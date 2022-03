Smukke vandreture på magiske Mallorca

Siden salig Simon Spies opdagede Mallorca for over 60 år siden, har øen været en af danskernes absolutte favoritdestinationer.

De første mange år stod den på de sagnomspundne grisefester, siden blev kanderne med sangria lagt på hylden - og det blev et mere klassisk chartermål med børnepools, strand og All Inclusive.

Mallorca kan dog meget mere end det - og byder på noget af det bedste vandring i Europa med unikke bjerge og ældgamle stisystemer, der forbinder de små landsbyer, langt væk fra masseturismen.

Et af de smukkeste syn jeg mødte på Mallorca var lige præcis her tæt på Port Soller, hvor man kunne bruge timer på at iagttage naturen og træet på toppen. Foto: Thomas G. Svensson

Ekstra Bladets udsendte tilbragte en uge på stierne - og det var en på alle måder bjergtagende oplevelse.

Det oplagte udgangspunkt for en vandreferie på Mallorca er den hyggelige by Sóller, der ligger omgivet af de spektakulære Tramuntana bjerge, som er en del UNESCO's verdensarv.

Her er der adskillige hoteller og Airbnb muligheder, supermarkeder og restauranter, men byen har heldigvis beholdt en autentisk charme.

Fra Sóller ligger bjergene for dine fødder.

Du kan enten starte din tur fra byen eller tage en bus til de mange ruter, der ligger rundt om den.

Hovedruten er GR221, der strækker sig fra Port d'Andratx til Pollenca og er opdelt i otte etaper, der i århundreder har været benyttet af pilgrimme til at nå religiøse mål.

Der er lukket ind til den lille kirke Sa Capelleta, Santa María de l'Olivar, men du kan alligevel godt smugkigge ind på Jomfru Maria. Foto: Thomas G. Svensson

Flere steder på strækningen ligger små refuges, som er små vandrehjem med sovesale, hvor du kan overnatte billigt. En del af dem byder også på mad og drikke, hvis man vil have en pause undervejs.

Der er højsæson på Mallorca mellem maj og oktober, men øen kan sagtens besøges udenfor. Den store fordel, når man vandrer, er, at det ikke bliver for varmt, og at du har stierne stort set for dig selv.

Ekstra Bladets udsendte var afsted i november, og på trods af en smule regnvejr var det ganske behageligt med cirka 15 til 18 grader.

Bagsiden af medaljen er, at en del af den offentlige bustrafik går i vinterhi fra november til maj, hvilket betyder færre afgange, mens nogle ruter lukker helt ned.

Hvis du ikke har mod på en decideret vandreferie, kan du også bare vælge at tage til Sóller som et afbræk på badeferien.

Det tager små 40 minutter at nå frem til byen fra hovedbyen Palma.

Den Drilske

Her ses starten af ruten ved Cuber. Vær altid forberedt på, at Moder Jord kan spille dig et puds, når du vandrer - så husk altid regntøj og ekstra varmt tøj. Foto: Thomas G. Svensson

Rute: Cuber til Fornalutx Distance: 12,3 km.

Start: Du kan tage en bus fra Sóller til Cuber, men den kører ikke i vintersæsonen, så der bliver du nødt til at tage en taxi (cirka180 kroner).

På papiret en af de smukkeste ruter på Mallorca, der starter ved vand-reservoiret i Cuber og går gennem en kløft ned til byen Fornalutx.

Vejrudsigten havde lovet 17 grader og tørvejr, men vi var knap gået i gang, før det begyndte at stå ned i stænger - og det stoppede ikke.

Da vi efter små to timers vandring skulle igennem en kløft fuldstændig gennemblødte, begyndte Mallorcas drilske efterårsstorme at vise sig med kraftige vindstød, der gjorde det temmelig ubehageligt at færdes på de smalle stier.

Gode råd var dyre, men vi valgte at følge fornuften og vende om - og fik samtidig en dyrebar vandrelektion: Pak altid, så du er forberedt på det værste. Der er dog - regnen til trods - ingen tvivl om, at ruten er meget smuk.

Den smukke

På hovedparten af turen fra Deia til Port Soller har du havet med som følgesvend. Foto: Thomas G. Svensson

Rute: Deia til Port Sóller Distance: 12, 6 km.

Start: Der kører bus (210) året rundt fra Sóller til Deia, hvor ruten starter. Pris cirka 10 kroner.

Med start i den lille hyggelige bjerglandsby Deia går denne tur langs kysten ned til byen Port Soller via ruten GR221.

Undervejs kommer man igennem olivenlunde og små landsbyer. Absolut anbefalelsesværdig.

Den guddommelige

Sa Capelleta Santa María de l'Olivar er som taget ud af en evntyr-film: Mystisk og magisk. Foto: Thomas G. Svensson

Rute: Sóller til Sa Capelleta Santa María de l'Olivar Distance: 3 km.

Start: Gå fra Sóller til vejen Camí de Capelleta, hvorfra en snoet sti fører dig hele vejen op til kirken.

Jeg er ikke synderlig religiøs, men fik alligevel en lille åbenbaring på denne tur nær Sóller.

Det var egentlig tilfældigt, at turen gik forbi den lille kirke i forbindelse med en anden vandretur til landsbyen Fornalutx.

Sa Capelleta Santa María de l'Olivar er som taget ud af et eventyr: Magisk og mystisk på samme tid. Kirken er aflåst, men du kan smugkigge ind gennem to trævinduer og få et glimt af Jomfru Maria.

