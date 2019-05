Udsolgt! Ingen ledige danske ferieboliger

Mangel på ledige feriehuse kan give udfordringer for væksten i dansk turisme i år

Væksten i dansk turisme er udfordret. Det viser en prognose fra VisitDenmark, som mediet standby.dk har gennemgået.

Selv om VisitDenmark for syvende år i træk spår en samlet vækst for den danske turisme i 2019, så ligger væksten under det mål, som Det Nationale Turismeforum har.

- Det ser ud til, at vi i 2019 får nyt rekordår med vækst i turismen for syvende år i træk. Men hvis vi kigger på målsætningen for 2025 fra Det Nationale Turismeforum om tre procents årlig vækst, ligger vi i underkanten, siger Jan Olsen, administrerende direktør i VisitDenmark til standby.dk.

- Lande som Holland, Tyskland og Sverige løber fra os, når vi sammenligner med deres vækstprocenter. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat holder et højt markedstryk, og at vi i branchen arbejder sammen, så vi får mest muligt ud af vores midler, siger han.

Mangler feriehuse

En af udfordringerne for væksten i den danske turisme er ifølge VisitDenmarks prognose, at der kan være mangel på feriehuse.

Faktisk kan vi risikere at miste turister i højsæsonen, fordi der ikke er ledige feriehuse at få i den periode.

Hos VisitDenmark håber de på, at et større bundfradrag for sommerhusudlejning kan være med til at øge udbuddet af feriehuse, som kan lejes.

Ud af den samlede turismeomsætning i Danmark i 2017 stod kyst- og naturturismen for 48 procent af det samlede turismeforbrug.

Mange amerikanere og indere

VisitDenmark forventer som nævnt vækst i den danske turisme i år. Helt konkret forventes en samlet stigning for turismeovernatninger på 2,2 procent, oplyser VisitDenmark i prognosen.

Særligt turister fra Indien og USA forventes at bidrage til positivt væksten.

I årets prognose topper de amerikanske turister med en forventet vækst på otte til ti procent. Det er oven på et 2018, hvor amerikanske turister udgjorde den største rejsegruppe i København.

Samtidig forventes også en stigning blandt indiske turister på otte til ti procent.

De fleste turister, som besøger Danmark, kommer stadig fra Tyskland. Tyske turister stod således for 15,7 millioner overnatninger sidste år, og der forventes en stigning blandt tyske turister i år på 1,5 til 3,5 procent.