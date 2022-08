Washington på discount

Man behøver ikke at blive blanket af, hvis man vil have en på opleveren i USA

De fleste, der har besøgt en amerikansk storby de seneste år, ved, at det nemt kan være en ret bekostelig affære.

En kop kaffe koster en krig, sulten skal der ofte graves dybt i lommerne for at stille og skal det hele krydres med kulturelle oplevelser, skal der holdes et vågent øje med feriebudgettet, hvis det ikke skal løbe helt løbsk.

I den amerikanske hovedstad, Washington D. C. kan man dog nemt få sine dollars til at række langt. Rigtig langt endda. Mange af byens og distriktets seværdigheder og museer kan besøges ganske gratis.

Ud over at huse ikoniske bygninger som det amerikanske forsvarsministerium Pentagon og præsidentboligen, Det Hvide Hus, er Washington især berømt for sine mange museer.

Kunst, kultur, historie og rumfart. Der er noget for enhver smag. 17 museer hvoraf 11 af dem ligger langs The Mall er drevet af Smithsonian Institution. Det betyder, at de kan besøges kvit og frit.

Den gratis adgang betyder ikke, at det er støvede plancher i kedelige grå omgivelser, der udgør fortællingen om den amerikanske historie på Museum of American History eller om dinosaurer på The National Museum of Natural History - tværtimod.

Det er formidling på et tårnhøjt og topmoderne niveau, hvor man som besøgende konstant inviteres til at pille og prøve.

På Museum of Amerikan History indtog vi en tro kopi af den pult, som præsidenter har sagt mere eller mindre begavede ord fra.

Her prøvede vi kræfter med nogle af tidens mest berømte taler og forsøgte blandt andet at gøre Reagan kunsten efter med hans 'tear down this wall'-tale i Berlin 1987. En sjov måde at få genopfrisket historien på.

Det er gratis at få en rundvisning i den amerikanske regeringsbygning. Arkivfoto: Samuel Schroth/Unsplash

En anden gratis oplevelse, man ikke skal snyde sig selv for, hvis man besøger Washington, er et besøg i Capitol Hill. Den amerikanske regeringsbygning er ud over et magtcentrum også en arkitektonisk perle og overraskende åben for offentligheden.

Man kan med fordel hjemmefra book tid til en rundvisning, der tager en med op i den ikoniske rotunde, der kendetegner Capitol Hill.

Book på www.visitthecapitol.gov.

Der er naturligvis masser af sikkerhed i forbindelse med besøget. Ingen vand og våben må medtages, men når man er inde, bliver man mødt af en hær af engagerede rundvisere, der byder på masser af røverhistorier og anekdoter fra amerikansk politik gennem tiden.

Vi havde booket tid klokken 15, og det er nok lige sent nok, hvis man også vil opleve de amerikanske præsidenters bibliotek. Og det vil man gerne! Den ene fuldstændigt fantastisk smukke sal efter den anden åbenbarer sig, inden man når læsesalen.

Maleriet i toppen af den amerikanske regeringsbygning, Capitol Hill, har taget hele 25 år at male. Foto: Pernille Christensen

En gåtur ned ad The Mall koster naturligvis heller ikke så meget som en krøllet dollarseddel.

Turen ned af verdens måske mest berømte græsplæne er tre kilometer lang, og undervejs støder man på Lincoln Monument, Vietnam Memorial, National World War II Memorial og selvfølgelig Washington Monument - den 169 meter høje obelisk, der kan ses fra de fleste steder i byen.

Hvis man er heldig og morgenfrisk kan man komme op i obelisken. Hver morgen udbydes en række billetter til Washintgon Monument.

De fordeles efter først til mølle, så det er noget med at sætte vækkeuret, finde en god to go-kaffe, væbne sig med tålmodighed i køen og håbe på lidt held.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad er Smithsonian?

Det naturhistoriske museum er imponerende fra alle vinkler. Arkivfoto: Alejandro Barba/Unsplash

Det er den engelske videnskabsmand James Smithson, der er årsagen til, at millioner af mennesker i dag kan gå gratis på museum i blandt andet Washington.

Smithson levede fra 1765 til og 1829 og testamenterede 500.000 dollars til at øge og udbrede viden blandt mennesker. Grundfiloso-fien var, at det skulle være gratis.

Smithsonian Institution blev grundlagt i 1846 og tæller ud over de 17 museer i Washington og to museer i New York samt en lang række forskningsinstitutioner og biblioteker.

I dag administreres Smithsonian Institution, der er verdens største museumsvirksomhed, af den amerikanske regering og støttes hvert år af store føderale bevillinger i milliard-størrelsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Billig shopping

Foto: Pernille Christensen

Hvis kufferten skal fyldes med nyt og lækkert tøj, skal man ikke shoppe i Washington eller andre amerikanske storbyer. Der er ikke noget at spare på mærker som Nike, Tommy Hilfiger eller Levi's.

Finder man derimod et af de mange outlets, kan man gøre nogle seriøse scoops.

Omkring 10 kilometer udenfor Washington ligger en filial af outlet-kæden Tanger, og den er glimrende. Der er de mest gængse mærker til noget nær halv pris i forhold til i Danmark.

En taxa derud kan hurtigt tjene sig hjem, hvis man shopper igennem, men vi tog metro og bus derud og gjorde gåturs-stop ved Arlington og Pentagon undervejs. Det kan anbefales!