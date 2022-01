Spa-ferie med børn

Trænger du til en weekend, som mestendels skal tilbringes i en badekåbe, inden du sænker din vinterkolde krop ned i et varmt bassin, så er et spaophold en rigtig god løsning.

Men har du samtidig et par børn på slæb, eller kan du bare godt tænke dig at dele denne luksus med dine poder, så er der faktisk ikke så mange muligheder på mange danske spa-hoteller.

Mange steder skal børnene nemlig være over 14 eller endda 16 år, eller også må man kun bade i visse tidsrum.

Men i Båstad i Sverige har de fundet ud af, at de godt kan lave et spa-hotel, der både accepterer og endda omfavner børn.

Fra saunaen er der kig til strand, skov og hav. Og i den varme badstue er det lige meget, om det regner eller sner udenfor. Foto: Maiken Kolby

En søvnig flække

Den sydsvenske by, der ligger under to timers kørsel fra København, er kendt for at huse en stor tennisturnering, der tiltrækker jetsettet hvert år i juli, men uden for sæsonen er al glam og glitter væk, og byen er reduceret til en søvnig flække, hvor selv caféerne har sparsomt åbent.

Det gør nu ikke så meget, når man alligevel helst ikke vil ud af sin frottébeklædning i et døgn eller to.

Alle går i badekåber og tøfler fra værelset til de varme bade og sauna, som ligger midt på hotellets grund. Foto: Maiken Kolby

Byen har to spa-hoteller, og det eksklusive, som man skal vælge, hvis man er uden børn og bare vil sidde og kigge sin partner dybt i øjnene, er Hotel Skansen, mens man er bedre tjent med Hotel Riviera en kilometer længere oppe ad kysten, hvis man skal en hel familie afsted.

Uanset temperaturen er det behageligt at have kroppen under varmt vand i det japanske bad udenfor. Foto: Maiken Kolby

God vekselkurs

Det er da også forskellige prislejer for de to hoteller.

For på Riviera er det faktisk muligt at få et stort familieværelse inklusive mad, fri adgang til pools, boldbaner, sauna og fitness langt billigere, end hvad det koster for et tilsvarende ophold for en familie på fem i Danmark.

Og det er ikke mindst på grund af den gunstige vekselkurs, hvor den svenske krone er nede under 75.

Det gør også, at der bliver tanket lidt ekstra lösgodis, chokolade og nødder i byens supermarked til badepauserne på hotelværelset. Det kan jo ikke svare sig at lade være.

Spaferie er afslapning for alle aldre. Foto: Maiken Kolby

Slukørede børn

De voksnes forudbestemte to-retters aftenmenu var velsmagende, hvorimod vores større børn var slukørede, da de så buffeten bestående af fiskefingre, pasta og grøntsagsstænger den ene dag og kød og pommes frites og et par agurker den anden dag.

Mindre børn stiller sig sikkert tilfredse med, at børnebuffeten også indeholder pandekager og is, men der er bestemt plads til forbedring, hvis man med rette skal kalde det for en buffet.

De store lejligheder har både spiseplads og et mindre køkken, så man selv kan tilberede mad. Foto: Maiken Kolby

Vi var to nætter på hotellet, og det var rigeligt tid til at komme gentagne gange i både pools, sauna og spille fodbold og endda tage en skyller i Kattegat - for de knap så kuldskære familiemedlemmer.

Ellers læste vi bare bøger, spillede brætspil og så på skærme, så alle aldres ønsker var opfyldt, inden vi nede i gear og godt opløste trillede hjem til Danmark.