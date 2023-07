Skulle æde 100 dumplings på tid - nu får de kæmpebøde

En restaurant i det sydvestlige Kina undersøges for at have opfordret til madspild

En kinesisk restaurant bliver undersøgt af de lokale autoriteter for at have forbrudt sig mod loven i forbindelse med en ædekonkurrence.

Det skriver CNN.

100 dumplings

Restauranten med beliggenhed Yibin i den sydvestlige del af Sichuan-provinsen skulle således have afholdt en spisekonkurrence, hvor kunder blev udfordret til at spise mere end 100 dumplings så hurtigt som muligt.

Klarede man konkurrencen, ville man blive belønnet i form af et gratis måltid samt andre præmier.

For at skabe interesse for konkurrencen havde restauranten promoveret udfordringen på sociale medier, men efterfølgende blev de kontaktet af de lokale myndigheder, der ville have dem undersøgt for overtrædelse af loven om madspild.

Ingen madspild

I 2021 gjorde den kinesiske regering madspild ulovligt, som led i en kampagne for at få lukket ned for bloggere, der livestreamer sig selv spise store mængder af mad - en trend, der også er kendt på internettet som 'mukbang'.

Bryder man loven som restaurantejer, risikerer man en bøde på op til 10,000 yuan, hvilket rundt regnet svarer til 9400 kroner. Vælger man at promovere madspild på anden vis, f.eks. video eller radio, kan du risikere en bøde på ti gange så meget.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har tidligere været ude og kritisere madspild ved at kalde det chokerende og foruroligende samt beskrevet landbrugsforsyninger som fundamentet for den nationale sikkerhed.