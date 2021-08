Udlejede smadret sommerhus til to familier

Udlejningsfirmaet Novasol genudlejede et sommerhus i Marielyst uden at gøre det tilstrækkeligt rent, selvom det var fuld af ulækre fund

Morten Kracht blev ret overrasket, da han pludselig så billeder i medierne af det skræk-sommerhus i Marielyst, han selv havde lejet igennem udlejningsfirmaet Novasol.

I artiklen beskrev en anden lejer, Edel Cecilie Handeland, hvordan hun var blevet mødt af et brugt kondom, beskidt undertøj og dyner med blodpletter og andre efterladenskaber fra en uges studenterfest, da hun ankom til det sommerhus, hun havde lejet i sidste øjeblik.

Morten Kracht ankom til sommerhuset i Marielyst 10. juli og skulle have været der i en uge. Foto: Privat

Det undrede Morten Kracht, for han og familien var mødt op til et lignende skrækscenarie i nøjagtigt samme hus - blot to dage inden Edel.

Novasol havde ellers påstået i en mail til Morten Kracht, at sommerhuset 'blev klargjort og indflytningsklart samme aften'.

- De er så uærlige, at jeg næsten ikke kan være i det. Jeg synes, det er noget svineri, og jeg blev trist på Edels og hendes families vegne, for jeg havde jo selv lige stået i samme situationen to dage forinden, siger Morten Kracht til Ekstra Bladet.

Morten Kracht havde ellers klaget og gjort Novasol opmærksom på, at der var afføring og blod i sengene, rester af spaghetti kødsovs på væggene og udefinerbare væsker på gulvet.

- Vores to børn var grædefærdige over at få ødelagt den sommerferie, vi alle havde glædet os til, men vi ville simpelthen ikke bo i det der, fortæller Morten Kracht.

Forstår ikke, det kan ske

Ekstra Bladet har endnu en gang snakket med Edel Cecilie Handleland, der selv endte med at bruge tre timer på rengøring, før hun og familien kunne holde ud at være i sommerhuset. For selvom det så bedre ud, end da Morten ankom, var det langt fra 'klargjort og indflytningsklart', da Edel ankom.

Alligevel vil Novasol kun tilbyde hende omkring 2200 kroner i erstatning for det sommerhus, de havde betalt 13.500 kroner for.

Og nu føler Edel sig kun endnu mere til grin, end hun gjorde allerede.

- Vi er i chok over, at Novasol kan finde på at genudleje sommerhuset i samme tilstand, som Morten og hans familie fandt det i to dage tidligere. Det er simpelthen rystende, siger Edel Cecilie Handeland til Ekstra Bladet.

Edel fortæller desuden, at hun var været i kontakt med sommerhusets ejer, der er utrolig ked af det på familiernes vegne og vred over måden, Novasol har håndteret situationen på.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Novasol om, hvorfor de genudlejede sommerhuset. De har ikke reageret på vores henvendelse, men udtalte i forbindelse med den første artikel om Edels dårlige oplevelse, at der formentlig var sket en fejl.

