Turister fik kæmpe bøde for at bade nøgne

To turister fik bøder på 22.000 kroner hver for at bade nøgne i en kanal i Venedig

Der var to mennesker i vandet, da politiet på en bådpatrulje i den italienske by Venedig pludselig hørte råb.

Politiet fandt dog hurtigt ud af, at det ikke drejede sig om mennesker i problemer, der skreg om hjælp. Derimod fandt politiet to unge helt nøgne mænd, der havde kastet sig i kanalen for at tage sig en svømmetur.

Det blev imidlertid en ganske dyr fornøjelse for de tjekkiske turister, der hver fik en bøde på ca. 22.000 kroner for 'uanstændig opførsel i offentligt område'. De to unge mænd var hoppet nøgne i vandet tæt ved den berømte plads Piazza San Marco i Venedig sent mandag aften.

De tjekkiske mænd var taget til Italien for at se fodboldkampen mellem Slavia Prag og Inter Milano, men fik også tid til lidt turisme i Venedig.

Politiet har i en udtalelse til CNN forklaret, at de følte sig som midt i en filmoptagelse.

'Vi finder to mænd i vandet, fuldstændigt nøgne, der griner og joker med hinanden og forsøger at få opmærksomhed fra forbipasserende inde på kajen', forklarer politiet.

De to tjekkiske mænd forklarede politiet, at de havde besluttet sig for at tage sig en svømmetur, fordi det var en usædvanlig varm aften. Politiet beordrede dem straks op af vandet og bad dem om at tage deres tøj på, før de blev ført ned til nærmeste politistation, hvor de blev præsenteret for de store bøder.

Den populære ferie-destination Venedig har igennem den sidste tid taget flere forholdsregler for at dæmpe turisters dårlige opførsel.

I denne uge er en video f.eks. gået viralt, hvor man ser en turist, der nikker skaller til en gondolier.

To tyske turister har også tidligere i år fået store bøder for at campere og lave kaffe under selve Rialto-broen.

