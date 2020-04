Udnytter tomme gader: Berømt fodgængerfelt får en overhaling

Londons ikoniske Abbey Road, som normalt er en turistmagnet uden lige takket være et vist album af et band kaldet The Beatles, ligger lige nu øde hen.

Som i mange andre byer i verden har coronaepidemien tvunget lokale og turister til at blive inden døre. Men der er dog en lille flænge af solskin i den asfaltgrå tilstand.

De tomme gader har nemlig givet hovedstadens asfaltarbejdere ro til at give det berømte fodgængerfelt et tiltrængt lag hvid maling.

Det skriver CNN.

En bemærkelsesværdig historie

Baggrunden for vejens stjernestatus skal vi tilbage til 1969 for at finde. Her indspillede rockgruppen The Beatles sangene til det, der skulle blive gruppens sidst indspillede album, i EMI pladeselskabets studie på Abbey Road.

Pladen blev navngivet efter vejen, og gruppen valgte derfor at få albumcoveret fotograferet i fodgængerfeltet lige foran studiet.

I 2010 fik Abbey Road beskyttet status i Storbritannien. Dermed fik fodgængerfeltet samme niveau af bevaringsværdighed som en række af landets mest berømte bygninger og monumenter - f.eks. Bath Citys mure, Cambridge Universitys bibliotek og Tate Gallery.

- Fodgængerfeltet er ikke et slot eller en katedral, men takket være Beatles og et fotoshoot på 10 minutter en morgen i august 1969 fortjener det at blive anerkendt som en del vores nationalarv, sagde John Penrose, der var Minister for Tourism and Heritage, da fredningen blev offentliggjort.

I denne livestream kan du selv se, hvordan Abbey Road ligger øde hen og har fået et nymalet fodgængerfelt.

50 år siden: Historien om The Beatles' sidste album