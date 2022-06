Vil tæt på livsfarlig lava: Turister jagter vulkaner på ferien

Lumske vulkaner, der risikerer at gå i udbrud, har inden for den seneste årrække tiltrukket flere og flere turister.

Hovedformålet med rejsen er at besøge nogle af verdens farligste vulkaner - selv når de er i udbrud.

Fænomenet er endda blevet så udbredt, at den type af turisme har fået sit eget navn: ‘Lava chasers’ - som oversat til dansk betyder lavajægere.

Fascinationen af sprudlende ild, glødende lava, hvid aske og brændende pimpsten er snævert forbundet med fare.

Og de risikovillige turister drager især mod verdens vilde vulkaner for at tage legendariske billeder til de sociale medier.

Men uagtet om man er en såkaldt lavajæger eller ej, så kan det være dødsensfarligt at tage på ferie i nærheden af en aktiv vulkan.

Det behøver imidlertid ikke være med livet som indsats at se de betagende vulkaner.

Det udtaler Rosaly M.C Lopes, vulkanekspert og geolog ved Jet Propulsion Laboratory i Pasadena, Californien, til National Geographic:

- Hvis du kender det grundlæggende om vulkaner, kan du observere udbrud ret sikkert, lyder det fra vulkaneksperten.

- Vi er heldige med, at de smukkeste vulkanudbrud - på Hawaii, Island og Stromboli, Italien - ikke er de mest eksplosive.

Du bør du altså tage dine forholdsregler, før du rejser afsted. Her følger, hvad du bør vide.

Kend de farligste vulkaner

Eksperter anslår, at der er omkring 1300-1500 vulkaner på jorden, som er gået i udbrud i løbet af de seneste 10.000 år.

Vulkaner opdeles i forskellige kategorier, som blandt andet afhænger af vulkanens form, lavaens sammensætning, og hvor hidsige vulkanerne er.

Her er de såkaldte stratovulkaner blandt de farligste i verden. En stratovulkan minder om en klassisk vulkan, som vi kender dem fra animationens verden. De går op i en spids og er flade på siderne, og vulkanen skyder kilometer lange stråler af lava op i luften, når de er i udbrud.

Det var blandt andet den berygtede stratovulkan Vesuv, der destruerede den italienske havneby Pompeji tilbage i år 79.

Mayon er Fillipinernes mest aktive vulkan. Her ses den i udbrud i 2018. Foto: Bullit Marquez/AP/Ritzau Scanpix

Afgørende forskel på lava

Desuden afhænger graden af, hvor farlige vulkaner er, af typen af lava.

Tynd lava strømmer langsomt ud af vulkanen, mens tyk lava oftest resulterer i mere eksplosive udbrud, hvor det kan være sværere for mennesker at flygte fra den sprudlende lava.

Desuden skal man være opmærksom på, at selv om det kan virke harmløst at observere glødende lava langt væk fra, så kan vulkanske gasser være dødbringende at indånde.

Arkivfoto: Dimitry B/unsplash

Vulkaner i udbrud

Det kan være svært at forudsige, hvornår vulkaner går i udbrud. Flere af dem ulmer i tusinder af år, før de eksploderer, mens andre opererer efter cyklusser og eksploderer med jævne mellemrum.

De vulkanske aktiviteter overvåges dog meget nøje på observatorier rundt om i verden, og derfor er det sjældent, at vulkanudbrud sker pludseligt uden nogen form for varsling.

Hold derfor øje med myndighedernes vurdering af vulkanens aktivitet på din feriedestination. Det giver også et godt pejlemærke for, hvornår myndighederne vurderer, at det er forbundet med en for stor risiko at rejse dertil.

Andre steder kan man nærmest ufarligt se aktive vulkaner i udbrud. Flere bureauer arrangerer guidede tours, hvor man kan besøge de enten sovende eller aktive vulkaner.

Eksempelvis kan man komme helt tæt på aktive vulkaner i Island.

