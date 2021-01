Stilhed før storm: Jernring lagt om Washington

WASHINGTON D.C., USA (Ekstra Bladet): Dagen før det på alle måder historiske magtskifte i USA, er en tilsvarende historisk og absolut jernring blevet lagt omkring den amerikanske hovedstad.

- Jeg har boet her i syv år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, fortæller damen bag skranken i en af de Starbucks-butikker, der tirsdag morgen rent faktisk er åbent.

Washington dagen før Bidens indsættelse. Foto: Anthon Unger

Før top-sikker magtoverdragelse i USA: Ekstreme militser

Barrikader af store lastvogne og militærkøretøjer, stålhegne, butiksbarrikader og uniformer i alle farver og af forskellig rang pryder gaderne, der omvendt virker tomme for al almindeligt socialt byliv.

- Selv os fra det lokale politi bliver undersøgt, når vi er i det lukkede område, fortæller en betjent til Ekstra Bladet, der underbygger FBI’s offentlige teori og frygt for, at et insiderplot kunne være et realistisk scenarie fra grupper, som nægter at acceptere magtskiftet i landet.

Mandag 18. januar 2020. Video: Anthon Unger

Boogaloo Bois: - Vi er klar til at forsvare os selv

Derfor bliver alle soldater og betjente, der kommer til og fra området også undersøgt af bl.a. bombehunde.

25.000 soldater fra Nationalgarden skulle eftersigende være på plads i byen for at beskytte et muligt angreb på regeringsbygningen, der sammen med Det Hvide Hus og byens velkendte turistmonumenter helt er blevet afskåret fra offentligheden.

Washington dagen før Bidens indsættelse. Foto: Anthon Unger

Washington dagen før Bidens indsættelse. Foto: Anthon Unger

Vejskilte langs motorvejen ind mod byen opfordrer desuden bilister til at søge væk fra byen, flere broer samt metrostationer er blevet lukket.

Store dele af byen, som Ekstra Bladet går igennem, fremstår derfor snarere som en tom og dyster spøgelsesby eller ren soldaterlejr med udsædvanligt for den hektiske hovedstad menneske- og biltomme boulevarder og pladser.

Ekstra Bladet er tilstede i Washington under indsættelsen af USA’s 46. præsident Joe Biden, der bliver taget i ed kl. 12 lokal tid.