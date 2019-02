Sydamerikas isperle

Blikket er stift rettet mod den 30 meter høje massive hvide væg få meter væk, hvor isens knirken giver hjertebanken som en gyser, hvor morderen står bag døren.

Så kommer braget. Alles øjne søger frem og tilbage på isen for at finde stedet, hvor en klump is har revet sig løs og er braget i vandet. At dømme ud fra lyden må det være et stort stykke.

Men nej, selvom det denne gang kun er en lille klump, smælder det i øregangen. Andre gange er det massive isbjerge, der river sig løs og glider ned i landets største ferskvandssø, Lago Argentino, der med sit grønne skær i sig selv er hele turen værd.

Velkommen til Perito Moreno. Verdens tredjestørste isklump er kun overgået af indlandsisen i Grønland og isen på Antarktis. Et naturfænomen, der næsten ikke fås flottere.

Turen dertil går typisk fra byen El Calafate i det sydlige Argentina. Byen ligger tre timer og 15 minutter væk i fly, og en returbillet kan snildt fås til under 1500 kroner fra den argentinske hovedstad.

Byen ligger i Patagonien, har cirka 6000 indbyggere, og så består den primært af en lang gade, der byder på restauranter, hoteller og et hav af rejsebureauer, der byder på rejser til naturfænomenet Perito Moreno.

Her kan du sejle, kajakke og vandre i og omkring ismassen, eller du kan vælge den billige, men stadig ganske seværdige udgave, hvor du går rundt på de mange, lange og trappefyldte stier, der snor sig lige over for gletsjeren.



Inden man går op på gletsjeren, får man at vide, at hænderne skal op af lommerne, og man skal holde sig på en række. Foto: Peter Jeppesen

fra et par hundrede kroner op til et par tusind, alt efter hvornår på sæsonen du ankommer.

I første omgang kører man med bus til nationalparken, hvor gletsjeren findes. Og man overmandes af områdets skønhed i samme øjeblik, man ankommer. Mens turisterne stiller sig på nakken af hinanden, forsøger guiden beroligende at sige, at det er en god idé at spare på billederne – det bliver flottere endnu. Hun har ret.

For hvert et hjørne der rundes, dukker en ny detalje op. Overskyet er bjerget mytisk, med sol på blomstrer det. Når solens stråler reflekterer sig i luftboblerne inde i isen, giver det isen den blå farve, som kan give selv den værste amatørfotograf godbidder med hjem på kamerarullen.

Derfor er det også en god idé at sikre sig en tur, hvor du har god tid til at nyde synet. Området er mærket godt af, så det er ikke noget problem at finde rundt på egen hånd.

Til gengæld er du træt i benene af de mange trapper, når du med et smil på læben kører derfra med hovedet blæst omkuld af de mange indtryk.

Whisky og vandretur i bevægende gletsjer

Efter at have vandret rundt i en times tid, toner et lille bord op med glas på. Som finale bliver der nemlig serveret whisky med is fra gletsjeren. Foto: Peter Jeppesen

Blandt de mange muligheder for at komme tæt på gletsjeren Perito Moreno er en vandretur i selve isen. Selvom det er en af de få gletsjere, der ikke svinder ind, og den derfor hele tiden bevæger sig, er den blevet stemplet som sikker nok til at gå på.

For cirka 1200 kroner bliver du udstyret med pigsko, cirka ti andre turister og tre guider, der tager dig på tur i det fantastiske naturfænomen. Guiderne er kompetente, og de sørger for at give utrænede gletsjervandrere tilpas med information til, at man føler sig tryg, når piggene først borer sig ned i iskrystallerne.



Du bliver udstyret med solide pigsko inden isvandringen. Foto: Peter Jeppesen

omgivet af is og vandhuller, der i solskin lyser blåt mod øjet. Det er en fantastisk flot oplevelse, omend det også kan give et ekstra hjerteslag, når man kigger ned gennem isen og kan konstatere, at der er huller, som er mange meter dybe.

Turen tager typisk en times tid, og den inkluderer en bådtur tæt på fronten af isbjerget. Og så slutter den af med en whisky tilsat den lokale is. Skål.