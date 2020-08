Spis og drik på vej til Prag

Prag er en eventyrlig by. Den byder på et overflødighedshorn af skøn arkitektur, små, listige steder, spændende kvarterer, snoede gader, Karlsbroen og meget andet.

Vejen til Tjekkiets hovedstad er dog knap så interessant. Flyver du til Prag, lander du tre kvarters kørsel fra centrum. Så når du står ude foran lufthavnen, må du enten køre i taxa eller hoppe på den lokale bus og skifte til metroen efter ti minutter.

Tager du en bustur fra Danmark til den gyldne stad, venter mindst 12-14 timers kørsel på trist motorvej.

Så her er en alternativ rejseplan, som både er hurtigere end bussen og med uendelig meget smukkere udsigt. Hvor selve rejsen er en oplevelse. Det bedste af det hele er, at prisen er overkommelig.

Prag er en eventyrlig by - og Karlsbroen er et must på rejsen. Tusindvis af turister går dagligt over broen. Foto: Cyranek Iraneuz/Ritzau Scanpix

Inden du når frem til det herlige tog, må du dog rejse til Berlin.

Ekstra Bladets udsendte og hans ledsager stillede vækkeuret til klokken kvalme og tog en billig morgenflyver fra København. Flyet satte hjulene i Berlins asfalt kl. 8.45 og kørte derefter ind i nærheden af Berlins Hovedbanegård, hvor vi fandt en café, der havde kaffe på kanden og et solidt morgenmåltid.

Således opmuntrede gik vi ind i den imponerede og meget moderne hovedbanegård.

Vores rejse begyndte her. På Berlins imponerende nye hovedbanegård, der stod færdig i 2006. Foto: Shutterstock

Se også: Far vild i Baltikums Montmartre

Togforbindelsen mellem Berlin og Prag drives næsten udelukkende af det tjekkiske statslige togselskab České dráhy.

Vores blå-hvide tog ankom planmæssigt på spor 1, og vi gik om bord i det klassiske tog med små sekspersoners kupéer og spisevognen. Oh, hvilket herligt gensyn. DSB udfasede deres spisevogne for mange årtier siden. Tjekkerne har lykkeligvis holdt fast i deres, og vi føler os hensatte til en anden og bedre tid.

Her er borde med hvide duge, tjenere, varme centraleuropæiske egnsretter på menukortet og kølig tjekkisk fadøl i hanerne.

Se også: Madrid for madører

Toget triller ud af Berlin, og forude venter en tur på fire timer og 27 minutter, så der er rigelig med tid til at dinere i restauranten, der byder på retter fra det klassiske centraleuropæiske køkken.

Der er varme retter med masser af brun sovs på menukortet - og priserne er absolut rimelige. Foto: Ceskedrahy.cz

Traditionel tjekkisk mad hører ikke til det mest raffinerede i verden, men der er alligevel noget ganske charmerende over at spise oksemørbrad med knödel i masser af tyk, brun sovs, mens landskabet glider forbi foran vinduet.

Priserne for retterne er absolut rimelige – og mens madoplevelsen på ingen måde går over i historien, så er øllet, der serveres, fuldstændig forrygende, for restauranten serverer naturligvis Tjekkiets berømte Urquell-pilsner på fad. Toget kører via Dresden og videre til Prag, og indtil vi når Dresden, kører vi langs flade kornmarker – indimellem afbrudt af store danskbyggede vindmølleparker.

Der er kold tjekkisk fadøl i spisevognen - og der er rigeligt af den. Foto: Ceskedrahy.cz

Efter et par timers kørsel triller toget ind på Dresdens imponerende banegård, hvor mange vælger at stå af.

Vi sidder dog godt fast i sæderne i spisevognen og skåler indforstået til hinanden i den gyldne tjekkiske fadøl, da toget kører videre mod den tysk-tjekkiske grænse.

Velkommen tilbage i fortiden. Tjekkerne har heldigvis beholdt spisevognen i deres tog, og der kan du sidde og hygge dig, mens du bliver kørt til Prag. Foto: Ceskedrahy.cz

Se også: Warszawa - byen der byder på lidt af hvert

Nu begynder den smukkeste del af rejsen, og i den næste times tid triller vi langs med Elben, og skønne bjerglandskaber, man ikke kan se fra motorvejen, glider forbi os.

Sidste stop inden grænsen er den lille tyske by Bad Schandau – og kort efter kører vi ind i Tjekkiet og ankommer i Decin.

Halvanden time senere står vi af på Prags store, fine, gamle hovedbanegård, der er bygget i begyndelsen af det forrige århundrede i Art Nouveau-stil. Herfra hopper vi på en metro, og så er vi fremme ved vores hotel i den eventyrlige by.

Man ankommer i hjertet af Prag på den fine, gamle banegård. Herfra kan man hoppe på en taxa, bus eller metroen. Foto: Ceskedrahy.cz

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stå af i Dresden

Frauenkirche i Dresden stod oprindeligt færdig i 1743, men kirken blev bombet i smadder i 1945. I 2005 var den atter genopbygget. Foto: AP/Matthias Rietschel

Hvis du har tid, bør du hoppe af toget i Dresden og blive et par dage, før du kører videre til Prag. Dresden oplever en dramatisk stigende interesse i disse år og har så mange seværdigheder, at man snildt kan bruge et par dage her.

Frauenkirche

Dresdens vigtigste seværdighed. Den vældige kirke er oprindelig bygget i 1743, men kirke blev fuldkommen ødelagt under englændernes bombardementer i februar 1945. I 2005 stod kirken atter genopbygget.

De grønne områder langs Elben

Lej en cykel, og kør langs Elben. På din vej kommer du forbi hyggelige caféer, parker og masser af grønne områder. Kører du i weekenden, er der gode chancer for at lande ved et loppemarked.

Grünes Gewölbe

Et helt unikt historisk museum, der indeholder en gigantisk samling af skatte. Museet blev for nylig udsat for et voldsomt indbrud, hvor det lykkedes tyvene at stjæle flere uerstattelige klenodier.

Se også: Madrid på discount

Neumarkt

En af de store pladser i centrum af Dresden. Her er masser af restauranter og spændende forretninger, og her finder du også Kulturpalast og Frauenkirche.

Zwinger

Paladset ligger i hjertet af Dresden og rummer blandt andet fantastiske malersamlinger og et porcelænsmuseum.

Semperoper

Den berømte operabygning blev voldsomt beskadiget under bombardementerne, men stod genopbygget i 1985. Her spiller Staatskapelle Dresden – et af verdens bedste klassiske orkestre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------