Tag på forlænget weekend i Miami

Er du til alligatorer, Art Deco og Alt godt fra havet, skulle du tage et smut over Atlanten til Miami, der også kan tilbyde et verdensberygtet natteliv på Oceans Drive

For bare få år siden virkede det som en utopi at krydse Atlanten for en forlænget weekend. Men selvom priserne er steget på mange områder, er flypriserne generelt faldet i løbet af de sidste 10 år, og det gør det muligt for mange at opleve smukke Miami på bare ganske få dage.

Når først flybilletterne er bestilt, handler det om at finde ud af, hvor du skal bo på det næste eventyr. Den opgave kan for mange være uoverskuelig, når man skal besøge en ny by for første gang, og Miami er med sine 25 forskellige nabolag langt fra undtagelsen.

Derfor kan Ekstra Bladet klart anbefale, at du booker dig ind på et af de mange hoteller langs Collins Avenue i det hippe Miami Beach Historical District, der har alt fra lækker strand til kunst og utallige shoppingmuligheder.

Desuden er Miami Beach kendt for sin ‘Art Deco’-byggestil, der primært er opført i 1920’erne og 30’erne og er særdeles velbevaret.

Art Deco-byggestilen opstod i 1920'rene. Foto: Emil Rützou

Fisk på menuen

Selvom USA ikke ligefrem er kendt for gastronomisk overlegenhed, er der alligevel gode muligheder for at få serveret et måltid af høj kvalitet i Sydfloridas største by.

Vil du gerne undgå den klassiske burger med pomfritter-menu, er Miami stedet, hvor det er muligt at få alt fra friskfanget tun til hummer af verdensklasse.

Da Miami ligger lige ud til Atlanterhavet, kommer fiskerbådene ind til kysten med nattens fangst hver morgen, og det giver restauranterne mulighed for at give dig noget af en oplevelse.

Collins Avenue er et godt område at bo i og have som udgangspunkt for udforskningen af Miami. Foto: Emil Rützou

Er man på jagt efter fiskemenuen, skal man da heller ikke gå langt. På stort set hver gade, uanset om du befinder dig i Little Haiti, Miami Beach eller Little Havana, er der muligheder for at smage alverdens fisk tilberedt på de lokales manér.

Dog kan tilberedelsen variere meget, afhængig af hvilket nabolag du befinder dig i, da hele 59 procent af Miamis indbyggere er født uden for USA - primært i Caribien og Latinamerika. Derfor vil retterne også variere meget, selvom fisken er den samme.

Ocean Drive er Miamis hardcore svar på Jomfru Ane Gade i Aalborg. Foto: Emil Rützou

Det skal du se

Har man set kultklassikeren ‘Scarface’, vil man straks kunne kende Ocean Drive, som nok er den mest kendte gade i hele Miami. Den er kendt for at have verdens bedste natteliv, og det er med god grund.

For her lyser byen op om aftenen i en skov af neon, og der er alverdens muligheder for at få drinks i flotte farver, hvis man er til det.

Samtidig ligger ‘Versace House’ på samme gade, hvor den verdensberømte designer Giovanni Versace havde til huse i 1980’erne og 90’erne, inden han på brutal vis blev likvideret på trappestenen til huset i 1997.

Giovanni Versaces hjem er en turistattraktion i sig selv. Foto: Emil Rützou

Er man lidt af et luksusdyr, er Miami Design District noget, man i høj grad bør besøge. Udover at være utroligt smukt, er der mulighed for at shoppe i diverse ‘high-end’-butikker, som Rolex, Gucci eller Louis Vuitton, men også i butikker, der har middelklassen som målgruppe.

Ydermere har designdistriktet og nabodisktriktet ‘Wynwood District’ verdens største koncentration af gadekunst, man kan nyde overalt. Bor man i Miami Beach, tager det heller ikke mere end 15 minutter at komme dertil.

I USA er taxaer som vi kender dem herhjemme nærmest afskaffet til fordel for det private selskab Uber, hvor private chauffører bringer og henter dig for den halve pris. Det eneste, det kræver, er, at du opretter dig i selskabets app, og så er du klar til at komme hele Miami rundt - og så er det sikkert.

I Miami Design District kan du nyde de vildt flotte bygninger på vej til designerbutikkerne. Foto: Emil Rützou

På tur i sumpen

Hvis tøj og design ikke siger en det store, er der også muligheder for at komme ud at se alligatorer i den fri natur.

Der findes utallige selskaber, hvor man hver dag for en slik kan købe sig ind på en bus, der kører dig direkte til det berygtede Everglades, og selve turen tager kun en times tid.

Når man ankommer til sumpen, vil man som det første opleve, at temperaturen og luftfugtigheden er steget, men det gør ikke så meget, for der er meget fart på de luftbåde, du under turen skal befinde dig på.

Der er næsten alligator-garanti på luftbåd-turen ud i sumpområderne, Everglades. Foto: Emil Rützou

Der er altid en guide med på turen, der undervejs vil fortælle om det rige dyreliv, der både tæller fugle, fisk og selvfølgelig alligatorer. Og netop alligatorerne er der mange af, så du kan være helt sikker på at se en.

