Tre grønne i Berlin

Berlin er byliv med stort B. Technofest i Berghain, fadøl i en biergarten, shopping på Kudam eller en döner i Neuköln.

Den tyske hovedstad er en på opleveren, ligegyldigt hvilke interesser man har. Historie, kunst eller kultur. Der sker altid noget.

Heldigvis er der også mulighed for at få pulsen helt ned, for Berlin er fuld af oaser. Parker og træer overalt er en del af byens charme. Berlin er nemlig grønnere end de fleste storbyer. Selv om man befinder midt i byens mylder, er det grønne pusterum sjældent mere end fem-ti minutters gang væk, uanset hvilken bydel man er i.

I de mange parker er der åben himmel og fuglefløjt. Her vralter ænder rundt, studerende solbader, og tyrkiske familier hygger med grillen. Ofte har man det hele for sig selv.

Men Berlins grønne områder kan meget mere end at byde på end en lille pause. De kan være spækket med oplevelser og overraskelser, som man ikke lige ville forvente at finde midt i en af Europas hektiske storbyer.

Her er tre af Berlins grønne attraktioner, som både er spændende og anderledes end de øvrige parker.

Ugler og kunst: Natur-Park Schöneberger Südgelände

Midt i Natur-Park i Schöneberg står et gammelt lokomotiv blandt træer og buske. Foto: Peder Nederland

I det allersydligste af bydelen Schöneberg klemt inde mellem jernbanespor ligger en af Berlins vilde grønne områder, Natur Park Schöneberger Südgelände. Det godt halvanden kilometer lange skovområde var tidligere en af byens travle rangerbanegårde, der blev lukket i 1952. Siden har området været forladt og overladt til naturen, der gradvis har opslugt skinner, værksteder og lyssignaler.

I 2000 tillod myndighederne atter adgang til området, der i dag er en vild cocktail af tæt skov, jernbane og kunst. Selve naturen er fredet, og her er mulighed for at spotte ugler og andre dyr, der har fundet et paradis blandt buske og træer, der skyder op mellem skinner og gamle signalstolper.

Det gamle lokomotivværksted skal omdannes til en kunsthal og rundtom i parken er både værker af etablerede kunstnere og mulighed for selv at give sit kreative bidrag i form af graffiti på udvalgte mure og vægge i området.

Midt inde i det overgroede rangerområde findes en af Tysklands største lokomotivdrejeskiver med en diameter på 23 meter, der er blevet holdt fri af naturens fremmarch. Tognørder vil også få en oplevelse ved damplokomotiv 503707, som står omgivet af høje træer.

Det føles, som om man står dybt inde i en vild skov. Her er momentvis fredfyldt, men med mellemrum kan man høre tog suse tæt forbi ude på de aktive spor, som man ikke kan se, men kun høre.

Transport: S-Bahnhof Priesterweg

Åben fra kl. 9. Lukkertider skifter afhængigt af sæson.

Indgang: 1 euro. Kun mønter.

Fra folkefest til spøgelsesskov: Spree Park

Rutsjebanen i Spree Park er groet til for mange år siden. Foto: Peder Nederland

I mange år var den tidligere forlystelsespark i Treptow en regulær spøgelsesby midt i Berlin. Forladte karruseller og den tomme rutsjebane var i forfald, mens buske og krat skød op overalt. Her kom kun unge mennesker på nattesjov og tyveknægte, der strippede forlystelserne for værdi. Hvor der ikke var grene og blade, var der graffiti. Sådan er det ikke længere.

I dag er området stadig afpærret, men der er lagt officielle planer for Spree Park. Og lige nu kan man opleve en snert af både fortid og fremtid ved at tage på en guidet tur i parken, som stadig minder lidt om en spøgelsesby.

Historien begyndte i 1969. Som den eneste permanente forlystelsespark i DDR var Kulturpark Plänterwald Berlin en gigantisk attraktion for østtyskerne. Alle forlystelser var købt i Vesteuropa, og millioner strømmede til.

Da Muren faldt, blev parken overtaget af et privat firma, men tiden løb fra Spree Park. I 2001 drejede ejeren, Norbert Witte, nøglen om og stak af til Peru med 20 skibscontainere fyldt med forlystelser, som han ville starte et nyt tivoli med. Men noget gik galt.

Norbert Witte blev idømt 8 års fængsel for at smugle 181 kilo kokain tilbage til Tyskland. Endnu værre var, at han tog sin søn med i faldet. Sønnen afsonede 13 år i Lima, inden han blev udleveret til et tysk fængsel. Og konen, der var rasende over, at sønnen blev involveret, krævede skilsmisse. Imens diskuterede politikerne i Berlin på livet løs, hvad der skulle ske med den mennesketomme forlystelsespark ved floden.

Nu har man besluttet, at Spree Park skal åbnes for offenligheden i 2025 som en blanding af rekreation, natur og kunst. Det gamle 45 meter høje pariserhjul skal åbnes igen som en slags vartegn for stedet.

I Spree Park lå DDR's eneste forlystelsespark. Her en gammel karrusel købt i Frankrig og nu en del af spøgelsbyen i skoven. Foto: Peder Nederland

På den guidede tur i Parken kan man se flere af de gamle forlystelser, der nu er dækket af skov, samtidig med at man får en masse gode historier om den omstridte park.

Lige uden for Spree Park lå en gammel berlinerinstitution kaldet Eierhäuschen ved flodbredden, som var et yndet udflugtsted med øl og mad. I år er der genåbnet en moderne version med udendørsservering mellem parken og vandet, hvor man kan slappe af på ægte berlinermaner med bratwurst und bier.

Adresse: Kiehnwerder allee 1-3

S-Banhhof Plänterwald. 15 minutter til fods fra stationen.

Book en guidet tur via www.SpreePark.berlin

Øl, strand og Tykke Marie: Tegeler See

En lille cykeltur fra Mitte i Berlin, og, vupti, så er man ved stranden i skoven. Tegeler See er byens næststørste sø. Foto: Peder Nederland

Lidt nord for Mitte ligger Berlins næststørste sø, Tegeler See, som er perfekt til at udforske på en lejet cykel, uanset om man vil bade eller på skovtur med madpakke i naturen rundt om søen.

Bydelen hedder Reinickendorf og her er afslappet og smukt. Man kan starte sin udflugt ved Greenwich-promenaden med den smukke udsigt over vandet, hvor svaner vugger på de små bølger, som de mange både skaber. Her er både bierstuber og cafeer, hvor man kan slappe af med de lokale.

Man kan vandre langs stier rundt om den gigantiske sø, der rummer syv øer, og en stribe små strande og lidt større badeanstalter som Strandbad Tegelsee, der koster 4 euro i entré. Her kan man snildt nyde livet på en lummer sommerdag i storbyen. Og inde i den tætte skov venter freden og masser af oplevelser. Blandt andet en vildsvinefarm.

Berlins ældste træ ved Tegeler See er ældre end byen. Foto: Peder Nederland

Her støder man også på Berlins ældste træ, kaldet Dicke Marie, Tykke Marie, som er ældre end selve byen. Man skønner, at det 26 meter høje træ er 900 år gammelt, og selveste Johann Wolfgang von Goethe skulle have lagt vejen forbi det oldgamle træ. Det højeste træ i Berlin findes også i Tegelskoven og er 43 meter højt.

Adresse: Tegeler See

Start f.eks. ved Tegel S-Banhhof.

Gå eller tag cykel rundt om hele søen, der er ca. 20 km i omkreds.

