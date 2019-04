Viva Madrid

Få byer er så levende og energiske som Madrid. Her strømmer folk ud på gaderne efter arbejde for at indtage aftenen på de tusindvis af barer og restauranter. Fortove og pladser er fyldte.

I weekenden varer myldretiden til langt ud på natten, og Madrids energi smitter. Fra tapasbarer og caféer flyder den høje stemning ud i gaderne. Man kan næsten ikke undgå at komme i godt humør, når man besøger den spanske hovedstad. Den har det hele. Museer med kunst i verdensklasse. Oceaner af livlige restauranter og natteliv, der aldrig stopper. Og garanti for oplevelser.

Selv om vinteren skal lives leves udendørs. Madrid er aldrig kedelig. Foto: Peder Nederland

Madrid er selvfølgelig mere indbydende og levende i forår, sommer og efterår, når varmen får livet til at blomstre, men selv om vinteren en byen ukuelig. Som om der findes en uskreven grundlov, der kræver, at indbyggerne opholder sig udendørs, når der byder sig den mindste mulighed.

Den centrale plads, Puerta del Sol, er ikke en af klodens mest imponerende plazaer, men Sol er en slags sluse for folk på vej i alle retninger i Madrid. Og Sol-pladsen er heller ikke kedelig. Her er altid noget for øjnene. En demonstration, gadeartister eller afrikanere, der har spredt deres varer ud på et tæppe, som de kan samle på et splitsekund og forsvinde, hvis politiet skulle dukke op.

Sol-pladsen er centrum i Madrid. Herfra er der kort afstand til mange af Madrids mest spændende områder. Foto: Peder Nederland

Syd for Sol ligger de populære områder, såkaldte barrios, Latina og Lavapies. Især Latina er kendt for fine middelalder-bygninger og et enormt udvalg af barer og restauranter. Her flyder øllet, mens gæsterne spiser tortilla de patatas eller jambon iberico, og fiestaen konstant når nye højder.

Madrid er berømt for gader, der er proppet med barer og spisesteder. I Latina er Calle de la Cava Baja en af de mest pulserende restaurantgader, hvor man nærmest skal bruge koben for at skabe sig en plads i de tilstoppede tapasbarer.

Der kører metro til Sol-pladsen. Foto: Peder Nederland

Nabo-distriktet Lavapies tilbyder en lidt mere kulørt og multietnisk profil, især jo længere sydpå man kommer.

Nabo til dette område er Huertas, som er berømt for sit hektiske natteliv, men her er også ufatteligt mange spisesteder og hyggelige, lidt alternative shoppegader. Nord for Sol-pladsen er mulighederne for mad og fiesta mindst ligeså overvældende.

I Malasana-kvarteret er der tryk på konstant. Ved metroen Tribunal skal man zigzagge sig gennem menneskehavet for bare at komme væk fra den lille plads og ud på gaden. Her trives den alternative kultur i fin stil. F.eks. ved at omdanne rækker af brugte sko til potteplanter på gaden.

I Malasana er der altid liv og plads til det alternative. Her en kreativ blomster-anordning. Foto: Peder Nederland

Hvis man slentrer sydpå herfra, når man hurtigt den centrale barrio Centro, som heller ikke er kedelig. Her kan man passende slutte natten af med en spansk klassiker, chocolate con churros eller varm chokolade med churros, som ikke serveres meget bedre end i caféen Chocolateria Valor ved metroen Callao.

Der er ofte kø til caféen selv sent på aftenen, men man får relativt hurtigt plads ved et bord, og det er en ægte Madrid-oplevelse: At sippe til sin varme chokolade, som man dypper sine churros i, mens man betrager livet, der myldrer forbi.

Kulørte kjoler i Centro, som er Madrids hektiske og smukke bymidte. Foto: Peder Nederland

Park eller loppemarked

Midt i Madrid ligger den kæmpestore park El Retiro med sø, bakker og gamle træer. Den er byens åndehul og altid et dejligt sted at søge hen. Søndag er der flest mennesker i parken, men området er enormt, og der er plads til alle.

Det er der ikke altid i byens anden store søndagsattraktion, El Rastro, som er Spaniens mest populære udendørs loppemarked. Beliggende i Latina-området omkring Plaza de Cascorro er det en forrygende oplevelse med boder, gademusikanter og masser af mad. Det føles, som om halvdelen af Madrid har fået samme idé, når man går i sneglefart gennem markedet.

Kongefodbold

Et besøg på Bernabeu, mens Real Madrid spiller, er en kongeoplevelse. Foto: Peder Nederland

Et af verdens bedste fodboldhold har hjemmebane i Madrid. Det er selvfølgelig Real Madrid, som har hjemmebane i den nordlige del af byen på Estadio Santiago Bernabeu. Der kan man få en rundtur, men man bør planlægge sit besøg til Madrid, så det falder sammen med en hjemmebanekamp.

Det er let at købe billet på klubbens hjemmeside, men nok svært at skaffe dem til topkampe mod f.eks. Barcelona. Mod de mindre hold koster en billet typisk mellem 500 og 1000 kroner, afhængig af hvor man ønsker at sidde.

På selve kampdagen syder området omkring Bernabeu af liv. Fansene mødes på barer eller fortovet omkring stadion, hvor de drikker deres medbragte dåseøl.

Inde på selve stadion er det ikke ølkultur, der dominerer. De fleste fans indtager nødder eller diverse frø i massevis, og i pausen til de sene kampe er det sandwich, der kastes i munden i stedet for alkohol.

Stemningen er der dog ikke noget i vejen med – medmindre Real Madrid taber. Så piftes og buhes der konsekvent ad idolerne.

Museernes by



Madrid er en kunstby i verdensklasse. Boulevarden Paseo del Prado er den røde tråd for fascinerende museer og gallerier. Topnavnet er det berømte Prado-museum, hvor mesterværker af Goya og Velazquez er højdepunkter i en enestående udstilling.

Ikke langt fra Prado-museet ligger en anden berømt samling, Thyssen-Bornemisza-museet, som er en af verdens mest spektakulære private samlinger af europæisk kunst. Her er værker af næsten alle de store fra Monet, Picasso, Dali og van Gogh til Matisse og en lang række andre. Og det slutter ikke her.

Tæt på boulevarden ligger den tredje perle, Centro de Arte Reina Sofia, der blandt meget andet huser Picassos ikoniske mesterværk, Guernica.