Voldsom styrt ved fly-show: Brager sammen i luften

Et flyshow i Dallas, Texas, endte på tragisk vis, da to fly styrtede sammen lørdag.

Ulykken fandt sted 13.20 lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Videoer, som deles online, viser tydeligt to fly - et større og et mindre fly - brage sammen i luften, hvorefter begge fly styrter i jorden. Der er angiveligt tale om henholdsvis et Boeing B-17 Flying Fortress, som blev brugt under Anden Verdenskrig, og en Bell P-63 Kingcobra, som primært Sovjetunionen benyttede i samme periode.

Voldsomt, tragisk og frygteligt for de flere hundrede mennesker, der var mødt op til fly-showet 'Wing over Dallas' i Texas lørdag, og som naturligt fangede ulykken på deres kameraer.

På flere af de optagelser, som er delt på bl.a. Twitter, kan man høre forskrækkede tilskuere, i det de to fly brager sammen i luften.

- Jeg stod bare der. Jeg var i komplet chok og vantro, siger et øjenvidne ved navn Montaya til AP.

- Alle omkring gispede. Alle brød ud i tårer.

Årsagen ukendt

Hvad den præcise årsag til ulykken er vides endnu ikke.

Videoer af efterspillet af ulykken viser store røgskyer fra det område, hvor flyene styrtede ned.

De officielle myndigheder har ikke offentliggjort en status på piloterne endnu, ligesom det heller ikke er oplyst, hvorvidt andre personer, herunder tilskuere, er kommet til skade under ulykken.

Flere vidner beretter på Twitter om nedfaldne flydele rundt omkring på pladsen.