Voldsomt haj-angreb: Bed et bryst og begge hænder af kvinde

En 35-årig kvindelig fransk turist er blevet voldsomt såret efter et angreb fra en haj, der bed begge hendes arme samt det ene bryst af. Haj-angrebet fandt sted mandag i forbindelse med en hval-safari ved øen Moorea ud fra kysten på Tahiti i Fransk Polynesien.

Kvinden svømmede i havet sammen med hele sin familie, heriblandt sin seksårige søn, da hajen af arten hvidtippet haj angreb hende.

Det skriver flere medier, heriblandt AFP, Newsweek, Radio New Zealand samt det lokale medie Radio 1.

Det er uhyre sjældent, at den hvidtippede haj angriber mennesker. Men det skete altså i Fransk Polynesien. Foto: Barcroft Media

Sådan bekæmper du havets dræber

Den franske kvindelige turist blev i helikopter fløjet til et hospital på øen Tahiti. Det fortæller brandmanden Jean-Jacques Riveta.

- Heldigvis var der to sygeplejersker til stede, da kvinden blev angrebet. Derfor fik hun førstehjælp med det samme, fortæller Jean-Jacques Riveta.

Ifølge et vidne blev kvinden hurtigt sejlet ind til en stor badebro foran Hotel InterContinental på øen Moorea. Her fik hun straks førstehjælp af de to sygeplejersker. Den franske kvinde var ved fuld bevidsthed, da hun fik lægebehandling på broen. Ifølge vidnet sagde hun til en person: 'Men hvorfor tog du mig med derud, når det ikke var sikkert'.

Den hvidtippede haj, der lokalt bliver kaldt for 'parata', angriber meget sjældent mennesker. Hajen foretrækker at befinde sig på meget dybere vand. Netop nu er myndighederne i Fransk Polynesien ved at undersøge alle detaljer omkring det voldsomme haj-angreb.

