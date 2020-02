Star Wars-Airbnb: Som at sove i en fjern, fjern galakse

Et stort luksuriøst Airbnb-hus ved navn 'Twelve Parsecs' i Davenport i den amerikanske stat Florida kun et kvarter i bil fra Walt Disney World har indrettet sine ni soveværelser med temaer fra Star Wars-filmene.

Værelserne er f.eks. indrettet som en is-grotte på planeten Hoth, som sumpene på planeten Dagobah eller som en Ewok-hytte. Andre rum er udstyret med pod racer-senge. Gangene i huset er magen til gangene i rumskibet Tusindårsfalken, og der er også en seng, der er indrettet som rumskibets cockpit.

Det ligner kort og godt et hus fra en fjern fjern galakse.

Det skriver flere medier, heriblandt New York Post samt rejsemagasinet Travell and Leisure

Her er to senge lavet som såkaldte pod racers fra Star Wars. Foto: Loma Homes

Man kan ifølge hjemmesiden www.loma-homes.com minimum leje huset for to dage. Det koster 9124 kroner. Men til gengæld rummer huset hele 20 senge.

Og gæsterne kan i andre soveværelser - end de tidligere nævnte føle - at de er havnet i Cloud City, Naboo eller Mustafar.

Denne seng er inspireret af sumpene på planeten Dagobah. Foto: Loma Homes

Loma Homes-chefen, Jeff Brown, fortæller følgende om det usædvanlige hus:

- Vi hyrede et selskab, der er ekspert i at lave diverse temaer for forlystelsesparker. De malede alle væggene og byggede de nye senge. De arbejdede også med 3D-elementer i huset og skabte special effects-overraskelser. Der er f.eks. røg-maskiner under to senge. Alt er gjort for at skabe et unikt rum i hver enkelt soveværelse, fortæller Jeff Brown og tilføjer:

- Hver eneste udsmykning i Star Wars-huset er håndplukket til temaet. Hvert eneste badeværelse er også udsmykket med bestemte karakterer i Star Wars-universet, siger Jeff Brown.

Loma Homes har også planer om at lave lignende huse, der skal skabes ud fra Jurassic Park og Harry Potter.

En 'iskold' seng, der er skabt efter inspiration fra is-grotterne på planeten Hoth. Foto: Loma Homes

Gangene i huset er indrettet nøjagtigt som i gangene på rumskibet Tusindårsfalken. Foto: Loma Homes.

Rummet her er indrettet som lava-planeten Mustafar. Foto: Loma Homes.