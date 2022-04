Vilde traditioner: Sådan fejres påsken i udlandet

Påsken er over os, og for mange danskere betyder det påskefrokoster, påskeøl, påskeharer, påskeæg og måske endda et gækkebrev.

I mange andre af verdens lande byder påsken dog på noget ganske andet.

Her fejres højtiden nemlig med en række særegne traditioner, som adskiller sig en hel del fra den måde, vi holder påske herhjemme.

Særligt i katolske lande betyder påsken noget særligt, da den i højere grad anses for at være en hellig højtid, mens man i andre lande dyrker nogle helt andre traditioner for at byde påsken velkommen.

Ekstra Bladet har her samlet et udpluk af de mest mærkværdige påsketraditioner i udlandet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Spøjse påsketraditioner Ingen klokkeklang I Frankrig holder kirkeklokkerne hvile fra langfredag til påskesøndag for at markere sorgen over den korsfæstede Kristus. Her siger man til landets børn, at kirkeklokkerne er fløjet til Vatikanet for at besøge paven i påskedagene. Klokkerne vender retur påskedag, hvor de er fyldt op med påskeslik og chokoladeæg til børnene, og så begynder klokkerne atter at ringe efter påske. Arkivfoto: Rafael Garcin/Unsplash Røde påskeæg Grækerne har tradition for at male påskeæg, ligesom vi gør det herhjemme. Forskellen er dog, at alle æggene males røde. Traditionen stammer fra oldtiden, hvor æggene snarere benyttes til en form for selskabsleg frem for påskepynt. Legen går på, at to personer tager hver deres røde æg, hvorefter æggene slås mod hinanden. Den person, som får sit æg ødelagt ved sammenstødet, har tabt. Arkivfoto: Karolina Bobek/Unsplash Udklædningsfest I Sverige og Finland minder påskefejringen på mange måder om dansk fastelavn. I Sverige klæder landets børn sig ud som bønder, hvor de går fra dør til dør for at samle slik. I Finland bliver børnene udstyret med et fastelavnslignende ris og klæder sig ud som hekse. Børnene svinger riset foran familie og venner for at ønske dem et lykkebringende år, hvorefter de får slik som belønning. Arkivfoto: Paige Cody/Unsplash Vandkrig for godt helbred I Polen er der også tradition for at hylde det religiøse aspekt af påsken. Her er der optog med palmegrene, som velsignes af en præst. Derudover er der tradition for at kaste vand på hinanden anden påskedag, der på polsk hedder Smigus-dyngus, som betyder ‘våd mandag’. Her smider folk med vandballoner, skyder med vandpistoler eller pjasker rundt i hav og søer, fordi man mener, at vandet symboliserer et godt helbred. I lande som Slovakiet, Ungarn og Rumænien har man lignende traditioner. Arkivfoto: Wiktor Dabkowski/Ritzau Scanpix Gigantisk omelet Frankrig rammer igen listen, men denne særegne tradition gælder dog kun i byen Haux. Her samles alle indbyggere påskemandag for at se en flok kokke lave en gigantisk omelet. Omkring 4500 æg bliver smidt på en enorm pande, som skal kunne mætte 1000 indbyggere. Traditionen opstod, da Napoléon var på gennemrejse i byen med sine soldater. Her fik kejseren serveret en omelet, der var så velsmagende, at han beordrede alle byens borgere til at donere deres æg, så der kunne blive lavet en kæmpe omelet til soldaterne næste dag. Foto: Staff/Ritzau Scanpix Optog i spøgelsesuniform I Spanien er påsken for alvor en hellig højtid, og den forberedes af mange i et helt år op til. Forberedelserne kulminerer i den helt store påskefest, som varer en uge. Den ugelange festlighed kaldes ‘Semana Santa’, hvilket betyder ‘den hellige uge’. Over alt i Spanien afholdes påskemesser i landets kirker, og der opføres store optog, hvor folk er iklædt spøgelseslignende uniformer med spidse hætter. Foto: Juan Medina/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Vis mindre

--------- SPLIT ELEMENT ---------