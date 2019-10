Weekendtur i Bratislava

Slovakiets hovedstad er ikke en europæisk by, som turisterne strømmer til, men byens historie og lave priser gør den alligevel til et oplagt rejsemål for en weekendtur

Bratislava. Selv navnet lyder lidt underligt og ikke umiddelbart som noget, man har lyst til at stifte nærmere bekendtskab med.

Byens beliggenhed i umiddelbar nærhed af store og spændende byer som Wien og Budapest gør formentlig ikke ligefrem lysten større. Har man lidt pionerånd og mod på at prøve noget nyt, vil man dog ikke fortryde besøget i Slovakiets hovedstad.

Bratislava er lidt provinsiel, men er en by med historie og har til forskel fra mange andre europæiske hovedstader alt samlet på et forholdsvis lille område.

Bratislava har desuden et forholdsvis begrænset antal seværdigheder og museer. Det betyder, at man som turist i byen ikke hele tiden skal stresse rundt for at nå det hele og kan nyde livet på Bratislavas mange cafeer og restauranter. Ovenikøbet uden at have dårlig samvittighed over manglende besøg på diverse museer eller udstillinger.

Det slovakiske nationale teater fra 1886 ligger for enden af Hviezdoslavovo-pladsen og er bygget af stjernearkitekterne Fellner og Helmer, som har stået for opførelsen af 50 teaterbygninger i hele Europa. Foto: Ota Tiefenböck

Priserne på byens beværtninger ligger på omkring det halve af danske priser, og det gør naturligvis ikke Bratislava mindre attraktiv.

Bratislava var en vigtig by i det tidligere Østrig-Ungarn. Flere kongelige, eksempelvis den østrigske kejserinde Maria Theresia, blev kronet i byens gotiske katedral Sankt Martins. Bratislava var også en af hovedbyerne i det tidligere socialistiske Tjekkoslovakiet og som sådan en slags udstillingsvindue for socialismens fortrædeligheder.

Begge historiske perioder har sat sit aftryk på byen, og blandingen af den aristokratiske fortid og socialistisk socialrealisme gør byen interessant. Eksempelvis i byens umiddelbare centrum, hvor man kan se en gotisk katedral få skridt fra en motorvej, ovenikøbet i nærheden af et socialistisk UFO.

Toppen på udsigtstårnet og en brosøjle på den nærliggende kæmpemæssige motorvejsbro over Donau bliver nemlig kaldt for UFO. Broens officielle navn er Den Slovakiske Opstands Bro, som sammen med motorvejen blev anlagt under kommunismen i 1970’erne. Skaberne må siges at have set stort på byens historiske fortid.

Det koster det Lokal øl, f.eks. Zlaty Bazant 0,5 l: 14 kr. Lokal brændevin 0,04 l: 16 kr. En Coca/Pepsi Cola 0,25l : 12 kr. En capuccino: 15 kr. En typisk forret: 30 kr. En typisk hovedret: 70 kr.

Store dele af den jødiske bydel, som befandt sig i området, hvor broen blev bygget, samt husene under borgen, blev jævnet med jorden for at give plads til dette socialistiske vidunder.

Motorvejen deler Bratislavas bymidte med Bratislavas borg på den ene side og Sankt Martins gotiske katedral og byens historiske by på den anden. Det er lidt upraktisk og ikke specielt kønt, men med UFO i baggrunden giver det en særlig oplevelse.

En oplevelse af den type, hvor noget er så mærkeligt, at man til sidst synes om det.

Bratislava Bratislava, tidligere Pressburg (tysk) eller Pozsony (ungarsk), fik sit navn i 1919 efter Tjekkoslovakiets selvstændighed.

Byen er i dag Slovakiets hovedstad og har en befolkning på 425.000.

Bratislava ligger ved Donau med Østrig som nabo mod vest og Ungarn som nabo mod syd. Slovakiet blev medlem af EU i 2004 og indførte euro i 2009.

På besøg i UFO

Foto: Ota Tiefenböck

Det 80 meter høje UFO-tårn er et oplagt sted at begynde opholdet i Bratislava. Udsigten giver en god fornemmelse af byen, herunder en mulighed for at se de nye kvarterer med socialbyggeri, bygget under kommunismen, hvor man som turist i byen under normale omstændigheder ikke kommer.

I tårnet er der en restaurant, hvor man kan nyde udsigten ledsaget af en forfriskning. Kvarteret umiddelbart efter UFO-brosøjlen, på den anden side af Donau, hedder Petrzalka. Et moderne kvarter, bygget under kommunismen, der generelt er uden interesse for turister.

Fra Bratislavas borg er der en flot udsigt til UFO-kvarteret, Petrzalka, der blev bygget i Slovakiets kommunistiske periode. Foto: Ota Tiefenböck

En undtagelse er dog restauranten Leberfinger, som ligger umiddelbart på den anden side af broen.

Restauranten har specialiseret sig i klassisk østrigsk-ungarsk køkken og er et oplagt og hyggeligt sted at afprøve nogle af disse retter. Eksempelvis restaurantens kæmpemæssige wienerschnitzel med kartoffelsalat til. Eller smag på restaurantens specialitet gåsesteg, som især er på spisekortet fra september til december.

Udover UFO er det nærmest obligatorisk at besøge Bratislavas borg. Også herfra er der en flot udsigt over byen og ikke mindste UFO`en. Vejen op til borgen byder desuden på mange maleriske omgivelser.

Skywalk på UFO Har man brug for lidt adrenalin i kroppen, tilbyder UFO en særlig skywalk, hvor man ledsaget af en professionel kan få sig en gåtur på den udvendige side af UFO’en. Hele herligheden koster 39 euro og skal reserveres og bestilles på UFO’ens hjemmeside.

Den historiske bydel

Bratislava byder på mange hyggelige udendørscaféer, som her ved byens rådhus. Foto: Ota Tiefenböck

Turisternes fortrukne område i Bratislava er byens historiske centrum, hvor man kan fornemme den gamle aristokratiske tysk-jødisk-ungarske kultur, der har hersket i byen tidligere i historien.

Smukke palæer langs gaderne, byens gamle rådhus, hvis historie går helt tilbage til det 13. århundrede, og flotte huse skaber den helt rette stemning, som man kan suge til sig ved at slentre rundt i gaderne eller nyde en drink eller et måltid på en af restauranterne.

Foto: Ota Tiefenböck

Der er mere end rigeligt at vælge imellem, og gaderne i den historiske bydel kan fra tidligt forår til sent på efteråret minde om en stor restaurant eller bar.

Gaderne Michalska, Venturska, området omkring det gamle rådhus samt Hviezdoslavovo-pladsen er de mest interessante og har det største udbud af restauranter, men prøv også mange af de små gader, især omkring Sankt Martins katedral, som ofte byder på maleriske omgivelser og hyggelige caféer og barer.

Vejen dertil Man kan ikke flyve direkte til Bratislava fra Danmark. Det nemmeste er derfor at flyve til Wien, hvor der i lufthavnen er jævnlige busafgange til Bratislava. Turen tager cirka 50 min.

En anden mulighed er at flyve til Budapest. Det vil dog, til forskel fra Wien, kræve at tage fra lufthavnen til banegården i Budapest og derfra med tog til Bratislava. Turen tager ca. 2,5 timer.

Den tredje mulighed er at sejle på Donau til Bratislava fra Wien eller omvendt. Alt efter sæson er der op til tre daglige afgange mellem de to byer. Turen koster 30-35 euro og tager halvanden time.

