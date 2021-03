Udsolgt på få timer: Millionærer sad klar ved tasterne

Rige mennesker i vild kamp for at komme på luksuscruise

De billigste billetter stod til 470.000 kroner, de dyreste til 1.750.000 kroner.

Og så kunne man jo tro, at mange ville være afskrækket fra at tage på Silverseas luksuscruise med titlen 'South Side Story - All the World's a Stage'.

Det var dog langt fra tilfældet.

Verdensomsejlingen, der tager passagerne rundt på den sydlige halvkugle i fem måneder, skulle blive den hurtigst udsolgte i Royal Caribbeans (der ejer Silversea) historie.

For efter få timer var alle 388 billetter revet væk. Det skriver News.com.

Mange håbefulde kunder måtte således se sig slået ved tasterne, hvor det altså gjaldt om at være vaks ved den digitale billetluge, da kahytterne blev frigivet.

Silver Shadow, som det nyrenoverede skib hedder, stikker til søs 10. januar 2023 med lasten fuld af millionærer - eller 'velhavende, sofistikerede rejsende', som krydstogtselskabets adm. direktør Roberto Martinoli formulerer det i en pressemeddelelse.

Sejleventyret begynder i Sydney og slutter i Fort Lauderdale i Florida.

Undervejs gøres der stop i 66 havne fordelt på 34 lande og fem kontinenter.

Blandt destinationerne er Tasmanien, New Zealand, Mikronesien, Filippinerne, Bangkok, Myanmar, Sri Lanka, Maldiverne, Seychellerne, Sydafrika, Madagaskar, Zanzibar, Namibia, Angola, Ghana, Brasilien og Caribien.

