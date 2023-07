Tag sporvognen gennem Lissabon

Lissabon er igen blevet et populært rejsemål, men den portugisiske hovedstad kan give sved på panden.

De stejle brostensgader, højdedrag og stigninger giver byen et ry som Europas San Francisco, men som i ’San Fran’ kommer sporvognene dig til hjælp.

Ikke mindst Lissabons Linje 28. De små gule sporvogne, der som små arbejdsheste tøffer trofast rundt i de små gader med et æsels stædighed, er et tilløbsstykke i sig selv.

Linje 28 blev skinnelagt i 30’erne og kan modsat mange af Lissabons øvrige linjer ikke moderniseres med nymodens letbanetoge. Skinnevejen er ganske enkelt for kurvet og snæver til moderne toge, hvorfor de oprindelige sporvogne snart kan fejre 100-års jubilæum uden udsigt til pension.

Det er skønt for os gæster, der kan tage denne snævre rute rundt mellem Lissabons spændende gamle bydele forbundet af lille Linje 28.

Linje 28's små sporvogne får aldrig lov at gå på pension, der er ganske enkelt ingen andre, der kan tage over. Arkivfoto: Santiago Rodriguez Fontoba

Annonce:

Baixa

Baixa og Baixa Pombalina er Lissabons mest berømte bydel, hvor du finder hovedparten af de turistattraktioner, der står i turistbøgerne. Attraktioner som handelsgaden Rua Augusta, Rossio Plaza, Praca do Comercio med udsigt til Tagus floden og mange flere ’kendis’ steder.

Baixa er Lissabons lavest placerede bydel – hvilket navnet betyder – hvorfor det kan give god mening enten at begynde eller slutte turen her.

Det er også Lissabons primære shopping-område, gaderne har en rigdom af spisesteder, cafeer og souvenirbutikker.

På Figentræets Plads i bydelen Baixa finder du et af Lissabons gode madmarkeder. Arkivfoto: Fotokon Photo

Alfama

Det er Lissabons ældste og mest traditionelle bydel, og som turist skal man tilgå den med en vis respekt. Der er ingen grund til at haste rundt mellem seværdigheder med snuden i telefonen. Alfama skal nydes i små bidder i andægtigt tempo med masser af pauser til at stoppe op og nyde udsigten over vandspejlet, havnen og de smukke gamle bygninger i kulørte farver.

Du finder mange spisesteder og cafeer her, hvor Fado musikken spiller en stor rolle på de små beværtninger.

Alfama bydelen er kendt for sine små madfestivaller. Arkivfoto: Dudlaj Zov

Annonce:

Estrela

Estrela betyder stjerne og henviser til de fem gader, der fører ud fra bydelen Estrelas katedral af samme navn. Pladsen foran Estrela katedralen er kvarterets epicenter, og selv om dette ikke er et særlig berømt kvarter, så er det stort set Lissabons centrum. Du er tæt på alting herfra med en bid af det gamle og nye Lissabon.

Her tårner agtværdige gamle bygninger ved siden af nye og det traditionelle Lissabon møder det moderne og vibrerende. Det er her, du kan finde en stille park eller et natteliv, der går sent i seng.

Du støder på Fado musikken alle steder i Lissabon. Arkivfoto: Sabino Parente

Graca

Her kommer Linje 28 virkelig til sin ret. Graca området ligger højt placeret med smuk udsigt over byen fra Graca parken omringet af pinjetræer. En lille cafe i parken giver mulighed for at supplere udsigten med en tiltrængt forfriskning eller en kølig pause i skyggen af den lille kirke på toppen.

Herfra parken vil du se byen smurt ud over højderyg og skråninger under dig ned mod Tagus floden, og herfra får du både storslåede fotos og minder til feriealbummet.

Herfra er det bare at hoppe på Linje 28 og igen suse ned gennem Lissabons små gader og sving og måske hoppe af et sted, hvor du ikke helt blev færdig med at stille din nysgerrighed.

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bliv klog på havet og historien

'Go west' har de nok tænkt mange gange, de mere eventyrlystne indbyggere i Lissabon. Arkivfoto: PantherMedia/Ivan Tykhyi

Med Atlanterhavet som nabo spejder man konstant mod horisonten.

Sådan har portugisere gjort siden tidernes morgen. For at holde øje med uvejr og krydse fingre for familiemedlemmer nåede i havn i tide og gerne med nettet fuldt.

Eller med eventyrerens øjne. Hvad venter der på den anden side af horisonten og det store hav.

Det var som bekendt tre skibe anført af Colombus, der forlod disse breddegrader og opdagede den nye verden. Portugals historie hænger derfor uløseligt sammen med havet og byens Maritime Museum har 23.000 udstillingsgenstande, der viser landets fortid med handels- og krigsflåde som omdrejningspunkt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sig det med dåser

I Portugal er dåsefisk så populær en spise, at du finder specialbutikker i Lissabon, der ikke handler med andet. Arkivfoto: Radio Kafka Photo

Annonce:

Havet og fisk spiller en stor kulinarisk rolle i Portugals historie. Ikke mindst fisk på dåse. Og glem alt om makrel i sødladen tomat som vi kender det fra Danmark, men alverdens fisk, blæksprutter og skaldyr kommes på dåse langs den portugisiske kyst.

Det er så populær en spise, at der findes butikker i Lissabon, der udelukkende handler med dåsefisk med Conserveira de Lisboa, som den mest berømte butik af slagsen.

Videnskabelige studier har konkluderet, at sardiners indhold af omega 3 øges, når de langtidsopbevares i dåse, og da mange ældre portugisere spiser i gennemsnit tre af disse dåser om ugen, så er det en årsag til de ældre medborgeres gode helbred og åndsfriskhed.

De små fisk holder simpelthen hjernen i gear.

Hvad er det, der sker, og hvad kan man gøre, når familieferien går helt i fisk? Det kan du læse mere om her:

'Vi havde sådan glædet os'