Udlejning af dit hjem kan koste dig dyrt

Vi danskere lejer i stigende grad vores hjem ud for at tjene lidt ekstra, når vi ikke selv bruger det. Faktisk benytter en femtedel af danskerne sig af deleøkonomiske tjenester som Airbnb, viser tal fra Danmarks Statistik.

Men udlejningen kan gå hen og blive en dyr fornøjelse. Især hvis man ikke er forsikret.

Som udlejer af et privat hjem befinder man sig i en forsikringsmæssig gråzone, hvis sofaen går i stykker eller ens smykker forsvinder, imens man udlejer.

Så hvis du går med planer om at tjene lidt ekstra til din egen efterårsferie ved at leje din lejlighed ud, er det en god idé at tjekke, hvordan du står.

Se også: Storby får Europas højeste turistskat

- Når du i en kort periode udlejer din bolig privat, bliver det betragtet som en situation, hvor du selv har inviteret folk ind i dit hjem og så dækker din indboforsikring ikke, hvis noget bliver stjålet eller går i stykker, forklarer Charlotte Dietzer, skadechef i Alka Forsikring i en pressemeddelelse.

Hun fortsætter:

- Derfor er det en god ide at kontakte sit forsikringsselskab, inden man lejer sit hjem ud for at få afklaret, hvordan ens dækning er. I Alka er det muligt at udvide indboforsikringen, så den også dækker under korte udlejninger. Derudover anbefaler vi altid, at man fjerner sine dyre ting og arvestykker med stor affektionsværdi, inden man overlader lejligheden eller huset til Airbnb-gæster, siger Charlotte Dietzer.

Se også: Airbnb-værelse går viralt: Er bare et beskidt klædeskab

Airbnbs værtsgaranti er ikke en sikring

De fleste udlejningsportaler har en såkaldt værtsgaranti, der giver udtryk for at dække skader på op til 6.000.000 kroner. Sådan er det hos Airbnb.

Selskabet påpeger dog selv, at værtsgarantien ikke er en erstatning af en privat indbo- eller lejeforsikring. Garantien dækker hverken kontanter, personligt ansvar eller smykker, ligesom at tab eller skader på boligen grundet slitage også er taget ud af garantien. Og det er netop den slags skader, som folk oftest oplever i forbindelse med udlejning.

Se også: Will Smith og Jay-Z investerer i campingens svar på Airbnb

- Når det går galt, er det typisk som følge af en generel uforsigtig omgang med ting. Vi ser mange ridser i gulve og på bordplader og pletter i sofaen. Og så bliver folk skuffet, når de gerne vil have skaderne erstattet og opdager, at hverken deres indboforsikring eller værtsgarantien dækker, siger Charlotte Dietzer, skadechef i Alkaforsikring.