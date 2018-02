Sov med Jesus: Tilbring en nat i hjertet af kristendommen

Gravkirken i midten af Den Gamle By i Jerusalem er normalt fuld af turister, men om natten kan du få den næsten helt for dig selv

Klokken 18.45 bliver der banket hårdt på de indre mure i Gravkirken med en metalskål gentagne gange. Lyden runger højlydt i hele kirken og betyder, at de besøgende skal finde vejen mod udgangen og forlade Jesu sidste hvilested i Den Gamle By i Jerusalem.

Manden, der banker, er palæstinenser og muslim, og hans familie har været i besiddelse af nøglen i generationer – siden Saladins tid i 1100-tallet – og den vil blive givet videre til hans søn, når han selv engang forlader denne jord. Det blev besluttet for at opretholde fred mellem de seks denominationer, der huserer i kirken, at bæreren af nøglen skulle være en uvildig uden for den kristne tro.

Det er også en del af den over 160-årige aftale om opretholdelsen af 'Status Quo' i det hellige land – en aftale, der skal sørge for fred og ro mellem de tre store religioner, når det kommer til de ni helligdomme, som er fordelt mellem islam, kristendommen og jødedommen.

Gravkirken er den vigtigste for de kristne troretninger. I år 335 blev kirken bygget på stedet, hvor det menes, at Jesus blev korsfæstet, begravet og senere steg til himmels. I dag besøges kirken hvert år af hundredtusindvis af turister og kristne pilgrimme, men hvad mange ikke ved, er, at du kan opleve kirken mere fredfyldt, hvis du tilbringer natten låst inde i helligheden.

Ved et kald til franciskanermunkene i Den Gamle By bookede vi os ind til en nat i den gamle kirke i det kolde februarvejr – uden at vide, hvad vi var på vej ind til.

Også i dagslys er den legendariske kirke smuk og fuld af sjæl. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

Da den palæstinensiske nøglebærer endelig havde fået kommanderet de sidste, stædige besøgende ud, blev den gamle, originale trædør lukket og låst, og trætrappen skubbet gennem en lille luge ind i kirken. Klokken 19.00 blev døren låst – udefra.

Det var en speciel dag for kirken, vi tilfældigt havde valgt. Netop den nat ville en inviteret biskop afholde en af gudstjenesterne, og derfor vil døren usædvanligt blive åbnet igen klokken 23.00 og være åben resten af natten for at lade folk komme ind og overvære begivenheden.

De første fire kolde timer sneglede sig afsted. Dette var ikke et turistarrangement, og der var derfor ingen af munkene eller præsterne, som interesserede sig for at vise os rundt eller fortælle om natten. Natten er din, og du kan bruge den, som du vil.

De fleste overnattende gæster er religiøse kristne, som bruger det meste af tiden på at bede i de forskellige kamre.

En amerikansk mand havde besluttet sig for at sætte sig ind i hulen ved Jesu grav, hvor han brugte flere timer på at læse i sin bog med bønner. Andre satte sig på knæ i rummet, der kaldes Golgata. En trappe lige til højre for indgangen til kirken leder op til stedet, som er det mest udsmykkede i kirken, og hvor det siges, at Jesus blev korsfæstet.

Den enorme kirke er smuk, men virkelig kold og mørk - og en smule uhyggelig - når de store døre smækkes og låses udefra om aftenen. Foto: Pernille Obelitz

Klokken 23.40 begyndte de første gudstjenester, og lugten af røgelse spredte sig hurtigt i kirken, mens højlydte bønner på latin gav genlyd i den store kuppel mange meter oppe over vores hoveder.

Oplevelsen var ubarmhjertigt kold på denne vinterdag. Men stemningen i kirken var magisk og langtfra den, du sædvanligvis oplever, når du kommer sammen med de hundredevis af andre turister i dagtimerne og maser dig rundt til hellighederne.

Hver gang vi havde et øjeblik, satte vi os ned i det i det smukke hulrum for de græsk-ortodokse. Her var der varmest, selvom det stadig var koldt. Vi havde medbragt kiks, ost og vand og smugspiste i ly af de kolde mure, da vi ikke var helt sikre på, om det var tilladt at indtage mad i det helligste sted for kristendommen.

Omkring klokken et startede det helt store ’show’, som de mange midnatsbesøgende var kommet for. Gudstjenesten i Golgata. Den varede flere timer, og de mange tilskuere bad undervejs, slog korsets tegn og bukkede ned til deres fødder. Kvinderne havde dækket deres hår, og de fleste var østeuropæere, kunne vi høre, når vi passerede de bedene.

Gudstjenesten varede flere timer, og selvom det var hårdt at stå på de hårde sten så længe, var det en helt speciel og unik oplevelse.

Klokken fire forlod vi kirken og vandrede ud i Den Gamle By. De små gader og stræder var indhyllet i mørke og knirkede uhyggeligt, som vi bevægede os mod udgangen ved Damaskusporten.

* * *

Sådan booker du en nat i Gravkirken

Der var stor forskel på, hvad de natbesøgende brugte de mange timer i kirken på. Denne mand citerede bønner i timevis. Foto: Pernille Obelitz

For at få lov til at overnatte i kirken skal du blot ringe til franciskanermunkene. Det gør du på telefonnummeret +972 2 626-7011. Sørg for at ringe et par dage eller mere i forvejen, hvis du gerne vil være i kirken en af weekenddagene eller på en religiøs helligdag. Vil du bare gerne ind på en almindelig hverdag, så er det nok at ringe en dag i forvejen.

Der er plads til mellem 15 og 20 mennesker natten over, og det er en god idé at medbringe ekstra varmt tøj, samt mad og drikke, da du ikke vil kunne anskaffe noget i kirken.

Toiletter er at finde indenfor.

Du skal møde op 18.45, og dørene bliver først åbnet igen klokken fire om morgenen. Det er derfor en god idé at have et sted at overnatte i Jerusalem, da der kun er dyre taxaer til at køre dig hele vejen til byer som Tel Aviv eller Ramallah, hvis det er der, du har valgt at opholde dig under dit besøg.

* * *

’Status Quo’: En over 160 år gammel aftale

Der er ni seværdigheder fordelt mellem Jerusalem og Bethlehem, som er en del af en aftale ved navn ’Status Quo’. Aftalen blev indgået for over 160 år siden – i 1853 – mellem de religiøse samfund inden for islam, kristendommen og jødedommen, og blev sat til at vare for evigt.

Gravkirken, Deir es-Sultan, Himmelfartskapellet og Jomfru Marias grav i Jerusalem, samt den katolske kirke på Hyrdernes Mark, Fødselskirken og Mælkegrotten i Bethlehem er alle seværdigheder bestridt mellem kristne grupperinger, mens Grædemuren og Rakels Grav er bestridt mellem jøder og muslimer.

* * *

Konflikter i Gravkirken

Stenen, hvor Jesus efter legenden faldt sidste gang inden korsfæstelsen, tilbedes i gravkirken i Jerusalem, Israel. Foto: Jakob Carlsen/Ritzau Scanpix

Seks kristne denominationer har hjemme i Gravkirken – den armensk-apostolske, den syrisk-ortodokse, den græsk-ortodokse, den romersk-katolske, den etiopisk-ortodokse og den koptiske. De deler ansvarets for kirkens forskellige områder, strukturer og helligheder, og selvom den gamle 'Status Quo'-aftale har sørget for fred i længere perioder, så har det ikke sat en fuldkommen stopper for kampe og problemer mellem parterne.

I 2002 flyttede en koptisk munk sin stol fra sin aftalte plads og ind i skyggen på en varm sommerdag. Etioperne anså dette for at være et fjendtligt træk, og episoden endte med 11 mennesker på sygehuset.

I 2004 glemte nogen at lukke en dør til det franciskanske kapel. De ortodokse anså det for at være et udtryk for mangel på respekt, og et slagsmål brød ud.

I 2008 udbrød der slagsmål på palmesøndag, da en græsk munk blev nægtet adgang til bygningen af nogle rivaler. Politiet ankom til stedet, men blev selv angrebet af de vrede munke.

I november i 2008 udbrød der slagsmål mellem de armenske og græske munke.

Kilder: Christianity Today, The Guardian, Associated Press og The Times