Teide er toppen

Vulkanøen Tenerifes epicenter er vulkanen Teide. Et af Europas højeste punkter og hjemsted for en flot natur og klippeland

Hånden på hjertet. Når naboen fortæller, at ferien går til Tenerife, er det svært ikke at trække lidt på smilebåndet og tænke ’charterhørmer’.

Og ja. Kronjuvelen i De Kanariske Øer er en turistmagnet. Før verden gik af pandemisk lave, besøgte hele 13,15 millioner turister årligt den spanske øgruppe ud for Nordvestafrikas kyst, som er Spaniens næstmest populære regionale destination, kun overgået af Catalonien.

Den primære turiststrøm kommer fra England, Tyskland og Frankrig, og effekten af covid-19 har i tabte turistindtægter samlet kostet de otte kanariske øer 12,2 milliarder. Euro naturligvis.

Danskerne er også glade for Tenerife, og i snit gæster omkring 80.000 af os øen hvert år.

Tenerife, der i størrelse er som Lolland, Falster og Møn lagt sammen, er med andre ord et populært rejsemål, og turismens effekt ses ikke mindst i form af store hoteller og resorts, men den er ikke spoleret og lever hånd i hånd med de mange gæster.

Aktiv ferie får flere og flere fans. Tenerife har muligheder for windsurfing, golf og cykelferie med Teide som tilskuer. Foto: Søren Sorgenfri

Vulkanen

Øen er først og fremmest en naturmæssig perle, og man kan uden problemer henslængt langs poolkanten i største magelighed tilbringe en uges ferie i egen sovs inden for hotellets matrikel, men Tenerifes store seværdighed er uden tvivl naturen med Teide som epicenter.

Vulkanøen er født ud af Teides lava og varme flydende masser skudt op fra Atlanterhavets havbund i tidernes morgen.

Teide rager hele 3718 meter op og er en af verdens højeste vulkaner. Det giver en fremragende udsigt, for det er nemlig muligt at bestige vulkanen og se det hele fra vulkanens top og kraterkant.

Vandring på Teide er lige til fotoalbummet, hvis man har formen til gåturen. Foto: Søren Sorgenfri

Roen og fornemmelsen af at sidde lige under himlens tag med udsigt til det blå Atlanterhav og øgruppen er ikke bare lige til fotoalbummet, men et minde for livet. Det er trods alt ikke hver dag, man sidder på kanten af en vulkan.

Plateauet

Plateauet omkring Teide er hjemsted for 168 plante- og mere end 1000 dyrearter. Mange af dem finder man kun her på Tenerife, og derfor er det 190 km2 store vulkanland, der faktisk består af to kratere, gjort til naturreservat.

Der er derfor blot er anlagt en enkelt vej gennem plateauet, og vandreture mod toppen af Teide kræver tilladelse fra den lokale naturstyrelse, men forskellige turoperatører står for organiserede ture til toppen med styr på det hele.

Sære høje planter vokser i vulkanområdet. Foto: Søren Sorgenfri

Man kan også digitalt ansøge om tilladelse til at blive en af de blot 200 personer, der dagligt må komme helt op på toppen.

Vandrestien kaldet Rute 10 går fra Telesforo Bravo Blanca til toppen af Teide, og denne ret krævende rute er smuk som få, men kun for de øvede med mod på de mere stejle strækninger samt virkningerne af den tiltagende tynde luft.

Oplev stjernerne

Foto: Shutterstock

Vulkanen i sig selv er et spektakulært skue, men områdets - kaldet en caldera - forvredne kantede krans af lavasten og mærkelige klippeformationer samt flere meter høje planter understøtter fornemmelsen af rejsen til en anden planet.

Når mørket falder på, og Teides gæster vender næsen mod kystbyernes restauranter, åbenbarer der sig en ubeskrivelig stjernehimmel, og derfor er der også anlagt flere stjerneobservatorier her.

Vulkanen Teide kan ses fra hele øen. Foto: Søren Sorgenfri

Nattehimlen kan opleves på tæt hold ved Teide med en overnatning på Altavista Refugium som er et spartansk vandrehjem i godt 3000 meters højde.

Man får anvist en køje, og der er køkkenfaciliteter til madlavning, men ellers ingen luksus som sådan. Man må kun blive en nat, så kryds fingre for en stjerneklar nattehimmel.

Med i overnatningen er et fripas til at bestige toppen af Teide, så længe opstigningen påbegyndes før kl. 9 om morgenen.

