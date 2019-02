Tre generationer i New York

Første gang jeg var i New York, misundede nogle mig, at det var mit første besøg. Jeg var på en arbejdsrejse, og en anden i rejseselskabet blev ved med at udbryde: ’Tænk, det er din første tur, hvor gad jeg godt, at det igen var min første.’ Og jeg forstod simpelthen ikke, hvad han mente.

Men det gør jeg nu. Det er min sjette tur til verdens mest elskede by. Jeg er her med min yngste søn, Bjørn på 13, som har været med de fleste gange, og min mor, som bare har drømt om at besøge New York, lige siden vi begyndte at snakke om denne fantastiske by.

Og nu forstår jeg ordene, for jeg misunder min mor, at det er hendes første besøg. At opleve alt for første gang er fantastisk – det ser jeg nu gennem min mors øjne.



Det var ikke uden bekymringer, at tre generationer drog afsted til New York sammen. De blev dog gjort til skamme, og turen var uproblematisk og en stor oplevelse for alle. Foto: Sif Meincke

er altså afsted sammen. Vi har været på et par skiture sammen, men der var en del flere familiemedlemmer med – ellers har jeg ikke rejst med min mor i rigtig mange år. Vi er begge blevet ældre og lidt mere sære, på hver vores måde, så jeg har været spændt på rejsen. Min søn glæder sig selvfølgelig ubetinget.

Jeg har inden rejsen haft overvejelser om, hvordan jeg undgår at blive irriteret. Min mor og jeg ses tit til dagligt, men ikke i så lang tid ad gangen. Og jeg er normalt ikke god til at holde min irritation nede.

Men alt løser sig, og min bekymring er overflødig. Der sker for meget på Manhattan!

New York City på fire dage Der skal selvfølgelig vælges ud, for New York kan ikke nås på fire dage. Men New York-følelsen kan nås! Og hvis du som jeg allermest er vild med at kigge på og opleve folk og bare følge byen, så kan du godt nå det på fire dage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den yngste: Nusr-Et

Bjørn meget spændt foran restauranten Nusr-et, inden vi går ind. Foto: Sif Meincke

Vi har hver især et par ting, vi rigtig gerne vil opleve, mens vi er i byen. Og vi skal lære hinanden bedre at kende ved at dele de oplevelser med hinanden.

For at starte med den yngste generation, Bjørn på 13 år: Han følger ligesom alle andre på sin alder sine idoler og nye trends på Instagram, og her er den tyrkiste restaurant Nusr-Et blevet et kæmpe hit. Her serveres kød, det lækreste kød, som skæres ud ved bordet, mens tjeneren laver lidt fis med gæsterne.

Han mader gæsten med lidt fra enden af sin store udskærerkniv, og han binder servietten om halsen som en hagesmæk. Til sidst drysser han salt over kødet, og det foregår ved, at hans arm former sig som en oprejst kobraslange, der er ved at hugge til, mens tjeneren og gæsten i kor småråber ’Salt-Bae’.



Det er her, der råbes ’Salt-Bae’, mens kødet saltes på underholdende maner. Foto: Sif Meincke

– men tro ikke, at sådan en Instagram-dille er billig! Det er dog en super oplevelse for knægten.

Bjørn, der ikke spiser grøntsager, spiser dem, der er med retten. ’For når det er i retten her, så må det være, fordi det smager bedst med dem i’, som han siger.

Derudover har Bjørn et ønske om at shoppe tøj og sko, der ikke kan fås hjemme, både til ham og til storebror, som ikke kunne tage med.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den ældste: Brooklyn Bridge

Brooklyn Bridge strækker sig 1834 meter over East River, og det gjorde den til verdens længste hængebro, da den stod færdig i 1883. Foto: Sif Meincke

Min mor, den ældste generation, har forinden læst lidt om byen i den – efter min mening – bedste guidebog, der findes om byen, ’Vide Verden New York’. Hun drømmer selvfølgelig om at besøge Central Park. Og så vil hun gerne gå over Brooklyn Bridge.

Turen over Brooklyn Bridge er også et must for os, hver gang vi besøger byen. At gå over til Manhattan er en vild oplevelse. Brooklyn minder os om Vesterbro, men når man går derfra på broen, så er det med Manhattans ikoniske, høje skyline forude, masser af turister som os selv på broen, biler i fire spor, busser og tog i et virvar under os.

Kigger man frem og lidt til venstre, så står hun dér, den smukke Frihedsgudinde, med helikopterne flyvende rundt på himlen og store yachter på vandet. Og igen: Kigger man helt ligefrem, ser man den mest imponerende skyline.

Mellem de ting, vi gerne ville vise hinanden, går vi bare, og så går vi lidt mere, og så går vi igen. Vi går op og ned af stort set alle boulevarderne og gaderne. Går og går. Stopper, stort set hver gang vi går forbi en Starbucks, og holder en kaffe-, toilet- og wi-fi-pause.

Vi går i snit 20 km hver dag. Det kan vi heldigvis alle tre godt lide, men det skal alle generationerne selvfølgelig kunne holde til.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den mellemste: Hotel Jane og Hudson River

I Hudson River Park kan der stort set dyrkes alt, der er f.eks. tennisbaner, basketbaner, skaterpark og som her plads til styrketræning. Foto: Sif Meincke

Jeg, som er den midterste generation og den, der har besøgt New York flest gange, vil gerne bo på Hotel Jane. Lige fra jeg var der første gang, fortalte den føromtalte rejsefælle, at han tit boede på dette fantastiske low-key-hotel. Det ligger helt ud til Hudson River og Hudson River Park, som er en nyanlagt gå-, løbe-, hygge-, motions-park langs Hudson River. Det er det bedste sted, jeg ved, til løbeture – bedre end Central Park.

Hotellet står som i gamle dage, piccoloen har rund, flad hat. Det hele er så eventyrligt, og det minder om tiden fra dengang, hvor vores forfædre rejste over Atlanten i både, hvis de skulle prøve lykken i USA. De største værelser kan lige rumme tre personer. Der er en dobbeltseng og en opredning oveni. Disse store værelser har toilet, mens der til andre værelser er toilet på gangen.

Da vi sent om aftenen ankommer med flyet til JFK-lufthavnen og står og venter ved toget ind til Manhattan, kommer vi i snak med en ældre mand. I New York kommer man altid i snak med folk, det er en af de skønne ting ved byen. Og denne mand skal også overnatte på Hotel Jane. Han bliver vist nervøs for, om vi tror, han forfølger os, så han tager sin reservation til hotellet frem fra tasken – den vil han gerne lige vise os.