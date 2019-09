Udløser erstatning: Ældre ægtepar efterladt i regnen

Et ældre ægtepar tog med Nilles Rejser på en uges ferie i Athen og Tolo i Grækenland i slutningen af september 2018.

Parret havde netop valgt Nilles Rejser, fordi de gerne ville føle trygheden ved at have en rejseguide. Det skriver de i deres klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

For rejsen levede slet ikke op til deres forventninger, og det endte også med, at ægteparret, som er sidst i 60'erne, blev syge.

De blev nemlig efterladt i regnen flere gange på deres guidede tur. Derfor klagede de til nævnet.

På tur i uvejr

Athen var ramt af et voldsomt vejr med regn og blæst. Alligevel valgte Nilles Rejser at udføre det tætpakkede program. Her gik turen blandt andet til Akropolis. Klageren skriver således om oplevelsen:

'Her bliver vi sat af bussen og efterladt foran indgangen. Der er en græsk guide med på turen, men hun skal først have vores pas, før hun kan købe billetter. Så vi får dagens første ventetid ude i regnen. Efter at have set Akropolis bliver vi igen sat til at vente udenfor, mens den græske guide skaffer billetter til Akropolis-museet. Rejselederen går med - og på dette tidspunkt er vi gennemblødte - trods regnjakke/bygetæt frakke. Sådan fortsætter dagens program - og vi bliver meget våde og kolde. Først da vi når hotellet ved Tolo (fra Athen til Tolo tager busturen omkring to timer, red.), er der mulighed for at få skiftet tøj og sko. På det tidspunkt er vi meget trætte, våde og halvsløje.

Næste dag er det stadig dårligt vejr, men programmet fortsætter. Igen beskriver klageren, hvordan deres tøj bliver gennemblødt.

'Jeg prøver flere gange at komme igennem til rejselederen, men bliver afvist. Til sidst rejser jeg mig i bussen og beder om at få sagen taget op. Svaret er; 'Du skal sætte dig ned', men det lykkes så at få et stop på hotellet. Vi er begge forkølede og småsløje, men min mand begynder at blive rigtigt syg. Jeg melder fra til rejselederen til resten af dagens program', skriver klageren til Pakkerejse-Ankenævnet.

Det endte med, at parret lå syge i tre dage. Ifølge parret fik de ikke hjælp af rejseguiden til lægehjælp og apotekerbesøg.

Gennemblødt tøj udløser erstatning

Efter hjemkomsten klagede de til Nilles Rejser, som dog ikke ville yde kompensation. Derfor gik klageren videre til Pakkerejse-Ankenævnet.

Pakkerejse-Ankenævnet forsøgte at få en udtalelse fra Nilles Rejser, men rejsebureauet svarede ikke på trods af flere henvendelser. Derfor afgjorde nævnet sagen udelukkende ud fra klagerens beskrivelse af forløbet.

Ankenævnet afgjorde 10. juli 2019, at rejsen var behæftet med mangler grundet dårlig tilrettelæggelse af turene i uvejret og manglende hjælp fra guidens side. Nilles Rejser skal derfor betale 2000 kroner til klageren i kompensation samt sagens omkostninger.

Pakkerejse-Ankenævnet udtaler også en kritik af Nilles Rejser, fordi rejsebureauet ikke har svaret på nævnets henvendelser.

