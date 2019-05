Vil give fodgængere bøder for at bruge mobilen

Det kan fremover komme til at koste op mod 250 dollars at bruge mobiltelefonen mens man krydser vejen i New York

Langt de fleste steder i verden koster det en klækkelig bøde, hvis man bruger en håndholdt mobiltelefon mens man kører i bil eller på cykel.

Og fremover kan det måske også koste en bøde, hvis man som fodgænger bruger sin telefon, mens man bevæger sig rundt blandt andre trafikanter i New York.

Det skriver The Guardian.

Således skal senatet i staten New York tage stilling til et lovforslag indsendt af senator John Liu, hvor han kræver, at det skal koste en bøde på mellem 25 og 250 dollars at krydse et fodgængerfelt, mens man bruger en mobiltelefon. Undtaget er dog enkelte personer, så som brandmænd, hospitalsansatte og alarmcentraloperatører.

- Lovforslaget siger ikke, at du ikke kan snakke i telefon. Vi taler om håndholdte enheder. Du kan vente de fem sekunder til du kommer over på den anden side af gaden, siger John Liu.

Ikke førsteprioritet

Hvert år mister omkring 300 fodgængere livet i trafikken i New York. Det er dog uklart, hvor mange af disse dødsfald der skyldes uopmærksomhed fra fodgængerens side.

- Det er et frygtelig fejlagtigt lovforslag. Der er nærmest ikke henvist til nogen data. De fleste trafikdrab i hele nation involverer en form for fører. Det er skjult offerbebrejdelse, siger Marco Conner fra gruppen Transportation Alternatives, som kæmper for mere plads til gående, cyklister og offentlig transport i New York City.

For forslagsstiller John Liu handler det da heller ikke om at få langet en masse bøder ud, forsikrer han.

- Der er mange vedtægter, hvor der er en mulighed for selektiv håndhævelse, og jeg skal være den første til at indrømme, at dette ikke bliver førsteprioritet for politiet, hvad det heller ikke skal være. Min intention er at hjælpe newyorkere med at huske, hvad de skal gøre, og hvad de ikke skal gøre - vent de fem sekunder!, siger han.

Han forventer da heller ikke, at forslaget bliver modtaget med kyshånd blandt newyorkerne.

- De siger det måske ikke, men der er en meget klar gestikuleren for det. Det involverer alle fem fingre på ens hånd, og fire af dem bliver gemt væk.