var i Olsen-bandens velmagtsdage selve definitionen på paradis.

Er du med så langt, så ved du også, at det for Egons vedkommende dog oftest endte med ophold på hotel gitterly i Vridsløselille Fængsel i Albertslund i stedet for sydens sol og varme.

Mallorca topper

Men der er heldigvis mange andre danskere, der har nydt godt af Mallorcas mange fortræffeligheder siden. Nogle endda som fastboende, da Mallorca i diverse anerkendte magasiner ofte scorer en topplacering, når det kommer til verdens bedste steder at bo.

Annonce:

For det at bo på Mallorca er på mange måder som at være på ferie året rundt.

Det var her på øen, at Spies slog sig stort op på at sende danskerne på charterferie, men i dag er Mallorca mere end sangria, cervezas og helstegt pattegris. Nuvel, det kan du stadig få, men øen har så meget andet at byde på, og den har gennemgået en rivende udvikling, der har gjort den yderst relevant igen.

Gå på opdagelse i Mallorcas favrige hovedby Palma. Arkivfoto: Arkadi Photo

Strandene

Først og fremmest trumfer dens fortryllende strande, der får selv dem, der er afbildet på postkort, til at blegne. Hvide, bløde sandstrande med smaragdfarvet eller krystalklart vand både med og uden bølger, alt afhængigt af om du søger de børnevenlige eller lidt mere udfordrende af slagsen.

Strandene ligger i hobetal hele vejen rundt om øen, og de er næsten uden undtagelse alle overdådige, men de kan alligevel lidt forskelligt.

Annonce:

Fra Caló des Moro og Cala Mitjana til Cala Varques. Strande af den slags, der kan få selv de mest fortravlede personer helt ned i gear, når man slænger sig i liggestolen og nyder lyden af de små bølgeskvulp. ’Cala’ betyder i øvrigt bugt, så hvis du støder på et skilt med ordet, er du på rette vej.

Kig efter skilte med 'cala' så er du tæt på en af Mallorcas mange smukke strande. Arkivfoto. Istvan Barna.

Faktisk er strandene så mageløse og spektakulære, at selvom de fleste hoteller har fine pools med farverige drinks lige uden for døren, så vil det være noget nær utilgiveligt, hvis ikke du kommer lidt rundt på de forskellige strande. Også selvom de allerbedste og mest jomfruelige kræver lidt af en gåtur for at nå frem.

For det er umagen værd, og så giver de dig også en oplagt mulighed for at se lidt mere til øen.

Yvonne fra Olsen-banden var vældig begejstret ved udsigten til at skulle leve resten af sine dage på Mallorca, for hendes søster talte så godt om det. Men muligvis også fordi øen er så romantisk. Det er da også svært ikke at blive forelsket i den største af De Baleariske Øer, der på mange måder er et sandt ferieparadis.

Annonce:

Små romantiske byer

For ud over de flotte strande har Mallorca også betagende natur og små hyggelige middelalderbyer foruden hovedstaden Palma, der leverer alt, hvad du kan forlange af en storby.

Unesco har placeret Mallorca på sin verdensarvsliste, og det er ikke uden grund. Drypstenshulerne Cuevas del Drach er voldsomt imponerende, og du kan snildt bruge en hel dag på at gå på opdagelse i dem og ved selvsyn betragte Europas største underjordiske sø, der er 170 meter lang.

Den underjordiske sø Cuevas del Drach er en af Mallorcas og verdens naturvidundere. Arkivfoto: Dorin Marius

Og så er der de små hyggelige byer.

Valldemossa er blandt de hyggeligste af dem, og så byder den på en interessant historie. Den ligger på en bjergskråning og blander sig med den storslåede natur, og så har den været hjemsted for komponisten Chopin, der trods en begrænset periode på slottet havde en af sine mest produktive perioder her.

Det er ikke svært at forstå, hvorfor middelalderbyen Valldemossa var en stor inspirationskilde for Chopin. Arkivfoto: Veronika Galkina

I dag er hans klaver det eneste tilbageværende klenodie, men besøg det alligevel - om ikke andet for at nyde udsigten ud over det romantiske Mallorca og se, hvad det var, Egon, Benny og Kjeld drømte om at rejse ned til.

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre gode steder at nyde en solnedgang

Arkivfoto: Unsplash/Max

Cap de Formentor

Fyrtårnet er Mallorcas nordligste punkt og et godt bud på det bedste – og mest romantiske – sted at nyde en solnedgang. Selv turen op til fyrtårnet er en oplevelse i sig selv med sine mange hårnålesving.

Puerto de Pollensa

Få ting slår det at se solen gå ned over havet, og fra havnebyen Puerto de Pollensa kan du nyde en uspoleret solnedgang, der giver havet en rødlig glød.

Es Trenc

Mange søger herhen, fordi det tilfredsstiller alle. Dem, der vil have den uspolerede udsigt, og dem, der vil se solen gå ned over vandet med en drink i hånden i en af de nærtliggende barer.



Tag sydpå til sommer for under 2000