Tre hemmeligheder i London du ikke må gå glip af

London er blandt danskernes mest populære storby-destinationer, og det kan ikke undre nogen. Europas største by er en sand smeltedigel af nationaliteter og har noget for enhver smag. Bogstavelig talt.

Det store verdenskøkken med restauranter, der repræsenterer alverdens afkroge, finder man in the streets of London og typisk med gastronomiske muligheder for enhver pengepung.

Det medfører også, at London er en by, der er let at føle sig hjemme i.

Det er ikke en uvant følelse at rejse hjem efter en forlænget weekend i den engelske hovedstad med en fornemmelse af, at den storby kan man sagtens navigere rundt i.

Sandt er det, at masseturismen ofte træder de samme stier i storbyjunglen, hvorfor Londons gæster hurtigt opnår en hjemmevant mavefornemmelse.

Prøv eventuelt en fodboldrejse til London. Der er næsten garanti for medrivende aftener på de store og små stadions midt i byen - som man jo så kan tjekke ud by night efter kampen. Foto: Søren Sorgenfri

Få overblikket

Betjeningen er altid høflig med et glimt i øjet, og der er sjældent ret langt til en pub med kølige pints, men det omfavner naturligvis ikke hele London, der også har sine - og ret mange af dem - hemmeligheder.

Vi viser vej til tre af dem her.

London er en enorm by, og hele metropol-området tæller mere end ti millioner indbyggere, så hvordan får man overblikket over myretuen?

Sky Garden er svaret. Det er Londons højest beliggende offentlige park. Af byens mange grønne oaser er Sky Garden i en klasse for sig med en beliggenhed på etage 34-37.

Det giver en 360 graders panoramaudsigt over byen og blik for, hvordan Themsen som en maritim blodåre snor sig gennem London.

Sky Garden er Londons højest placerede offentlige park og giver en storslået udsigt over storbyen. Foto: Søren Sorgenfri

Selve parken er en rigdom af sjældne planter, der under en vældig glaskuppel passes og plejes som i et drivhus. Parken har restauranter, caféer samt udsigtsdæk, og der forsvinder hurtigt et par timer med at nyde synet her.

Husk at bestille billetter, da Sky Garden er et populært udflugtsmål også for londonere.

Sky Garden ligger centralt i London i den skyskraber, der i folkemunde kaldes for ’walkie-talkie’ på grund af en særegen arkitektur, der virkelig minder om en walkie-talkie og derfor er let at genkende selv på lang afstand.

Sky Garden: Fenchurch Street 20.

Det store madmarked

Det er tidlig morgen, men de første kunder har indfundet sig på Borough Market. Foto: Søren Sorgenfri

Her er der ikke tale om en stavefejl. Der skal nemlig ikke stå det store gedemarked, selv om Borough Market kan føles sådan. Her er nemlig tale om Londons største madmarked, der kan fejre 1000 år med en beliggenhed under London Bridge i skyggen af Southwark-katedralen.

Der har været marked her, lige siden vikingerne plyndrende sejlede op ad Themsen (børnesangen om London Bridge handler netop om byens forsvar mod vikingernes angreb).

Hvis du undrer dig over, hvorfor London kan føles affolket en lørdag formiddag, så er der gode chancer for, at resten er byen guffer i sig på Borough Market.

Foto: Max Vanden Oetelaar/Unsplash

Her finder du omkring 200 boder, restauranter og pubber, som alle gør sig i delikatesser og specialiteter. Fra britiske oste fremstillet af mikromejerier til skaldyr fra Cornwall.

Fra måske byens bedste fish & chips til burgere lavet på vildt eller sæt tænderne i de legendariske madtærter fra ’The Pie Minister’.

Markedet drives af en nonprofitorganisation, som kun har et formål - boder med den højest tænkelige standard og kvalitet, så bliv ikke overrasket, hvis du ser et par vikinger stå i kø til en omgang paella her. Verdenskøkkenet er nemlig også bredt repræsenteret her under broens hvælvinger.

Tag toget til stoppet London Bridge og følg strømmen og lyden af rumlende maver.

Et lille museum du skal se

Churchill War Rooms giver godt indblik i Londons liv under 2. verdenskrig uden at være en tidsrøver. Foto: Chris Mouyiaris

Når du bevæger dig rundt i Londons gadebillede, så vil du bemærke, hvordan højhuse blander sig med tunge bygninger fra Victoriatiden, middelalderkirker, fine, slanke byhuse og lejlighedskomplekser, der signalerer sociale boligbyggerier, de såkaldte ’housing estates’.

Disse ofte dårligt byggede ejendomme skød op overalt i London efter Anden Verdenskrig som erstatning for de boliger, som tyske Luftwaffes massive bombardementer ødelagde i krigsårene. Og netop Blitzen over London er central for museet Churchill War Rooms.

Sådan så Churchills informationsminister, Brendan Brackens, krigskontor ud. Foto: Creative Commons

Tæt ved Buckingham Palace fører en lille dør ned til et underjordisk museum, der var det engelske luftvåbens kommandocenter, mens bomberne faldt over byen.

Det er en klaustrofobisk fornemmelse, og museet giver lige dele indblik i krigsrædslerne, det heltemodige forsvar af England mod Hitlers luftvåben, samt hvordan det moderne London stadig fremstår mærket af bombardementerne.

Museet er tæt ved attraktioner som Big Ben, Buckingham Palace og Westminster, hvorfor man slår mange ’must see’-fluer med ét smæk her.

Churchill War Rooms: King Charles Street.

Jeg er på fodboldtur - hvor skal jeg spise?

Chelseas Stamford Bridge ligger tæt på den billige Michelin-belønnede restaurant The Harwood Arms. Foto: Søren Sorgenfri

Ingen by har som London en rigdom af fodboldklubber med mere end ti klubber i de øverste divisioner, men forplejningen er sjældent pengene værd.

Så hvis du ikke vil ende med at spise en gummiagtig fiskefilet på en turistfælde af en kæde-pub, så bid mærke i de følgende tre restauranter.

Lahore Kebab House

Nok Londons mest autentiske pakistanske spisehus, hvor selv berømtheder kommer, når sulten siger krydret mad, kebab og karryretter. Der er en vibrerende stemning i den toetagers restaurant med mere end 200 gæster ad gangen, og de tager ikke fejl.

Foto: Asia76/Tripadvisor

Spisehuset åbnede i 1972 og ser ganske ordinært ud, men har vundet et hav af priser for den autentiske pakistanske mad til folkelige priser.

Efter maden kan du melde dig til en af områdets Jack the Ripper-rundvisninger - det var nemlig i Whitechapel, at de mystiske drab fandt sted.

Foto: Hamid M/Tripadvisor

Lahore Kebab House: Umberston Street 2-10, Whitechapel.

Passer til: West Ham, Millwall, Charlton.



Escocesa

Londons borgere kommer fra alle verdenshjørner og tak for det. Det betyder nemlig, at selv de mest specialiserede restauranter kan overleve. Sådan en størrelse er Escocesa i den nordlige bydel Stoke Newington.

Her er tale om en baskisk tapasbar, der insisterer på at køre dagens menu ud fra de bedste råvarer på dagen. Så gæsterne ved aldrig, hvad der venter dem, men man kan være sikker på, at der bliver langet fremragende små retter over disken i selskab med specialimporteret kølig sherry.

Foto: James III Green/Tripadivsor

Kryds gaden efter måltidet, og tag et kig på kirkegården på den anden side - det er ikke uden grund, at den har været brugt som lokation til gyserfilm og musikvideoer.

Escocesa: Stoke Newington Church Street 67, Stoke Newington.

Passer til: Arsenal og Tottenham.



The Harwood Arms

Mange pubber kalder sig for gastropubber. Ofte på et letbenet grundlag, og hvis menukortet varsler alt fra pasta penne til norske opdrætslaks, så ved du, den er gal.

The Harwood Arms ligger i et stille boligområde, men på kampdage så fyldes stedet med Chelsea fans. Foto: Søren Sorgenfri

Det er den ikke på The Harwood Arms. Det er nemlig byens eneste gastropub med en Michelin-stjerne og formentlig samtidig Londons billigste prisbelønnede spisested. Forvent et budget på 500 kroner for tre retter med en pint eller to, men det er alle pengene værd.

Konceptet er britisk vildt - rådyr, fasan, kanin og meget andet godt fra Robin Hood-køkkenet. Pubben ligger på en stille villavej, men tæt på togstationen Fulham Broadway, så du kan hurtigt komme videre til stadion.

The Harwood Arms: Walham Grove, Fulham (pubben har ikke noget husnummer).

Passer til: Chelsea, Fulham, Brentford og QPR.

