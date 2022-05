Stonehenges svenske søster

Mystiske stencirkler i duel: Hvis du drømmer om at besøge det berømte monument i England, men ikke kan finde tid og penge, tilbyder Sverige et billigt alternativ

Medmindre du har levet under en sten, behøver Stonehenge næppe den store introduktion. Den gamle stencirkel i England er et af verdens mest berømte monumenter fra de præhistoriske tider, som mennesket ved så lidt om.

Men det er langt fra den eneste stencirkel, som det er værd at besøge.

På en skånsk bakketop godt halvanden times kørsel fra København finder du Ales stenar. En oval stenformation, der består af 59 bautasten, som hviler på plateauet af en stejl klint med udsigt over Østersøen.

Også her er der trolddom og magi i luften. Om end stedet selvsagt er en light-udgave af dets engelske modstykke.

Er det køreturen over sundet værd? Eller kan du lige så godt gå all in og tage til England? Vi sammenligner stencirkler.

Folk stimler sammen omkring Stonehenge for at byde Vintersolhvervet velkommen ved solopgang. Arkivfoto: Henry Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

Mystik og legender

Ligesom med Stonehenge er sandheden om, hvorfor Ales stenar blev opført, for længst gået tabt i tidens tåger.

Arkæologer, historikere og astronomer har alle teorier, men det er småt med fakta.

De 59 granitblokke har form som et skib, og en udbredt teori lyder derfor, at det er en skibssætning, der formentlig har fungeret som gravplads. Tilhængere af denne teori siger, at stencirklen blev bygget omkring 600 e.Kr.

Andre hævder, at Ales stenar er en solkalender, og at den er dobbelt så gammel. De argumenterer med, at ’skibets forstævn’ peger mod solnedgang ved sommersolhverv, mens ’agterstævnen’ peger mod solopgang ved vintersolhverv.

I 2012 blev der lagt yderligere en gåde på mystikken, da arkæologer fandt en 5500 år gammel stenaldergrav blot 50 meter fra Ales stenar.

De ubesvarede spørgsmål blegner dog i sammenligning med Stonehenges hemmeligheder.

Her vil det for evigt være op til fantasien at gisne om, hvordan det lykkedes primitive mennesker at fragte tonstunge sten hele vejen fra Wales til Sydengland og placere dem oven på hinanden.

På stedet

Ales stenar har dog et trumfkort i ærmet – dets korte afstand til Danmark. Er du i bil, tager det ikke mere end halvanden time at køre fra København til Kåseberga, som er navnet på det lille fiskeleje, der fører op til den gamle stencirkel.

Her er der både parkeringsplads, hotel og restaurant. Og hvis vejrguderne er med dig, kan du være sikker på en smuk vandretur op til toppen af den idylliske klint, som forhistoriske nordboere i sin tid slæbte deres granitblokke op ad.

Her er køer, der græsser på grønne enge, og en fantastisk havudsigt, hvor du nærmest kan gå helt ud til klippekanten og kigge lodret ned på kystlinjen.

På en varm sommerdag er der mange turister, men ikke nær så mange som ved Stonehenge. Den kan du være stensikker på at måtte dele med hundredvis af andre turister.

Mens der er gratis adgang til stencirklen i Österlen, skal du både betale penge og stå i kø for at få adgang til Salisbury-monolitterne.

Ales Stenar er verdens største intakte skibssætning og et af Sveriges vigtigste oldtidsminder. Arkivfoto: Niels Hougaard

Solopgangsseancer

Både Stonehenge og Ales stenar betragtes som spirituelle steder, og begge bliver brugt til solhvervsfejringer og andre rituelle ceremonier.

Hvis du ikke vil nøjes med at udforske stensætningerne på egen hånd, kan du tilmelde dig alt fra shamanske healinger til de mange festlige seancer med sang og dans, der afholdes i forbindelse med sommer- og vintersolhverv samt forårs- og efterårsjævndøgn.

Hvad enten du er til hedenske vikinger eller keltisk spiritualitet, så klinger både Stonehenge og Ales stenar langt væk af mysticisme og okkultisme, religiøse sekter og oldgamle hemmeligheder.

Så husk nysgerrigheden.

