Tysklands højeste bjerg og smukke Eibsee

Er du på udkig efter en budget-venlig rejse, som kan udføres året rundt, er her et godt bud

Jeg har længe sukket efter at komme tæt nok på de store, smukke europæiske søer, som jeg tit ser på billeder, og som jeg egentlig mest troede fandtes i Canada og USA. Men faktisk kan man finde masser af store skønne søer i Centraleuropa, hvilket jo er et stort plus i forhold til rejsetid.

Hvis man vil på en kort flyvetur til en storby med søer i nærheden, er München et oplagt valg. Flere søer, blandt andet søen Eibsee, ligger tæt nok på til, at det - i hvert fald på forhånd - virkede som en overskuelig rejse.

Her stod fornuften så også af for mit vedkommende. Jeg undersøgte ikke meget efter det.

Erding skulle vise sig at være ganske hyggelig. Lidt i stil med Helsingør og Odense. Brosten, lave, små huse i skønne farver, små gader, specialbutikker og en charmerende rådhusplads. Igennem byen snor sig en bred å, som man flere steder kan spise ud til. Eiding er bestemt et besøg værd. Foto: Kira Eggaers

Jeg boede i en forstad til München, der hedder Erding, og for at komme til Eibsee fra Erding skal man ud på noget af en rejse. Det tager ca. tre timer i alt. Grundet sporarbejde var der sat busser ind på noget af turen, men på trods af mit ringe tyske var det ret nemt at navigere rundt på stationerne.

Efter at have kørt lidt i bus og tog havnede jeg i skihop-byen Garmisch-Partenkirchen, og derfra stod den igen på to meget korte og smukke togture.

Naturen omkring Eibsee er magisk. Foto: Kira Eggers

Det sidste tog havner på Grainau-Eibsee Station, og allerede her oplever man den skønne natur.

Jeg synes, offentlig transport til Eibsee er den bedste løsning, for det kan være svært at finde en parkeringsplads ved søen, hvis man kører med bil. Tager man alligevel bilen, skal man komme tidligt.

Der er masser af hyggelige steder at gøre holdt, når man går rundt om søen. Foto: Kira Eggers

Jeg var virkelig spændt på min hike rundt om søen, som tager cirka to timer. Man kan også bevæge sig op i bjergene eller køre på mountainbike, men det anbefales ikke at gøre det alene.

Eibsee er meget populær. Ikke mindst på grund af den næsten nye svævebane, der tager en hele vejen op til toppen af bjerget Zugspitze, som er Tysklands højeste bjerg og omringer Eibsee.

Zugspitze er med sine 2942 meter det højeste bjerg i Tyskland. Foto: Kira Eggers

Der er mange mennesker, der soler sig hele vejen rundt på store sten ved vandkanten og i hængekøjer. De spiser frokost i naturen, tager billeder og bader. Man kan leje både og paddleboards, og man kan sagtens finde nogle rolige steder uden for meget aktivitet, hvilket mine billeder også viser.

Turen rundt om søen er kort sagt skøn, rolig - og ganske vidunderlig!

Man kan ikke være i München uden et godt glas øl, så det fik jeg. Münchens rådhus ses i baggrunden. Foto: Kira Eggers

Jeg sluttede turen af med en kold øl lige ned til vandet, super velfortjent og en god udligning af de kalorier, jeg havde forbrændt.

Jeg tog hjemmefra klokken 08.30 og var tilbage i lejligheden ca. kl. 19.

Det er ikke sidste gang, jeg hiker rundt om søer i Europa. Næste tur bliver enten Schweiz eller Italien.