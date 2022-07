Store prisændringer: Disse feriedestinationer er billigere i år

Det er nok de færreste danskere, der har undgået at bemærke, at priserne er skudt i vejret på en lang række varegrupper.

Derfor er der måske mange, der er presset på pengepungen - især når det kommer til finansieringen af dette års rejse i sommerferien.

Men hører du til en af dem, som endnu ikke har booket ferien i år, så er der imidlertid godt nyt.

Du kan nemlig med fordel rejse til en række lande, hvor valuta- og prisudviklingen har taget en anden drejning sammenlignet med øvrige lande, sådan at det rent faktisk er billigere at rejse dertil sammenlignet med sidste år.

Turen derned er ikke billig, men når du først er i Sydafrika, får du noget for pengene. Arkivfoto: Ole Søll/Jyllands Posten

Her får du mere for pengene

Ifølge en ny analyse, som Ekstra Bladet har fået tilsendt af Spar Nord, er det eksempelvis værd at overveje en rejse til Tunesien i sommerferien 2022.

Her er det nemlig blevet hele 10,1 procent billigere at opholde sig i sammenlignet med sidste år.

- Tunesien er det land, hvor der er næststørst forskel på, hvad feriebudgettet rækker til sammenlignet med sidste år.

- I Tunesien får man over en tiendedel mere for pengene, og det kan således give gode rammer for enten at opgradere hotellet eller spise ude lidt oftere end sædvanligt, lyder det fra Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord, i en pressemeddelelse.

Analysen fra Spar Nord viser desuden, at rejsemål som Sverige, Norge, Frankrig, Italien og Portugal er blevet billigere for danskere at rejse til sammenlignet med sidste år.

Eksempelvis er det blevet henholdsvis 5,5 procent og 3,6 procent billigere at tage til Sverige og Norge.

Norge kan være meget mere kulørt, end man måske lige går og tror. Arkivfoto: Marcel Ardivan/Unsplash

Flere feriefavoritter er dyrere

Selv om det i år er billigere for danskere at rejse til lande som Tunesien, så er der modsat også andre steder, hvor det er dyrere at rejse til.

Det gælder blandt andet for danske feriefavoritter som Spanien og Grækenland, der er blevet henholdsvis 1,7 og 3,6 procent dyrere sammenlignet med sidste år. Dertil er det dyrere for danske turister at tage på ferie i flere oversøiske lande som Brasilien, USA og Mexico.

Ifølge Jens Nyholm bør danskerne dog ikke lade sig skræmme af prisudviklingen på alle destinationer:

- Mange lande har været hårdere påvirket af coronapandemien, end vi har herhjemme i Danmark. Det gælder eksempelvis lande som Brasilien og Mexico, der så at sige kommer fra baghjul i år, efter at de i 2020 oplevede store svækkelser i deres valuta som følge af Covid-19.

- Sammenligner man således prisniveauet med niveauet fra før corona, er der nærmere tale om en normalisering af prisniveauet, siger Jens Nyholm og fortsætter:

- Anderledes forholder det sig i USA. Landet er generelt blevet et dyrere feriemål som følge af den stærke dollar og den kraftige stigning i inflationen, hvor priserne ligger 12 procent over niveauet ved udgangen af 2019.

Kroatien kunne være et glimrende alternativ til eksempelvis Tyrkiet. Arkivfoto: Maiken Kolby

Pas på priserne i Tyrkiet

Cheføkonom Jens Nyholm fremhæver især Tyrkiet som et rejsemål, hvor det er blevet væsentligt dyrere for danske turister at rejse til sammenlignet med sidste år.

Det skyldes, at landet siden 2018 har været ramt af økonomisk ustabilitet, der sidenhen er blevet forstærket - blandt andet af coronapandemien.

Derfor står Tyrkiet i dag i en situation, hvor valutaen er blevet svækket markant, samtidig med at inflationen har galoperet afsted.

- For danske turister betyder det helt konkret, at selvom den danske krone er markant styrket i forhold til den tyrkiske lira, så ædes den ellers fordelagtige position op ad en inflation på 66,8 procent, og den udvikling har gjort det hele 23,3 procent dyrere at opholde sig i Tyrkiet, end det var tilfældet sidste år, lyder det fra Jens Nyholm, som tilføjer:

- Og da inflationstallene bliver tidligere opdateret end valutatallene, vil det tal blot stige yderligere i takt med, vi får de nyeste inflationstal.

- Det vil konkret betyde, at priserne faktisk er steget med cirka 74 procent.

- Kigger man således på niveauet før corona, er det tyrkiske prisniveau faktisk fordoblet, hvilket betyder, at det - til trods for, at det generelle prisniveau - fortsat er en del under det danske - samlet set er blevet markant dyrere at rejse til landet, slutter han.

