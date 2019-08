Topmodel udsat for tyveri på feriø: Nu bliver hun udsat for kritik

I weekenden delte den 24-årige topmodel Gigi Hadid et meget opsigtsvækkende opslag på Instagram, hvor hun hævdede at hun var blevet udsat for tyveri på den græske ferieø Mykonos. Opslaget er imidlertid mødt med voldsom kritik, fordi flere af hendes følgere mener, at hun med opslaget fornærmer hele det græske folk samt Grækenland.

Det skriver flere medier heriblandt Cosmopolitan og TMZ

Gigi Hadid skriver blandt andet følgende til billedet, der er taget på den græske ø Mykonos:

'Jeg blev udsat for tyveri. Jeg kommer aldrig tilbage hertil. Det er ikke noget, som jeg vil anbefale. Brug jeres penge et andet sted'.

Ifølge det amerikanske medie TMZ blev Gigi og hendes tre søstre Bella, Alana og Marielle frastjålet både smykker, tøj og solbriller. Tyveriet blev begået i det hus, som de havde lejet på øen, mens søstrene sammen med et par sikkerhedsvagter var en tur i byen på den græske ø.

I kommentar-feltet til Gigi Hadids opslag omkring tyveriet, blev der dog ikke langt fingre imellem med henblik på den voldsomme kritik.

En følger skrev:

'Det er meget uforskammet overfor Grækenland og det græske folk. En af Grækenlands hovedindtægter er turisme, og du tilsviner direkte landet. Millioner af mennesker besøger hvert år Mykonos årligt. Og bare fordi du bliver udsat for tyveri, betyder det ikke, at alle andre også gør det. Har du nogensinde tænkt over de mange forbrydelser og drab, der bliver begået i dit eget land', skriver følgeren og henviser til, at USA i den grad også har problemer med kriminalitet.

En anden følger skriver:

'Det kunne ske overalt. Oven i købet også i Beverly Hills. Dit opslag fornærmer og skader de græske familier, der forventer at tjene deres levebrød på turister'.

En tredje følger skriver kort og godt_

'Jeg blev udsat for et røveri i Miami. Men jeg fortæller altså ikke folk, at de ikke skal rejse til Miami. Et dumt opslag.'

Herunder kan du se Gigi Hadid sammen med sine tre søstre.

Gigi Hadid har ikke reageret på de kritiske bemærkninger til sit opslag før tirsdag aften, hvor hun på Instagram forsvarede sig overfor kritikken og samtidigt kritiserede det græske politi.

'Lad mig gøre det klart for alle jer i kommenatar-feltet, der mener, at jeg ikke fortjener at have en mening baseret på min egen oplevelse samt retten til at advare folk. Jeg blev udsat for tyveri sammen med folk i 30 andre huse. Og nogle blev oven i købet truet med pistol'.

Og omkring det græske politis indsats skrev Gigi Hadid blandt andet følgende:

'Det virker ikke, som om politiet har træning nok samt ressourcer til at takle de mange forbrydelser, der finder sted hver aften. Og her taler jeg altså specifikt om øen, fordi det var her, jeg oplevede tyveriet.'

Græske myndigheder har ind til videre ikke omtalt tyveriet.

Herunder ses Gigi Hadid tage et brusebad på Mykonos.