Udlejning af sommerhus kan koste dyrt

Coronapas, testkrav og svingende mundbindsregler lægger en dæmper på årets sommerferie til udlandet, hvorfor mange danskere vælger at blive indenfor landets grænser. Det betyder også, at landets mange sommerhuse går som varmt brød.

Men en staycation i et lejet sommerhus kan for både udlejer og lejer blive en dyr fornøjelse, hvis ikke forsikringsdækningen er nærlæst ordentligt.

Det oplyser Codan Forsikring i en pressemeddelelse.

På trods af, at sommerhusejere kan score en kæmpe gevinst ved at udleje grundet den høje efterspørgsel, kan den fortjeneste dog hurtigt blive minimeret, hvis man selv skal betale for eventuelle skader eller tyveri.

Indboforsikringen til undsætning

Om du er gæst eller vært, er det som udgangspunkt din indboforsikring, der dækker, hvis uheldet er ude. Dog er der nogle aspekter, som begge parter skal være opmærksomme på, så gæstfriheden ikke ender med en stor regning.

- For at kunne opnå dækning som lejer er det afgørende, at skaden er sket ved et uheld, og at der ikke er tale om grov uagtsomhed, siger Mads Foged, privatdirektør i Codan Forsikring.

Samtidig er indboforsikringen ikke helt tilstrækkelig for udlejer, hvis lejer ødelægger noget i boligen, stjæler noget eller er skyld i skader på inventar.

- Her kan der i nogle tilfælde være dækning gennem ens udlejningsselskab.

Han anbefaler derfor, at man tager en snak med sit forsikringsselskab samt benytter sig af lejekontrakt og depositum ved udlejning.