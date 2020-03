Udløser kompensation: Skulle spise alene på grupperejse

Et rejsebureau underrettede ikke deres kunde om et overbooket hotel i Andalusien inden rejsens start, derfor får hun nu kompensation

En uges rejse til Andalusien i Spanien endte med at blive en ensom affære for en dansk turist.

Turen var en grupperejse arrangeret af Hjerting Rejser, og derfor forventede kunden, at hun ville have mulighed for at være selskabelig med sine medrejsende. Det var nemlig første gang, at hun skulle rejse alene, og det betød meget for hende, at der var selskab undervejs.

På trods af hendes forventninger, endte det desværre med, at hun sad og kukkelurede alene på sit hotel.

Overbooket hotel

Da gruppen ankom til det første hotel og stod af bussen, fik kunden og et ægtepar besked på, at de skulle bo på et helt andet hotel. Der var nemlig overbooket.

Resten af gruppen skulle blive på det første hotel.

'Til min store overraskelse skulle jeg ikke bo på hotel sammen med den store rejsegruppe. Jeg og et ægtepar blev kørt til et andet hotel i byen. Jeg nævner for guiden, at det ikke var disse omstændigheder, jeg havde købt min rejse efter. Med en stor følelse af at være ladt helt alene i verden fik jeg tjekket ind og glædede mig over at kunne fremmedsprog', skriver kunden.

Herefter møder hun kun den store gruppe, når de skal på tur. Ved morgen- og aftensmaden sidder hun helt alene på sit hotel.

Ensomt

Hun beskriver turen som god, men nævner også, at det er skuffende at skulle sidde alene. Hun bryder sig samtidig heller ikke om at gå ud alene om aftenen.

'Jeg blev ikke en del af rejsegruppen / fællesskabet på ferierejsen til Andalusien. Det var ensomt og krævende at sidde alene ved morgen- og aftensmåltiderne i en uge, når man sad blandt mange mennesker, som man ikke havde relationer til. Det var også ærgerligt, at aftnerne skulle tilbringes på værelset. I mit aleneselskab valgte jeg ikke at gå ud i den pulserende by efter mørkets frembrud', skriver kunden.

Kunden beder derfor om at få en erstatning af Hjerting Rejser.

Tilsidesat underretningspligt

Hjerting Rejser er slet ikke afvisende over for kundens ønske om at få kompensation. De tilbyder et nedslag i prisen på 1250 kroner, men klageren stiller sig ikke tilfreds med det.

Derfor sender hun sagen til Pakkerejse-Ankenævnet. Hun vil have 50 procent tilbagebetaling af rejsens fulde pris på 7773 kroner.

Pakkerejse-Ankenævnet finder, at Hjerting Rejser burde have oplyst kunden om, at det oprindelige hotel var overbooket. De har ikke oplyst, at kunden dermed havde ret til at hæve aftalen. Rejsebureauet har dermed tilsidesat sin underretningspligt.

6. februar 2020 tilkendte Pakkerejse-Ankenævnet derfor klageren et nedslag i prisen på 2000 kroner.