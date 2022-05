Skynd dig: Kan forsvinde

Flere af de populære turistattraktioner, som er at finde på Unescos verdensarvsliste, er i så voldsom forfald, at de er i fare for at blive ødelagt. Derfor bør du besøge dem, imens de stadig er her

I løbet af de seneste årtier er der kommet et større fokus på at bevare de mange historiske og beundringsværdige natur- og kulturskatte, der er at finde overalt i verden.

De bevaringsværdige monumenter, bygninger, bydele og naturområder er nemlig truet af overbefolkning, turisme, krig og naturkatastrofer.

Det er blandt andet derfor, at FN har dannet organisationen Unesco.

Unesco har til formål at udpege de værdifulde bygningsværker og områder, som har brug for ekstraordinær bevågenhed og beskyttelse, og som derfor kommer på det, der hedder Unescos verdensarvsliste.

I dag er der mere end 1000 bevaringsværdige seværdigheder på Unescos verdensarvliste.

Kan blive ødelagt

Men selv om det er vurderet, at seværdighederne har en så stærk kulturel, historisk eller videnskabelig betydning, at de har brug for ekstraordinær beskyttelse, så risikerer flere af dem i øjeblikket enten at forsvinde eller miste sin status som verdensarv.

Ifølge Unescos egen hjemmeside er op mod 50 af stederne nemlig decideret truet.

Endda i en sådan grad, at der er en overhængende fare for, at de går i stykker, hvis ikke der gennemføres nødvendige og omfattende foranstaltninger, som kan redde dem.

Det betyder, at der er begrænsninger for, hvor længe du kan opleve deres storslåethed.

Her kan du læse om et udpluk af de storslåede seværdigheder, som risikerer at forsvinde.

Chan Chan - Peru Chan Chan ligger cirka 10 kilometer fra byen Trujillo, som er at finde på Perus vestkyst. Det er Sydamerikas største præcolombianske by, som består af imponerende templer, paladser, gravkamre og kunstværker. Chan Chan havde sin storhedstid i perioden omkring år 1000 og frem til år 1470, indtil byen blev erobret af inkaerne. Stedet er et af Perus mest betydningsfulde arkæologiske udgravninger, og langt størstedelen af bygningsværkerne i den ældgamle by er opført i soltørrede lersten. Desværre ramte Chan Chan Unescos liste over truede seværdigheder i 1986 - det samme år, som stedet kom på verdensarvslisten. Stedet er blandt andet truet af overdreven landbrug i området samt byudvikling og infrastruktur. Arkivfoto: Sergio Reboredo/Ritzau Scanpix Abu Mena - Egypten Abu Mena er en af de ældste kristne byer i Egypten, som var aktiv mellem 300- og 600-tallet. Stedet ligger cirka 45 kilometer sydvest for den egyptiske havneby Alexandria og kom på Unescos verdensarvliste i 1979. I dag består Abu Mena hovedsageligt af ruiner fra huse, klostre, kirker og basilikaer. Vandstanden i det område, hvor Abu Mena ligger, er steget i løbet af den seneste årrække, hvilket kan beskadige de mange ruiner. Derfor kom stedet på Unescos liste over truede verdensarvssteder i 2001. Arkivfoto: Jeremy Bezanger/Unsplash Rosia Montana - Rumænien Hengemt i en øde del af Karpaterbjergene i Transsylvanien, Rumænien, ligger den lille by Rosia Montana. Byen har lagt navn til et af de mest betydningsfulde, omfattende, komplekse og velbevarede romerske guldminer. Minegangene er omkring syv kilometer, som boltrer sig i bjerglandskabet. Fra år 106 begyndte romerne at grave i området, og i løbet af 166 år fandt de omkring 500 tons guld i området. Derfor mener man, at stedet formentlig gemmer på langt mere guld end det, romerne fandt. Af samme grund har flere mineselskaber forsøgt at få tilladelse til at grave efter guld i området, hvilket de i nogen grad har lokalbefolkningens opbakning til. Området er nemlig blandt de fattigste i Rumænien, og selve driften vil kunne skabe tusindvis af jobs. Omvendt risikerer det bevaringsværdige sted at lide stor skade, såfremt minedriften genoptages, hvorfor stedet nu er en truet verdensarv. Arkivfoto: Bogdan Cristel/Ritzau Scanpix Det historiske centrum i Wien - Østrig I den østrigske hovedstad Wien ligger en gammel bydel, som også er bedre kendt som byens historiske centrum. Her er der en række historiske og betydningsfulde seværdigheder som barokslotte, haver, bygningsværker og monumenter, der stammer fra Østrigs storhedstid under det østrig-ungarske imperium. Området er især kendetegnet ved sin storslåede kulturstatus, men stedets status som verdensarv har siden 2016 været truet på grund af et planlagt byggeprojekt. Arkivfoto: Francesco Bandarin/Unesco Santa Ana de Coro - Venezuela Santa Ana de Coro - oftest omtalt som Coro - er en gammel by i det vestlige Venezuela. Byen var engang Venezuelas første hovedstad og er derfor rig på mange historiske og værdifulde bygningsværker samt monumenter. Samtidig er området rig på unik natur, som hvert år tiltrækker turister i tusindvis. Unesco vurderer dog, at stedet er truet. Det skyldes blandt andet, at flere bygninger blev beskadiget tilbage i 2005, hvor området var plaget af voldsom regn. Arkivfoto: Jimmy Villalta/Ritzau Scanpix Vis mere Vis mindre

