Udsætter flyvninger på grund af krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine og høje priser på flybrændstof får nu det nye, norske flyselskab Norse Atlantic Airways til at sadle om.

Planen var ellers, at flyselskabet i 2022 skulle indtage det internationale luftrum med flyvninger fra Oslo, London og Paris til New York, Los Angeles og Florida.

Sådan bliver det imidlertid ikke.

For nu har Norse Atlantic Airways set sig nødsaget til at udskyde opstarten uden for de norske grænser.

Det skriver branchemediet Check-in.

-Tragedien, som udspiller sig i Ukraine, skaber en usikkerhed i international luftfart, som vi tager alvorligt, siger Bjørn Tore Larsen, koncernchef og grundlægger ifølge Check-in.

- Vores fleksible leasingaftaler, lave omkostningsbase og stærke økonomiske position kombineret med, at vi ikke er begyndt at flyve, gør, at vi kan starte forsigtigt og øge kapaciteten i takt med efterspørgslen samt tilpasse os uforudsete hændelse.

Afventer situationen

Norse Atlantic Airways afventer nu situationen, men det ventes, at flyvningerne til Paris og London vil blive en del af selskabets udbud af destinationer, lige så snart at markedssituationen tillader det.

- Vi har den nødvendige fleksibilitet for hurtigt at kunne tilpasse os uforudsete hændelse, sådan at vi kan sætte flere fly i trafik og tilbyde rimelige billetter til spændende rejsemål, så snart markedssituationen tillader det. Team Norse er meget motiveret, og det, at vi herudover kun betaler for flyene, når de er i drift, er også en konkurrencefordel, lyder det fra Bjørn Tore Larsen i en pressemeddelelse.

Norse Atlantic Airways skal flyve med 15 Boeing 787 Dreamlinere, som har en kapacitet på mellem 200 og 350 passagerer.

Efter planen vil Norse Atlantic Airways have i alt 1600 ansatte, når alle fly er i luften.