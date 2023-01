Tag på rundrejse i smukke Sri Lanka

Perlen i Det Indiske Ocean: Afslapning på caffe latte-farvede strande, actionprægede oplevelser, et kulturmekka og storslåede naturoplevelser. Sri Lanka gemmer på noget for enhver smag

Der er mennesker overalt. Der er biler overalt. Der er tuktuk’er overalt.

Det er umuligt at tale om Sri Lankas største by og hovedstad, Colombo, uden at nævne ordet hektisk. Byen med 5,6 millioner indbyggere falder ikke i alles smag, men den er et fantastisk samsurium af forskellige kulturer.

Hovedstaden gemmer også på unikke seværdigheder såsom den smukke rød- og hvidstribede moské, det farverige tempel og Galle Face-promenaden med sin spektakulære solnedgang. Mange vil mene, at du ikke behøver meget mere end et par dage i metropolen.

Over 70 procent af Srilankanerne er buddister, og det kan ses i bybilledet. Foto: Sophie Schou Jensen

Så snart flyet har sat hjulene i asfalten i Colombos lufthavn, er der kun 20 minutter til nogle af de mest fantastiske oplevelser. Herfra begynder en uforglemmelig rundrejse på den skønne ø i Det Indiske Ocean.

Vi begynder ved en helt spektakulær klippe i det centrale Sri Lanka.

Løveklippen og guldtemplet

Den rejser sig lodret op og troner midt i det tropiske landskab. Den 200 meter høje løveklippe, Sigiriya, er imponerende smuk. Det samme er udsigten fra toppen.

Det er svært at forestille sig, men i det 5. århundrede lå Sri Lankas hovedstad på toppen af løveklippen. Foto: Sophie Schou Jensen

Sigiriya ligger nær byen Dambulla, hvor du også finder det gyldne tempel, som er bygget ind i en grotte, der blandt andet huser en 14 meter lang Buddha. Templet er så unikt, at det står på UNESCOS Verdensarvsliste.

Blot to timers kørsel mod syd ligger byen Kandy, der tidligere har været øens hovedstad. Her finder du også et væld af smukke templer. Det er også her, hvor en helt særlig togstrækning begynder.

4,4 procent af Sri Lanka består af floder og søer. Foto: Sophie Schou Jensen

Verdens smukkeste togtur

Det turkisblå tog snor sig op ad bjerge og gennem naturskønne områder, forbi brusende vandfald, frodige teplantager og små landsbyer. Togruterne i Sri Lanka er blevet kåret som nogle af verdens smukkeste. Særligt strækningen mellem Kandy og Ella er ikonisk.

Vil man se landets smukke natur, kan man med fordel tage toget rundt. Foto: Sophie Schou Jensen

Det er oplagt at gøre stop i den lille by Nuwara Eliya, som også kaldes ’Little England’. Den charmerende by bærer præg af, at Sri Lanka var britisk koloni frem til 1948. I området finder du én af de mest kendte tefabrikker, som producerer den verdensberømte Ceylon-te.

I den hyggelige by Ella snor den ikoniske Nine Arch Bridge sig. Landsbyen er fantastisk for dem, der holder af at vandre. Én af de smukkeste vandreruter fører til det 2.243 meter høje bjerg Adams Peak, mens en mere overkommelig vandrerute fører til Little Adams Peak, som er 1.100 meter højt.

Sri Lanka byder på meget smuk natur, herunder bjergrige landskaber. Foto: Sophie Schou Jensen

Nordøst for Adams Peak ligger området Kitugala, som er perfekt for adrenalinjunkier. Her kan du riverrafte ned gennem de smukkeste floder og vandfald. I det sydøstlige Sri Lanka venter derimod storslåede oplevelser med vilde dyr.

Fra vilde leoparder til elefanter

- Wuhuuuuu. Its our lucky day. Guiderne jubler. De kan slet ikke få armene ned. Deres fornemmeste opgave er at sørge for, at turisterne ser så mange vilde dyr som muligt på deres safaritur rundt i Yala Nationalpark.

To leoparder slænger sig i skyggen af et træ, og turisterne knipser løs med deres kameraer i forsøg på at forevige det smukke øjeblik.

Den srilankanske elefant er en af de tre underarter af den asiatiske elefant. Foto: Sophie Schou Jensen

Inden safarituren er omme, er turisternes kamerarulle fyldt op med billeder af vilde elefanter, krokodiller, påfugle, bjørne, vandbøfler og vortesvin. Nationalparken er den næststørste af sin slags i Sri Lanka – efter Udawalawe Nationalpark, som især er kendt for at huse omkring 500 elefanter.

To og en halv times kørsel syd fra nationalparken venter en anden form for safari ved én af verdens flotteste strande.

Mange srilankanere gør karriere i marken. Foto: Sophie Schou Jensen

Verdens bedste strand

Palmerne svajer i vinden og danner skygger ned over den brede og kilometerlange strand Unawatuna. Stranden betragtes som den bedste i Sri Lanka, og Discovery Channel har kaldt den for den bedste i verden.

Fem kilometer fra lagunen ligger havnebyen Galle, hvor briter, portugisere og hollændere på skift har haft magten. Byens gamle fort blev i 1988 optaget på UNESCOS Verdensarvsliste.

Har man aldrig surfet før, er Sri Lanka et godt sted at begynde. Her kommer bølgerne i alle størrelser. Foto: Sophie Schou Jensen

En halv times kørsel fra Galle ligger Hikkaduwa, som også gemmer på en særlig strand. Nemlig Turtle Beach. Her er der rig mulighed for at svømme side om side med havskildpadder. Havet ved sydspidsen af Sri Lanka er også et af de bedste steder at tage på hvalsafari fra, hvor du blandt andet kan være heldig at se både blåhvaler og kaskelothvaler.

I løbet af to timer i bil er du tilbage i Colombo, hvor eventyret begyndte.

Og du kan være sikker på, at din rygsæk er blevet fyldt op med minder og storslåede oplevelser, du aldrig vil glemme.

