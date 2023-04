Slå forteltet op i Berlin

Storbyferie og camping går ikke hånd i hånd. Det er asfalt mod det grønne græs i en armlægning, som ikke kan ende med et kompromis. Eller kan det?

Berlin har vundet mange danske hjerter, og den tyske hovedstad har overraskende mange campingmuligheder.

Millionbyen er tilmed behageligt tæt på den danske grænse, hvorfor der kun er få timers kørsel fra enten grænseområde eller færgeleje til Berlin.

Det åbner muligheder for enten dagsture eller ophold med overnatninger på f.eks. Berlins mange vandrehjem og hostels hånd i hånd med klassisk campingferie i det grønne.

Ikke mindst det tidligere Østberlin ser mange danskere nyde godt af de kreative gallerier, billige spisesteder og stemningsfyldte cafeer.

Tre campingpladser tæt på Berlin

Nyd storbyens kulturliv og grønne oaser på din campingferie. Arkivfoto: Tomxox/Dreamstime

Campingplatz Berlin-Gatow

Som modvægt til Berlins storbymuligheder så er denne plads nede på jorden bogstavelig talt.

Det er en simpel plads med fokus på at nyde naturen og de grønne områder under trækronerne, men tæt ved pladsen afgår lokaltoget og en lille times tid senere, så står man i pulserende Berlin med fuld knald på solbrillen.

Sæt vognen op et par dage i det grønne nær Berlin før turen eventuelt går videre sydpå. Arkivfoto: Naumoid/ Dreamstime

Pladsen har legepladser, bageri og andre standardfornødenheder, men uden at være en luksusplads med kulørt vandland.

Det er der ganske enkelt ikke brug for med 500 meter til den nærmeste badesø. Natur- og søveje kan udforskes med lejede cykler eller kano som behagelig modvægt til storbylivet.

Königlicher Campingpark Sanssouci

Blot en times tid fra Berlins centrum med offentlig transport ligger denne plads ved Tempeliner søen. Her er der stort fokus på livskvalitet og komfort.

Lej kanoer, kajakker, bad i søen, tag børn eller børnebørn med på surferskole eller giv den fuld gas på vandski.

Her er forskellige kreative kurser som keramik, massage og spa og kommer der uventede gæster, så kan de leje en feriehytte formet som en vintønde.

Kombiner populære Berlin med campingferie. Arkivfoto: minnystock/ Dreamstime

Prikken over buffeten er pladsens restaurant og ikke mindst chefkok, der faktisk gør alvor af at følge årstiden, hvorfor du kan være heldig at sætte forteltet op i asparges, kantarel eller vildtsæsonen.

Wohnmobil-Oase Berlin

Du har camper og ikke campingvogn? Kein problem. Så kan du faktisk holde camperferie lige midt i Berlin.

Wohnmobil Oase Berlin er som navnet antyder en lille oase for camperfolket. Her får du ikke luksus og badesøer, men hvem har brug for det, hvis Berlin venter lige udenfor camperdøren?

Kør til Berlin, stil camperen og udforsk storbyen. Arkivfoto: Multiart61/Dreamstime

Pladsen er i bund og grund en parkeringsplads ved Hoch Strasse - forsvaret lukket af - med reception, baderum og andre basisfaciliteter. Og ikke mere.

Her holder campere skulder ved skulder, hvorfor du de facto medbringer dit eget hotelværelse med en placering midt i storbyen.

Prisen afhænger af camperens størrelse og længde og varierer fra høj til lavsæson.

