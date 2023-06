Sus og dus på Sardinien

Sardinien har i mange år været lidt af en hemmelig feriedestination. Sådan lidt Italiens eksotiske ferieparadis.

Men flere og flere danske rejseselskaber har fået øjnene op for den store ø i Middelhavet. Senest er bade- og havnebyen Alghero blevet et hit. Med god grund.

Alghero er nemlig anset for at være Sardiniens smukkeste by. Så hvis ferien skal rime på mere end badeferie og pizza fra stenovn, så er så den største by i det nordvestlige Sardinien det, som du søger.

Sardiniens krystalklare vand minder om Caribien. Arkivfoto: Steve Allen

Algerho er også kendt som den catalanske by. Med en fortid som central havne- og handelsby i Middelhavets historie er indflydelsen fra den del af Spanien kraftig på disse kanter.

Det er således ikke ualmindeligt, at gadenavne står på catalansk. Derfor taler de lokale også en dialekt, der lyder mere catalansk end italiensk.

Annonce:

Det har givet byen en særlig stemning og status i det italienske ferielandskab. Derfor vælger også mange italienere at holde ferie i Alghero, hvilket i den grad skal ses som et kvalitetsstempel.

Så her er tre grunde til at vælge Sardinien og Alghero til din næste solskinsferie.

Søg ned i sidergaderne i Algheros gamle bydel. Du ved aldrig om du finder netop den cafe eller tøjbutik, som du gik og drømte om. Arkivfoto: Steve Allen

Den gamle bydel

Det er en klassiker, ikke sandt?

Alle byer i Middelhavet har en fotogen gammel bydel, som så er plastret ind i halvdårlige iscaféer, badedyr (dem af plastik), lokalt producerede souvenirs i hvert fald indtil man vender dem om, og der står Made in China samt spisesteder, der oser af turistfælde.

Sådan er Algheros gamle bydel ikke. Her er alle de snævre gader et eventyr i sig selv og om det næste hjørne venter en fin lille plads med restauranter, der står vagt om det lokale køkken og har vin fra baglandets vingårde på kortet.

Algheros centrale gader er en flot blanding af historiske bygninger og mondæne italienske byhuse. Arkivfoto: Diego Fiore

Annonce:

Det er præcis den gamle bydel, man gerne vil blive væk i selv om man heller ikke her slipper for håbefulde gademusikanter. Middelalderbyen er bygget på et forbjerg, der rager 200 meter ud i havet som dramatisk scene til din byvandring. Eftersom også velhavende italienere holder ferie her, er der også et solidt udvalg af italienske modebutikker på shopping-gaden Via Carlo Alberto.

Søg op i tårnet af Santa Maria-kirken og nyd udsigten over byen. Ved siden af kirken findes et religiøst museum, der hævder at opbevare splinter fra det kors, som Jesus blev korsfæstet på.

Solen skinner og vasketøjet er ude i den gamle bydel. Så bliver det ikke mere italiensk. Arkivfoto: Anastasia Popova

Havnefronten

Solen er gået ned, og temperaturen er dalet til et behageligt niveau. Det er tid til den daglige aftenspadseretur ud mod Algheros udvalg af restauranter. Det foregår ofte ved byens smukke havnefront og marina.

De lokale har tilmed et begreb for aftenspadsereturen ved havnepromenaden nemlig La Passeggiata. Som så mange andre havnebyer i Middelhavet er det en tradition at spadsere lidt frem og tilbage ved den pæne del af havnefronten før aftensmaden samt første parket til solen, der går ned over horisonten.

Annonce:

Klippen og grotten

Alghero-området har naturligvis dejlige strande til en sommerdag. Dem finder du nok frem til, men naturen spiller også på anden vis en hovedrolle her. Det 170 meter høje klippefremspring Capo Caccia er et dramatisk landemærke fra naturens side.

Den barske kalkstensklippe kan blandt andet nydes som udsigt fra restauranterne ved havnepromenaden og som er blandt byens største turistattraktioner.

Kalkstensklippen Capo Caccia er et imponerende syn. Arkivfoto: Bernard Bialorucki

Den største findes under jorden. Fra toppen af klippen er der knap 700 trin ned i dybet til en grotte med et guddommeligt navn nemlig Neptuns grotte – Grotta Nettuno. Et stort netværk af kilder, grottesøer og drypsten gør denne grotte til en magisk oplevelse.

For gangbesværede kan grotten tilgås alt efter tidevandet med organiserede bådudflugter. Erfarne dykkere kan svømme op på opdagelse i de store undersøiske grotter og få et glimt af Neptun.

Neptuns grotte er et sandt naturvidunder. Arkivfoto: Bernard Bialorucki

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Smag på Sardinien

Zuppa Gallurese er en slags lasagne med brød i stedet for pastaplader. Arkivfoto: Wikimedia Commons

Alle italienske regioner har deres kulinariske egnsretter. Sardinien er ingen undtagelse, og her er tre typiske retter fra øen, som du skal bestille, hvis du har appetit på en bid af den store ø.

Annonce:

Zuppa Gallurese

Navnet snyder lidt, fordi zuppa betyder suppe, men der er ikke tale om suppe her. Tværtimod.

Lag af skiver daggammelt brød dyppes i lammefond og placeres som en lasagne og toppes med ost. Bages i ovnen netop som en lasagne og er en billig ret rig på stor smag.

Grillet pattegris

Hvis du er en af dem, der har jublet til svendegilder og andre sammenkomster ved udsigten til grillet pattegris, så kan du

roligt pakke kufferten. Grillet pattegris er især op til højtider en stor spise på Sardinien.

Søpindsvin

Hvis du gæster Sardinien uden for sæsonen, så er pasta med søpindsvin et must. Omgivet af Middelhavet spillet havets frugter naturligvis en stor rolle på Sardiniens menukort, og søpindsvin anses som en stor delikatesse på øen.

Søpindsvin er en delikatesse på Sardinien. Arkivfoto:

Annonce:

De må kun høstes fra november til april, så det er i vinterhalvåret denne ret skal nydes. Er man til sushi, vil man elske de små søpindsvin. I årets andre måneder er pastaretten fregola med skaldyr en værdig afløser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Strande a la Caribien

Der er mange flotte strande tæt på Alghero til en lang dag ved havet. Arkivfoto: Eva Bocek

Sardinien har strande så flotte, at det minder om Caribien.

Her er tre af de flotteste strande på den store italienske ø.

Porto Giunco

Tæt ved landsbyen Villasmus ligger stranden Porto Giunco. Den er flittigt brugt i reklamesammenhæng ikke mindst takket være de hvide sandbunde og lyserøde flamingoer i baggrunden.

La Pelosa

Ved den nordvestlige spids af Sardinien er stranden et sandt caribisk paradis midt i Europa. La Pelosa anses som en af Italiens flotteste strande. Vandet er lavt langt ud, hvilket gør stranden børnevenlig og det gamle middelaldertårn ved stranden øger den magiske stemning.

Lido

To strande fletter sandede hænder i Algheros centrum og kaldes blot Lido. Her bliver du ikke ensom for mange turister slikker sol her ved det lave azurblå vand og bløde strandsand.



Tag sydpå til sommer for under 2000